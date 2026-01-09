Thương hiệu trang sức cao cấp của Việt Nam đoạt giải Best Luxury Jewelry Brand of the Year tại Luxuo Asia Awards 2025

Giải thưởng Best Luxury Jewelry Brand of The Year là hạng mục đặc biệt nhằm tôn vinh thương hiệu trang sức cao cấp xuất sắc nhất trong năm. Đây là nơi hội ngộ giữa nghệ thuật chế tác tinh xảo và ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng. Hội đồng giải thưởng đánh giá cao Danh Hiển Jewelers nhờ khả năng dung hòa tinh tế giữa giá trị thủ công truyền thống vững chắc, chuẩn mực thẩm mỹ quốc tế hiện đại và trải nghiệm cao cấp dành riêng cho phân khúc khách hàng thượng lưu.

Sự ghi nhận cho di sản và nghệ thuật chế tác

Với chủ đề "Vietnam Legacy Arise", LUXUO ASIA AWARDS 2025 hướng đến việc tôn vinh những thương hiệu góp phần định hình phong cách sống cao cấp và tạo ra dấu ấn mới cho ngành công nghiệp xa xỉ tại Việt Nam cũng như khu vực Châu Á.

Danh Hiển Jewelers là một trong số ít những thương hiệu trang sức nội địa xây dựng được nền tảng di sản thủ công vững chắc qua nhiều thế hệ. Kể từ những ngày đầu đặt nền móng, thương hiệu đã kiên định với triết lý: mỗi thiết kế không chỉ là một sản phẩm thương mại, mà là sự kết tinh của tay nghề điêu luyện, tư duy thẩm mỹ và các giá trị văn hóa sâu sắc.

Tại buổi lễ, đại diện Danh Hiển Jewelers chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng giá trị đích thực của trang sức không chỉ nằm ở vật liệu quý hiếm, mà còn ở câu chuyện, cảm xúc và dấu ấn thời gian được gửi gắm trong từng thiết kế. Và hơn hết, là uy tín được bảo chứng bằng niềm tin bền bỉ của khách hàng trong suốt hơn 65 năm qua".

Chuyển mình cùng tinh thần đương đại

Danh Hiển Jewelers là thương hiệu trang sức cao cấp tại Việt Nam với hơn 65 năm lịch sử. Thương hiệu nổi tiếng với các tác phẩm mang chiều sâu giá trị, cảm xúc cá nhân và tinh thần thẩm mỹ tinh tế.

Việc được xướng tên tại giải thưởng năm nay không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ đã qua, mà còn khẳng định tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ của thương hiệu. Danh Hiển Jewelers được xem là đại diện tiêu biểu cho một thương hiệu Việt bước ra từ di sản nhưng luôn biết cách làm mới mình để phù hợp với chuẩn mực toàn cầu.

Sau hơn 65 năm kiến tạo giá trị, giải thưởng này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Danh Hiển Jewelers trong dòng chảy của nghệ thuật kim hoàn đương đại, nơi quá khứ và tương lai được kết nối bằng những tác phẩm vượt thời gian.