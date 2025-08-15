Bệnh viện Bạch Mai cho biết thời gian qua bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc chứa chất cấm Phenylbutazone, trong đó có một phụ nữ tử vong do hội chứng Lyell.

Hình ảnh phát ban toàn thân trên bệnh nhân dị ứng thuốc nặng do Phenylbutazone

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 51 tuổi ở Hải Phòng tự mua Phenylbutazone online để trị đau khớp. Sau khi sử dụng, bệnh nhân sốt cao, nổi phát ban toàn thân và được chẩn đoán mắc hội chứng Dress khi đến cơ sở y tế.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca dị ứng nặng do bệnh nhân tự mua Phenylbutazone và sử dụng kéo dài 30-35 ngày.

Bệnh nhân cho biết đã mua thuốc online qua mạng xã hội, trên các sàn thương mại điện tử, thậm chí là hàng xách tay.

Bác sĩ Chu Chí Hiếu, Trưởng phòng Dị nguyên, Trung tâm Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các ca dị ứng nặng do Phenylbutazone mất nhiều thời gian để hồi phục, thậm chí dù đã khỏi vẫn có nguy cơ tái phát và biến chứng muộn.

Hầu hết bệnh nhân khởi phát triệu chứng muộn, ít nhất sau một tuần, thậm chí 1-3 tháng kể từ khi dùng thuốc.

Điều này gây khó khăn trong việc khai thác tiền sử, nhất là khi tên thuốc bằng tiếng nước ngoài, người bệnh không nhớ hoặc không đọc đúng biệt dược, hoạt chất.

Hình ảnh sản phẩm chứa chất cấm Phenylbutazone được rao bán trên mạng

Theo bác sĩ Hiếu, Phenylbutazone còn có tác dụng phụ nghiêm trọng như loét dạ dày – tá tràng, chảy máu đường tiêu hóa do thời gian bán hủy lâu, khó cấp cứu.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phù, viêm thần kinh thị giác, điếc, hội chứng thận hư, hoại tử ống thận, cũng như các tai biến ngoài da như nổi ban, xuất huyết, hội chứng hoại tử biểu bì nhiễm độc và hoại tử gan.

Triệu chứng ban đầu dễ nhầm với bệnh lý nhiễm trùng, khiến bệnh nhân khám ở các chuyên khoa khác, làm thời gian chẩn đoán kéo dài, dẫn đến không được điều trị sớm.

"Phenylbutazone là thuốc cấm vì nguy cơ dị ứng nghiêm trọng, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng. Người dân tuyệt đối không tự ý mua, sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định"- bác sĩ Hiếu khuyến cáo.