Thực khách Trung Quốc "review" nhanh canteen Đại học Hà Nội, chỉ dùng 2 chữ mà nói lên tất cả

Với các bạn sinh viên xa nhà, không gì phiền phức hơn việc chăm lo việc ăn uống cho chính bản thân khi không có gia đình ở bên. Những lúc như vậy, cơm canteen với họ chính là "cứu cánh" đích thực khi vừa rẻ vừa tiện lợi. Đó là chưa kể đến việc càng ngày cơm canteen càng ngon hơn, có khi đạt chuẩn "cơm mẹ nấu" rồi cũng nên.

Mới đây, cơm canteen một trường đại học ở Hà Nội cũng đã nhận được lời khen có cánh, đáng chú ý là lời khen này không đến từ sinh viên trường mà đến từ một vị thực khách đến từ… nước ngoài. Ngôi trường được gọi tên chính là trường Đại học Hà Nội (HANU). Theo đó, một tài khoản người Trung Quốc đã đăng tải đoạn video "review" đồ ăn trong canteen của HANU kèm một vài nhận xét đơn giản.

Nữ giáo viên Trung Quốc "review" canteen trường Đại học Hà Nội (Nguồn: @xulaoshi3949)

Cụ thể, một nữ giáo viên người Trung Quốc cho biết mình đã thử ghé thăm canteen trường Đại học Hà Nội và cảm thấy rất "bất ngờ". Theo lời cô, khi đến ăn ở canteen, bạn sẽ cần mua phiếu ăn (hay vé ăn) trước khi chọn món. Sẽ có nhiều mệnh giá phiếu, phân biệt là 30.000 - 40.000 - 50.000 VNĐ. Sau cùng, cô chọn một suất ăn trị giá 40.000 VNĐ.

Với 40.000 VNĐ, nữ giáo viên nhận về một đĩa cơm khá đầy đặn, phù hợp với lượng ăn của một nữ sinh. Các món ăn như thịt viên, thịt băm, gà sốt, giá xào… trông đều màu sắc và ngon miệng, gợi cảm giác thèm ăn. Đổi sang tiền Trung Quốc, bữa ăn có giá khoảng 11 NDT.

Các món ăn ở canteen trông đều rất ngon miệng (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh suất ăn 40k (Ảnh chụp màn hình)

Trong video của mình, nữ giáo viên cũng quay nhanh không gian canteen. Có thể thấy canteen HANU khá thoáng đãng, khu vực đặt món ăn sạch sẽ, các món ăn đều được đặt ở khay riêng có hâm nóng. Sau khi bạn đưa phiếu ăn đã mua từ đầu, các cô ở canteen sẽ múc đồ ăn theo lựa chọn của bạn.

Được biết, canteen của HANU được đặt ở vị trí cuối cùng tính theo trục đường chính từ cổng trường đi vào, gần SVĐ, gần KTX sinh viên và gần nhà để xe. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường" ẩm thực thu nhỏ trong khuôn viên trường Đại học Hà Nội với đa dạng các quầy đồ ăn để đáp ứng nhu cầu của sinh viên.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về canteen trường mình?