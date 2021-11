Thực đơn cơm tối 2 món nấu trong chưa tới 30 phút mà ăn ngon hết nấc

Sơ chế và chuẩn bị các nguyên liệu sẵn sàng sạch sẽ. Cá mú làm sạch sẽ để ráo, rồi ướp với ít mắm và đầu hành lá.

Nấu sôi nước cho me chín vào 2 phút, vớt ra chén dầm me chín cùng nước để lấy nước me chua, rồi cho dứa, 1/2 trái cà chua vào. Tiếp thêm cá mú nữa, đợi sôi lên lại vớt thật sạch bọt. Nấu cá chín thì cho nước me vào, tiếp theo cho dọc mùng, giá đỗ rồi nêm mắm, muối, xíu đường để mềm vị hơn, sao đủ vị chua, ngọt dịu nhẹ là được.

Cắt nhỏ các loại rau gia vị và hành lá thả vào nồi canh chua, thêm tỏi phi, cắt vài lát ớt cho vào (tuỳ thích vị cay). Múc canh ra tô, xếp vài lát ớt và thả ít tỏi phi trên mặt để trang trí.