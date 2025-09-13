Thường bình luận 3 câu này trên mạng xã hội là biểu hiện của EQ thấp

Mạng xã hội là nơi con người kết nối, trao đổi thông tin và thể hiện quan điểm. Một bình luận đôi khi chỉ là vài chữ ngắn gọn, nhưng lại có thể bộc lộ rất nhiều về tính cách, tư duy và đặc biệt là trí tuệ cảm xúc (EQ) của người viết.

Trong khi người có EQ cao thường biết cách dùng ngôn từ tinh tế để vừa bày tỏ ý kiến, vừa tôn trọng người khác. Số khác lại có những câu bình luận vô tình “tố cáo” sự thiếu kiểm soát cảm xúc, khiến chủ nhân mất điểm trong mắt cộng đồng.

Dưới đây là ba kiểu bình luận điển hình:

“Biết gì mà nói!”

Đây là câu bình luận thường xuất hiện khi có ý kiến trái chiều. Người dùng không đưa ra lý lẽ, không phân tích cụ thể, chỉ buông một câu phủ nhận. Điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác và thiếu khả năng tranh luận lành mạnh.

Khi không đồng tình, người EQ cao sẽ chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn. Ví dụ: “Tôi có góc nhìn khác, bạn có thể tham khảo thêm…” hoặc đưa dẫn chứng cụ thể để phản biện. Cách này vừa bảo vệ quan điểm bản thân, vừa tránh gây căng thẳng.

Ảnh minh hoạ

Ngược lại, việc vội vàng gạt bỏ ý kiến bằng câu nói cộc lốc không chỉ làm xấu đi hình ảnh cá nhân mà còn cho thấy sự nóng nảy, thiếu bình tĩnh.

“Người ta còn làm được, sao bạn không?”

Nghe qua tưởng như một lời thúc đẩy, nhưng thực chất đây lại là kiểu bình luận gây áp lực, thiếu sự thấu cảm. Mỗi người có xuất phát điểm, điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Việc so sánh dễ khiến người nghe cảm thấy bị coi thường hoặc bị phủ nhận nỗ lực.

Người EQ cao hiểu rằng sự khích lệ cần đi kèm sự đồng cảm. Thay vì so sánh, họ sẽ chọn những câu nói mang tính động viên thực tế hơn. Chẳng hạn: “Mỗi người có tốc độ riêng, quan trọng là bạn không ngừng tiến bộ”. Cách bày tỏ này tạo động lực thay vì tạo ra sự mặc cảm.

Những người thường xuyên dùng câu so sánh lại thường bị đánh giá là thiếu tinh tế, không biết đặt mình vào vị trí của người khác.

“Không quan tâm, nhưng vẫn phải nói…”

Một trong những kiểu bình luận dễ gây phản cảm nhất là tuyên bố “không quan tâm” nhưng lại viết dài dòng, thậm chí kèm thái độ châm chọc. Nếu thực sự không quan tâm, người có EQ cao sẽ chọn cách im lặng hoặc lướt qua.

Hành động vừa nói không quan tâm, vừa dành thời gian để bình luận tiêu cực cho thấy sự mâu thuẫn trong cảm xúc và nhu cầu gây chú ý. Trong mắt người khác, đây là biểu hiện của sự thiếu tự tin và thiếu kiểm soát cảm xúc.

Ảnh minh hoạ

Điểm chung của ba kiểu câu trên là thiếu sự tôn trọng và đồng cảm. Người EQ thấp thường hành động theo cảm xúc nhất thời, không cân nhắc tác động của lời nói. Trên mạng xã hội, nơi mọi thứ được lưu giữ và lan truyền nhanh chóng, những bình luận thiếu suy nghĩ càng dễ khiến chủ nhân bị mất điểm.

Ngược lại, người EQ cao biết rằng mỗi câu chữ mình để lại đều góp phần xây dựng hình ảnh cá nhân. Họ không cần phải “chiến thắng” trong mọi cuộc tranh luận, mà quan trọng là giữ được sự lịch thiệp, tôn trọng và mang lại năng lượng tích cực.