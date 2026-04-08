Thuê trọn toa tàu làm đám cưới, gia đình Ấn Độ gây bão mạng xã hội

Đoạn video ghi lại cảnh một gia đình tại Ấn Độ thuê trọn cả một toa tàu để tổ chức đám cưới đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận người xem tỏ ra thích thú trước cách tổ chức độc đáo, mang đậm tính gắn kết gia đình, không ít ý kiến khác lại đặt vấn đề về sự phù hợp của một buổi tiệc ồn ào trong không gian công cộng.

Theo nội dung được chia sẻ, toàn bộ toa tàu được biến thành “hội trường cưới di động”, nơi các thành viên vừa di chuyển vừa tổ chức lễ hội. Mở đầu clip là cảnh trang trí toa tàu với vòng hoa và áp phích chào đón khách. Không khí nhanh chóng trở nên sôi động khi mọi người cùng nhau nhảy múa theo âm nhạc, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều hòa vào không khí náo nhiệt.

Ở một phân đoạn khác, cô dâu xuất hiện giữa vòng vây người thân và thực hiện nghi thức cắt bánh cưới trong tiếng reo hò. Bên trong toa còn có xe chở đầy chăn và quà, được cho là phục vụ các nghi lễ truyền thống như Mayra hoặc Bhaat – khi họ hàng bên ngoại trao quà cho gia đình cô dâu trước lễ cưới.

Đáng chú ý, giữa khung cảnh sôi động, một nhân viên soát vé vẫn kiên trì làm nhiệm vụ. Người này phải len qua đám đông đang nhảy múa, giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng cũng phần nào hòa vào bầu không khí vui vẻ xung quanh.

Ngay khi xuất hiện, video đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Nhiều người đánh giá cao ý tưởng tổ chức đám cưới trên tàu, xem đây là biểu hiện của sự sáng tạo và tinh thần gắn kết gia đình trong văn hóa Ấn Độ. Một số ý kiến còn gọi đây là ví dụ thú vị về “sức mạnh mềm” văn hóa.

Một người dùng mạng xã hội cho rằng việc cả gia đình cùng di chuyển bằng tàu để dự đám cưới sẽ tạo nên trải nghiệm đáng nhớ. Người khác chia sẻ rằng gia đình họ từng thuê trọn toa tàu để đi dự cưới trong những năm trước đây, nhận xét hình thức này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng sự gắn bó giữa các thành viên. Thậm chí có ý kiến hài hước ví toa tàu như một “Dharamshala di động” – nơi lưu trú tập thể quen thuộc ở Ấn Độ.

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ lo ngại về vấn đề ứng xử nơi công cộng. Một số đặt câu hỏi liệu việc tổ chức tiệc cưới sôi động như vậy có thực sự phù hợp, ngay cả khi toa tàu đã được thuê riêng. Có ý kiến cho rằng trong bối cảnh nhiều hành khách vẫn gặp khó khăn khi tìm chỗ ngồi, việc sử dụng nguyên một toa tàu cho mục đích cá nhân có thể gây tranh cãi và cần được cân nhắc.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, việc thuê trọn toa tàu thực tế là dịch vụ hợp pháp do ngành đường sắt Ấn Độ cung cấp. Hành khách có thể đặt thuê thông qua hệ thống FTR của IRCTC, đăng ký trước tối đa 6 tháng và đặt cọc khoảng 50.000 Rupee cho mỗi toa.