Thuốc "made in Vietnam" khẳng định uy tín quốc tế nhờ chuẩn EU-GMP

Thuốc sản xuất theo chuẩn EU-GMP tại Việt Nam

Theo thói quen lâu nay, nhiều người Việt khi bước vào quầy thuốc thường tin rằng thuốc ngoại luôn tốt hơn thuốc nội. Một hộp thuốc nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản khiến người bệnh yên tâm hơn, trong khi thuốc sản xuất trong nước đôi khi vẫn bị e dè. Quan niệm này xuất phát từ giai đoạn trước, khi ngành dược Việt Nam còn hạn chế về công nghệ và kiểm định, tạo thói quen "chuộng ngoại" kéo dài đến hiện tại.

Nhưng quan niệm ấy sẽ dần lỗi thời trong bối cảnh phát triển vượt bậc của công nghệ sản xuất Việt Nam. Chất lượng của một viên thuốc giờ đây sẽ không phụ thuộc vào xuất xứ, mà nằm ở việc đáp ứng chuẩn sản xuất quốc tế.

Tiêu chuẩn EU-GMP (Good Manufacturing Practice) là Thực hành sản xuất tốt theo chuẩn châu Âu, chỉ được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cấp. Để đạt được chứng nhận này, nhà máy phải tuân thủ hàng loạt yêu cầu khắt khe: từ nguồn nguyên liệu, hệ thống máy móc, nhân sự vận hành đến quy trình kiểm soát chất lượng.

Điều đó đồng nghĩa rằng, thuốc Việt đạt chuẩn EU-GMP hoàn toàn có thể sánh ngang với thuốc ngoại, bởi chất lượng, độ an toàn và hiệu quả đều được đảm bảo theo tiêu chuẩn của thị trường khó tính bậc nhất. Không những thế, thuốc nội còn có lợi thế riêng: giá thành hợp lý hơn, dễ tiếp cận hơn với người bệnh trong nước.

Nói cách khác, thay vì băn khoăn "thuốc nội hay thuốc ngoại", điều quan trọng nhất mà người tiêu dùng cần quan tâm chính là thuốc đó có đạt chuẩn EU-GMP hay không.

UIP và dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP

Một minh chứng rõ ràng gần đây cho năng lực sản xuất thuốc đang phát triển của Việt Nam chính là United International Pharma (UIP) - công ty dược đã có hơn 30 năm gắn bó với thị trường trong nước cùng những sản phẩm quen thuộc như Decolgen, Alaxan, Kremil-S hay Enervon.

Đầu năm 2025, UIP chính thức được cấp chứng nhận EU-GMP cho dây chuyền sản xuất thuốc viên. Để đạt được cột mốc này, UIP phải trải qua quá trình đánh giá vô cùng nghiêm ngặt từ cơ quan chức năng châu Âu sau những nâng cấp toàn diện về cơ sở hạ tầng, thiết bị và quy trình quản lý chất lượng.

UIP là một trong chỉ hơn 20 nhà sản xuất thuốc nhận được chứng nhận này tại Việt Nam (Ảnh: UIP)

Với UIP, chứng nhận EU-GMP mở ra cơ hội xuất khẩu thuốc "made in Vietnam" sang các thị trường khó tính và khẳng định uy tín quốc tế. Với người tiêu dùng, ý nghĩa gần gũi hơn: họ có thể tự tin chọn thuốc Việt, bởi chất lượng đã được đảm bảo theo chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như thuốc ngoại nhập.

Xa hơn nữa, thành tựu này còn đánh dấu bước tiến của ngành dược Việt Nam khi có thêm một dây chuyền đạt "chuẩn vàng" EU-GMP, ngang tầm các nhà máy châu Âu. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng bước vào sân chơi toàn cầu nơi chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu.

Sứ mệnh mang thuốc tốt đến cộng đồng sức khỏe Việt Nam của UIP

Không chỉ dừng lại ở việc đạt chứng nhận quốc tế, UIP còn theo đuổi một sứ mệnh dài hơi: mang đến cho người dân Việt Nam những sản phẩm dược chất lượng cao, an toàn và hiệu quả với giá thành hợp lý.

Điều này thể hiện rõ trong chiến lược phát triển của công ty: đầu tư vào công nghệ hiện đại, liên tục cải tiến quy trình, và đặt yếu tố "chất lượng vì sức khỏe cộng đồng" lên hàng đầu. Mỗi viên thuốc ra đời từ dây chuyền EU-GMP của UIP không chỉ là kết quả của kỹ thuật tiên tiến, mà còn là lời cam kết giúp người Việt an tâm khi chọn thuốc Việt.

UIP đã có 30 năm hoạt động tại Việt Nam với sứ mệnh "Đồng tâm vì sức khỏe, Nâng tầm chất lượng" (Ảnh: UIP)

Trong tương lai, với sự ra đời của nhiều nhà máy chuẩn EU-GMP hơn, thói quen "chuộng ngoại" cố hữu trong tâm trí người Việt sẽ được thay đổi, trở thành niềm tin lớn vào chất lượng thuốc Việt. Và chính sự tin tưởng ấy sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc để nâng cao sức khỏe cộng đồng, giúp nhiều gia đình được tiếp cận thuốc chuẩn quốc tế ngay trong nước, thay vì phải tìm đến những lựa chọn xa xỉ hay khó với tới.

Công ty TNHH United International Pharma

