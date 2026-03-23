Sau thời gian vắng bóng vì biến cố cá nhân, diễn viên Thùy Anh trở lại với hai dự án truyền hình phát sóng song song là "Không giới hạn" và "Vì mẹ anh phán chia tay. Sự tái xuất của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đảm nhận những vai diễn có chiều sâu tâm lý và nhiều xung đột.

Trong "Không giới hạn", Thùy Anh vào vai Hà Lê, người yêu cũ của Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn), nhân vật góp phần đưa mạch phim vào loạt tình huống kịch tính. Hà Lê trở về sau nhiều năm xa cách, chủ động nối lại tình xưa dù biết đối phương đã có bạn gái, khiến câu chuyện tình tay ba trở nên căng thẳng.

Phân cảnh này ngay khi lên sóng đã tạo nên làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, đồng thời đặt ra câu hỏi về mối quan hệ trong quá khứ giữa Kiên và Hà Lê, cũng như lo lắng cho tình cảm mới chớm nở của Kiên và Lam Anh.

Thùy Anh trở lại màn ảnh với bộ phim "Không giới hạn" cùng diễn viên Steven Nguyễn

Ở dự án "Vì mẹ anh phán chia tay", nữ diễn viên tiếp tục thử sức với hình tượng Hoàn Mỹ, cô gái nhiều tổn thương, tham vọng và nội tâm phức tạp. Chính những trải nghiệm cá nhân trong thời gian khó khăn giúp cô có sự đồng cảm sâu sắc hơn với nhân vật.

Trong phim, Thùy Anh đóng cặp cùng Trần Ngọc Vàng (vai Phan Minh), mối quan hệ giữa Hoàn Mỹ và Phan Minh chất chứa nhiều tổn thương.

Nhân vật của cô có ít lời thoại, chủ yếu bộc lộ nội tâm qua ánh mắt và biểu cảm. Hầu hết các phân đoạn đều gắn với nước mắt hoặc những cảm xúc bị dồn nén.

Tạo hình của Thùy Anh trong phim mới gây chú ý với loạt phân cảnh nặng tâm lý

Đáng chú ý, trước khi trở lại, Thùy Anh từng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi gặp tai nạn trên phim trường và vướng ồn ào tranh chấp hợp đồng lên đến hàng chục tỉ đồng. Những biến cố này khiến cô phải tạm dừng hoạt động một thời gian, ảnh hưởng lớn đến tinh thần và công việc.

Tuy vậy, nữ diễn viên cho biết chính quãng thời gian khó khăn đã giúp cô trưởng thành hơn, từ đó đầu tư nghiêm túc cho từng vai diễn khi quay lại nghệ thuật.

Việc liên tiếp xuất hiện trong hai dự án phim được xem là bước khởi động lại sự nghiệp, đồng thời khẳng định nỗ lực làm mới hình ảnh sau biến cố.