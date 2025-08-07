Ngày 6/8, tin từ Công an xã Tam Giang, Đắk Lắk cho biết, thông tin trên mạng xã hội về việc một bé trai 6 tuổi bị bắt cóc trên địa bàn xã hoàn toàn không đúng sự thật. Cơ quan chức năng sẽ xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội facebook có tài khoản mang tên M.L.H. đăng tải thông tin "Cần khẩn cấp chia sẻ tìm con trai Nguyễn Tuấn Khôi (6 tuổi) tại Đắk Lắk bị bắt cóc".

Cụ thể, trên trang facebook, tài khoản này để thông tin rằng: Khoảng 17h04 ngày 5/8/2025, con trai tên Nguyễn Tuấn Khôi, 6 tuổi, đã bị hai người đàn ông lạ mặt bắt cóc khi đang chơi trước nhà.

Địa điểm xảy ra vụ việc tại xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin đối tượng gồm hai người đàn ông lạ mặt, đeo khẩu trang sử dụng xe máy Honda Winner X không gắn biển số.

Thông tin bắt cóc không đúng sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chưa hết, trên tài khoản này còn ghi thông tin rằng, gia đình đã báo công an và đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm kiếm cháu. Kính mong mọi người chia sẻ thông tin để giúp gia đình sớm tìm lại cháu. Nếu ai có bất kỳ manh mối nào hoặc nhìn thấy những người có đặc điểm như trên, xin vui lòng liên hệ ngay với gia đình qua số điện thoại 0937417451. Tài khoản này bày tỏ mong muốn cộng đồng mạng chia sẻ thông tin để gia đình sớm tìm được con.

Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên có người nhận ra sự bất thường của thông tin trên khi hiện nay đã không còn xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Bởi từ ngày 1/7, xã Cư Klông được hợp nhất với xã Tam Giang, thành xã Tam Giang. Ngoài ra, hình ảnh của người được cho là bắt cóc trẻ em cũng được phát hiện bất thường, khá giống ở nước ngoài.