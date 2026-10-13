Thùy Anh để mặt mộc 100% lên màn ảnh rộng, bật khóc giữa khán giả quốc tế ở Busan

Tối 11/10, phim điện ảnh 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp có suất chiếu ra mắt đầu tiên tại LHP quốc tế Busan lần thứ 31. Theo Thùy Anh, suất chiếu kín rạp và khép lại bằng nhiều tràng vỗ tay cùng phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả nước ngoài. Đây cũng là lần đầu cô và các diễn viên được xem bản phim chính thức, và nữ diễn viên thừa nhận đã không giữ được nước mắt.

"Ngồi xem cùng khán giả, tôi khóc nhiều lần trước những phân đoạn ấn tượng của chị Yến (diễn viên Đỗ Thị Hải Yến), của mẹ Xuân (nghệ sĩ Chiều Xuân). Từng khung hình về Hà Nội của DOP Sven Zellner, đạo diễn hình ảnh nổi tiếng người Đức, vừa lãng mạn vừa nghệ thuật", cô chia sẻ.

Điều khiến Thùy Anh bất ngờ nhất lại là chính mình trên màn ảnh. "Với các cảnh phim của chính mình, tôi còn không nhớ là mình đã diễn như vậy. Lúc quay, tôi gần như ứng tác cùng mọi người, không có kịch bản cụ thể và có những cú máy rất dài. Tôi cứ diễn hoài mà chẳng nghe thấy hô 'cắt' từ đạo diễn, nên tôi cứ tiếp tục, cũng không biết cảnh đó sẽ dừng ở đâu. Tôi chỉ phản ứng theo những gì đang diễn ra, chứ không nhớ từng câu nói hay hành động của mình. Đến khi xem phim, tôi mới được nhìn lại những khoảnh khắc đó và thấy chúng nằm trong câu chuyện như thế nào", cô kể.

Trong buổi giao lưu ngắn với khán giả sau suất chiếu, Thùy Anh cùng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, nghệ sĩ Chiều Xuân và DOP Sven Zellner tiết lộ 1982 là đoàn phim "nhỏ nhất thế gian", chỉ vỏn vẹn 10 đến 15 người tính cả diễn viên. Kinh phí thấp khiến mỗi thành viên phải kiêm nhiệm hai, ba đầu việc. Bản thân Thùy Anh vừa đóng phim vừa tự lo trang điểm, trang phục. "Đoàn phim nhỏ đến mức mọi người cần gì là cùng nhau xoay xở, nên 1982 là một trải nghiệm rất khác trong bao nhiêu năm làm nghề của tôi", cô nói.

Thực ra, phần trang điểm cũng chẳng tốn mấy công sức. Các diễn viên gần như để mặt mộc, chỉ thêm chút son, dù quay giữa mùa đông lạnh giá. Có hôm Thùy Anh ngủ dậy, đánh răng rửa mặt rồi đi thẳng đến phim trường. "Lúc xem phim, tôi thấy hào hứng khi nhìn gương mặt mộc 100% của mình trên màn ảnh rộng, điều mà nhiều khi ở ngoài đời tôi còn chẳng dám làm. Bình thường ra đường còn muốn sửa soạn một chút, vậy mà lần này lại để nguyên như thế lên phim", cô cười.

Thùy Anh đảm nhận vai Thu An, em gái của nhân vật chính Thu Yến (Đỗ Thị Hải Yến), một nữ đạo diễn 40 tuổi đang rơi vào khủng hoảng tài chính. An cũng chật vật vì đầu tư thua lỗ, còn cậu em trai lại cần tiền cưới vợ. Mâu thuẫn giữa ba chị em ngày càng khó hòa giải thì người mẹ mắc chứng đãng trí bỗng mất tích. Ba chị em tất bật tìm mẹ bằng mọi cách, kể cả cầu cúng, bói toán, và qua biến cố ấy, sợi dây tình thân tưởng đã phai nhạt dần được hàn gắn.

Theo Thùy Anh, Thu An là người không hoàn hảo, luôn mang cảm giác thua thiệt và so sánh mình với người chị giỏi giang. Khao khát được công nhận khiến An cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn chứng minh mình không tệ như mọi người nghĩ, nhưng phía sau là những tổn thương và nỗi sợ mà chính cô cũng không dám thành thật với bản thân. "An khiến tôi nhận ra rằng, dù trưởng thành đến đâu, trong mỗi chúng ta vẫn có một đứa trẻ đang học cách lớn lên", nữ diễn viên bộc bạch.

Đây cũng là một trong những vai đòi hỏi cô ứng tác nhiều nhất. Kịch bản chỉ phác thảo tình huống và lời thoại, còn cảm xúc, cách diễn và tương tác được các diễn viên cùng nhau phát triển ngay trên phim trường. Với diễn biến tâm lý nặng của An, Thùy Anh phải đi sâu vào sự giằng co giữa điều nhân vật thực sự cảm thấy và điều cô cố khiến bản thân tin. Quá trình ấy vừa thử thách, vừa cho cô nhiều tự do để thả mình vào cảm xúc và phản ứng tự nhiên với bạn diễn.

1982 tranh giải ở hạng mục Vision-Asia và là một trong năm phim Việt có mặt tại Busan năm nay. Bốn phim còn lại gồm Sợi chỉ đỏ (Hàm Trần) ở hạng mục Midnight Passion, Thính giác (Lê Bảo) và Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (Nguyễn Phan Quang Bình) ở chương trình A Window on Asian Cinema, cùng Em bé đồng bóng, em bé ngạo nghễ và em bé đau lòng (Nông Nhật Quang) ở hạng mục Wide Angle: Documentary Showcase.

Đây là lần đầu sau 12 năm Thùy Anh trở lại một liên hoan phim quốc tế tầm cỡ, kể từ Đập cánh giữa không trung cũng của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, phim từng giành giải Phim hay nhất tại Tuần lễ Phê bình (Critics' Week) thuộc LHP Venice 2014. Vì vậy, cô hủy toàn bộ lịch trình trong nước để cùng đoàn phim sang Busan một tuần. 1982 còn bốn suất chiếu nữa cho khán giả Busan, bên cạnh đó Thùy Anh tham gia nhiều hội thảo và sự kiện giao lưu thúc đẩy hợp tác giữa điện ảnh Việt Nam với quốc tế, gần như không có thời gian nghỉ.

Thùy Anh sinh năm 1995, nổi tiếng từ năm 14 tuổi với vai chính trong sitcom Bộ tứ 10A8. Bốn năm sau, vai diễn trong Đập cánh giữa không trung đưa cô đến nhiều liên hoan phim quốc tế. Sau khi vào TP.HCM lập nghiệp, cô phát triển ở cả điện ảnh lẫn truyền hình, đồng thời thử sức làm MC và sản xuất show thực tế. Trên màn ảnh rộng, cô góp mặt trong Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng. Ở mảng phim truyền hình VFC, cô tham gia Đừng nói khi yêu, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Chúng ta của 8 năm sau, Không giới hạn... Gần nhất, Vì mẹ anh phán chia tay giúp cô có lượng fan lớn nhờ sự ăn ý với Trần Ngọc Vàng, trở thành gương mặt đắt show quảng cáo và được yêu thích trên mạng xã hội.

Ảnh: BTC

Thanh Yên