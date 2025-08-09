Sáng 9/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND phường Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, lãnh đạo phường đang giao Công an phường và lực lượng chức năng xác minh làm rõ vụ việc "người đàn ông bị con trai khóa cổng không cho vào nhà, sống vật vạ trước cửa nhà" gây bức xúc dư luận địa phương những ngày qua.

Từ 8/8, nhiều trang mạng xã hội tại Hải Phòng chia sẻ “Câu chuyện đầy nước mắt ở Hải Phòng. Chuyện xảy ra ngay giữa năm 2025, nhưng đau lòng hơn cả những gì ta từng thấy trên phim…” , thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng vào cuộc xác minh thông tin, hình ảnh chia sẻ lên nhiều trang mạng xã hội gây xôn xao dư luận ở Hải Phòng.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng với nội dung, người đàn ông hơn 70 tuổi, cả đời sống hiền lành, tử tế, chăm lo cho gia đình, thương vợ, nuôi con hết lòng, không tiếc gì cho người con trai.

Vậy mà cuối đời, bác bị chính người con đó đẩy ra đường, nằm vạ vật ngoài chợ Hàng (Lê Chân), dưới nắng mưa, không ai chăm sóc.

Đớn đau hơn, sau khi ADN xác nhận, mới biết người con ấy không phải con ruột của bác mà là con riêng của vợ, được bác nuôi nấng từ bé bằng tất cả yêu thương.

Sau khi sang tên toàn bộ tài sản, đất đai xong, họ quay lưng, đẩy bác ra khỏi nhà. Mẹ con họ trốn trong nhà, mặc kệ người đàn ông đã hy sinh cả đời vì gia đình.

“Mong cộng đồng lên tiếng, chia sẻ để đòi lại công bằng cho bác. Không thể để sự bất hiếu và tàn nhẫn như vậy tồn tại trong xã hội. Hãy lan toả để bác nhận được sự giúp đỡ, để công lý và đạo đức không bị chôn vùi bởi lòng tham và sự vô ơn”, thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi hình ảnh, thông tin về trường hợp này đã thu hút sự quan tâm, bức xúc của cộng đồng mạng. Bước đầu xác định, người đàn ông nêu trên là ông Nguyễn Văn P. (SN 1954, ở số nhà 1/440 Chợ Hàng, phường Lê Chân. Đồng thời, nhiều người dân cũng đã giúp đỡ đồ ăn, nước uống.

Liên quan vụ việc, thông tin với PV Báo Điện tử VTC News, đại diện Tổ trưởng Tổ dân phố 76 (phường Lê Chân) cho biết, ông Nguyễn Văn P. (SN 1954) có thời gian công tác trong quân ngũ, tham gia Hội Cựu chiến của Tổ dân phố.

Trong quá trình sinh sống với bà Phạm Thị T., ông không có con. Anh N.V.Đ. (SN 1982) là con riêng của bà T., đã lập gia đình và có 2 con. Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng ông P. phát sinh mâu thuẫn vì vậy đến năm 1993, hai người đã ly hôn.

Mẹ con bà T. hiện sinh sống tại số 1/440 Chợ Hàng. Đất là của mẹ bà T. cho, đứng tên sổ đỏ hai vợ chồng. Sau khi ly hôn, ông P. đi chỗ khác ở, một thời gian sau thì quay lại sống với bà T.

Cuối năm 2024, ông P. ốm nặng, anh Đ. đưa ông đi khám và sau đó đưa vào Bệnh viện Đông Khê Hải Phòng điều trị. Cách đây khoảng nửa tháng, do mâu thuẫn, anh Đ. không tiếp tục chăm sóc ông P.

Về mặt pháp luật, ông P. và bà T. không còn ràng buộc, chỉ về ở với nhau. Khi ông P. ra ngoài ở, tổ dân phố đã vận động xung quanh giúp đỡ như nấu cơm, mua nước… Tổ dân phố kết hợp với cảnh sát khu vực lập hồ sơ, có ý kiến đề nghị đưa ông vào trại dưỡng lão.

Sau khi bài viết về ông P. đăng tải gây xôn xao trên mạng xã hội, sáng nay (9/8), Phòng Thương binh xã hội phường Lê Chân đã xuống làm việc, kết hợp với Tổ dân phố và cảnh sát khu vực giải quyết, làm chế độ hưởng chính sách cho ông P.

Đại diện Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 76 phường Lê Chân cho biết thêm, trước đó các đoàn thể đã có buổi làm trực tiếp với ông P., em gái ông P., anh Đ.

Theo trình bày của anh Đ., từ trước dù ông P. không phải bố nhưng mẹ con anh Đ. vẫn chăm sóc ông, cuộc sống diễn ra bình thường.

Thời gian trước Tết Ất Tỵ, ông P. bị bệnh nặng nên anh Đ. cho ông đi bệnh viện điều trị rồi lại về nhà ở.

Sau thời gian điều trị, do không thể tiếp tục chăm sóc được ông P., và mẹ anh Đ. cũng bị bệnh nên anh đưa ông về nhà em gái của ông P.

Tuy nhiên, em gái ông P. không chăm sóc nên lại chở ông về nhà văn hóa cộng đồng của tổ dân phố ở tạm. Nhưng ông P. không ở và quay lại nhà anh Đ. ngồi ở cửa. Hàng ngày người dân ai cho gì ăn nấy cả tuần nay.

Theo lãnh đạo phường Lê Chân, sau khi nắm được sự việc, sáng 9/8, UBND phường giao cho Công an phường và các ban ngành, đoàn thể xuống nắm tình hình và có biện pháp hỗ trợ kịp thời ông Nguyễn Văn P.

Cũng theo lãnh đạo phường Lê Chân, thông tin bước đầu thì người con trai này không phải là con đẻ của ông P. mà là con riêng của vợ. Ngôi nhà ông P. đang ở cùng vợ, con là nhà của vợ ông.

Ông P. có người thân ở trên đường Tô Hiệu (Hải Phòng), hiện Công an phường đang xuống liên hệ với người thân để gia đình hỗ trợ cho ông.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp hỗ trợ.

“Từ trước đến nay, bác ấy sống cùng với vợ và con riêng của vợ trong chính ngôi nhà đấy. Khi bác ấy đi khám chữa bệnh về thì người con lại không cho vào nhà. Tình tiết này chúng tôi mới nắm được như vậy còn chưa kiểm tra cụ thể được” , lãnh đạo phường thông tin.