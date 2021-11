Thường xuyên ăn món này thì vừa đẹp da vừa chống ung thư, chị em nhất định phải ghi nhớ

Một bát (chén) bắp cải cắt nhuyễn (100g) chứa hơn 85% lượng vitamin C được khuyến cáo cho cơ thể mỗi ngày. Hàm lượng này tương đương với lượng vitamin C có trong một quả cam nhỏ. (1)

Vitamin C đã được chứng minh là một chất chống oxy hóa mạnh. Chúng có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, kể cả ung thư.

Vitamin C cũng cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, phục vụ cho việc duy trì cấu trúc chắc khỏe của da, cơ, xương và mạch máu. Ngoài ra, chúng giúp cơ thể dễ hấp thụ chất sắt non-heme hơn.