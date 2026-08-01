Mới đây, nhà sáng tạo nội dung Nấm Hương khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả với một đoạn clip ngắn ghi lại màn "nhập vai" đầy lầy lội trong chuyến du lịch Huế. Trong hành trình ghé thăm Đại Nội, cô cùng nhóm bạn thuê áo dài cổ phục để hóa thân thành các nhân vật thời xưa và thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Thế nhưng, đúng với phong cách chuyên sản xuất nội dung hài hước, Nấm Hương không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh.

Trong clip, cô nàng hóa thân thành một vị hoàng hậu quyền uy, ung dung đứng giữa sân và nhờ bốn vị khách du lịch nước ngoài đứng xung quanh bóp tay, bóp vai, phe phẩy quạt như các cận thần trong triều đình. Khung cảnh vừa "rất Huế", vừa mang màu sắc hài hước khiến bất cứ ai đi ngang cũng khó nhịn cười.

Điều gây thích thú hơn cả là trong lúc bốn vị khách Tây nhiệt tình phối hợp theo lời nhờ của nhóm bạn, Nấm Hương lại vô tư cất giọng hát ca khúc Tàu anh qua núi thật lớn, hoàn toàn không hề ngại ngùng giữa nơi đông người. Dù không hiểu nội dung bài hát, những vị khách quốc tế vẫn vừa bóp vai, bóp tay cho "hoàng hậu", vừa cười tươi vì sự hài hước của cả nhóm.

Đến đoạn điệp khúc, TikToker Em Zai Chị Nguyệt - người đi cùng Nấm Hương còn bước ra nhảy minh họa đầy nhiệt tình, khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Các vị khách nước ngoài cũng không đứng ngoài cuộc khi liên tục vỗ tay, cười lớn và cổ vũ như đang thưởng thức một màn biểu diễn thực thụ.

Sau khi kết thúc màn "biểu diễn", Nấm Hương liên tục gửi lời cảm ơn, dành những cái ôm thân thiện và không quên khen ngợi sự nhiệt tình của bốn vị khách đã hết mình phối hợp cùng cô. Sự tự tin, năng lượng tích cực cùng màn giao tiếp bằng vốn tiếng Anh đơn giản nhưng đầy biểu cảm của nữ TikToker khiến nhiều người thích thú.

Chỉ sau khoảng 5 giờ đăng tải, đoạn video đã thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác. Điều khiến cư dân mạng bật cười nhiều nhất chính là phản ứng của các vị khách nước ngoài. Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, họ vẫn nhập vai vô cùng chuyên nghiệp, tận tình bóp vai, quạt mát cho Nấm Hương như đang phục vụ một vị hoàng hậu thực sự, thậm chí còn nhiệt tình vỗ tay, cổ vũ sau màn ca hát.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng dành lời khen cho sự tự tin và khả năng "kéo mood" của Nấm Hương. Chỉ với vài câu tiếng Anh cùng những cử chỉ thân thiện, cô vẫn khiến các vị khách quốc tế sẵn sàng hòa mình vào màn diễn xuất ngẫu hứng, tạo nên một khoảnh khắc giao lưu văn hóa vừa vui vẻ vừa đáng nhớ.

Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng còn hài hước bày tỏ sự "thương cảm" dành cho bốn vị khách Tây vì vô tình trở thành "diễn viên bất đắc dĩ" trong một chiếc video triệu view. Nhiều bình luận dí dỏm nhanh chóng viral như:

"Thương lắm khách Tây ơi!"

"Sánh vai với cường quốc 5 châu rồi."

"Người nước ngoài ở nước mình vất vả thật."

"Huế ơi, chạy đi!"

"Mai mốt về nước kể bị bắt làm cận thần ở Đại Nội, ai tin nổi."

"Đi Huế một chuyến, tự nhiên có thêm nghề bóp vai cho hoàng hậu."

"Đây chính là ngoại giao nhân dân phiên bản TikTok."

Nhiều ý kiến cũng cho rằng chính sự cởi mở, vui vẻ của cả Nấm Hương lẫn các vị khách quốc tế đã tạo nên một khoảnh khắc giao lưu rất tự nhiên, mang lại tiếng cười cho hàng triệu người xem mà không hề tạo cảm giác phản cảm hay gượng ép. Đây cũng là lý do đoạn clip nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội và tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng.