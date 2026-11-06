Thưởng trà Phúc Long theo cách hoàn toàn mới chỉ với vài phút

Thay đổi diện mạo trên nền tảng di sản trà Việt

Khởi nguồn từ Bảo Lộc năm 1968, Phúc Long Heritage tích lũy chuyên môn về trà qua quá trình gắn bó lâu dài với nhiều vùng trồng khác nhau tại Việt Nam, từ khâu tuyển chọn đến chế biến. Nhờ vậy, trà Phúc Long được ghi nhận với vị đậm đà, mang đến trải nghiệm thưởng trà rõ nét.

Trong hành trình gìn giữ hương vị trà Việt, thương hiệu nhận thấy cách người Việt thưởng trà cũng đang thay đổi theo nhịp sống hiện đại. Vì vậy, diện mạo mới của dòng trà đóng gói không tách rời câu chuyện di sản, mà là cầu nối giúp thương hiệu kể tiếp câu chuyện ấy trong nhịp sống hiện đại ngày nay.

Ngoài cách pha nóng truyền thống, sản phẩm với vị trà đậm đà đặc trưng còn được dùng như nguyên liệu nền cho các thức uống tự pha tại nhà. Từ một túi trà cơ bản, người dùng có thể kết hợp với chanh tươi, mứt trái cây, sirup và đá để pha nhanh một ly thức uống của riêng mình chỉ trong vài phút, đồng thời tự điều chỉnh độ ngọt, lượng đá và tỷ lệ nguyên liệu theo sở thích. Mỗi ly trà vì thế không chỉ hợp khẩu vị mà còn là cách để sáng tạo, thưởng thức và sẻ chia cùng gia đình, bạn bè.

Bao bì mới được áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trà đóng gói hiện tại của thương hiệu, bao gồm các dòng trà xanh, trà lài, trà sen và trà ô long, trà đào, trà vải và hồng trà

Thêm 10.000 điểm bán tạp hóa bán trà đóng gói Phúc Long

Song song với việc làm mới sản phẩm, Phúc Long Heritage mở rộng 10.000 điểm bán tại các cửa hàng tạp hóa. Việc bổ sung kênh tạp hóa giúp sản phẩm có mặt ngay tại những điểm mua sắm quen thuộc hằng ngày gần khu dân cư. Khi kênh phân phối được mở rộng, người tiêu dùng có thể chủ động chuẩn bị nguyên liệu cho các thức uống tự pha tại nhà, bên cạnh việc thưởng thức tại cửa hàng Phúc Long.

Trước đó, vào ngày 31/10/2026 tại Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên 2026, Phúc Long Heritage cũng đã giới thiệu các dòng trà đóng gói đến khách tham quan, đồng thời chia sẻ các công thức biến tấu có thể thực hiện tại nhà với nguyên liệu quen thuộc.

Sản phẩm được chịu trách nhiệm bởi Công ty Cổ phần Phúc Long Heritage.

Địa chỉ: Phòng 702, tầng 2, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.