Thực đơn 12.12 Siêu Đại Tiệc, Vạn Món Ngon Mừng Sinh Nhật của ShopeeFood khuấy đảo hội sành ăn

Tháng 12 đến cũng là lúc ShopeeFood rộn ràng bước vào mùa sinh nhật. Nhân dịp đặc biệt này, "chủ xị" ShopeeFood thân mời toàn thể tín đồ ẩm thực tham gia Tuần Lễ Đại Tiệc Sinh Nhật - ShopeeFood cùng đại sứ thương hiệu B.O.F khao deal khủng - nơi bạn được đã mắt với bàn tiệc hoành tráng, "đã thèm" với muôn món hấp dẫn và đã tay khi săn loạt ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu lớn.

Chưa hết! ShopeeFood còn "nhá hàng" món quà khủng cực đáng mong đợi: voucher "sít-rịt" từ chính đại sứ thương hiệu B.O.F gửi tặng riêng mừng sinh nhật ShopeeFood. Bữa tiệc năm nay hứa hẹn bùng nổ hơn bao giờ hết - nhìn mê, ăn chill và săn deal hết nấc.

Tiệc chính no nê với thực đơn món ngon "ê hề"

Mở màn đại tiệc sinh nhật ShopeeFood năm nay, Domino’s Pizza chiêu đãi thực khách bằng một "bàn tiệc" pizza đa dạng với hơn 20 hương vị, đủ sức chinh phục cả những chiếc bụng khó tính nhất. Đây cũng là cơ hội vàng để người dùng thử được nhiều vị cùng một lúc vì khi mua một chiếc pizza size 9 hoặc 12, người dùng sẽ được mua thêm một bánh size 7 với giá chỉ 1.000 đồng (áp dụng cho Pizza Xúc Xích Xốt Phô Mai, Pizza Gà Phô Mai Thịt Heo Xông Khói và Pizza Thanh Cua Dứa Xốt Phô Mai). Niềm vui còn được nhân đôi khi bạn nhập mã DOMINOS80K (số lượng có hạn) để giảm 80.000 đồng cho đơn từ 309.000 đồng.

Tiếp nối bữa tiệc, Popeyes mang đến những miếng gà rán đậm chất Louisiana vốn đã "mê hoặc" đông đảo tín đồ mê thức ăn nhanh tại Việt Nam. Từ ngày 01.12 đến 12.12, bạn có thể thưởng thức combo 4 miếng gà không xương kèm bắp cải trộn và nước ngọt chỉ với 69.000 đồng. Đừng quên nhập mã POPEYESFS15 (số lượng có hạn) để được giảm thêm 15.000 đồng phí vận chuyển cho đơn hàng từ 40.000 đồng.

Còn chần chờ gì nữa mà không lên lịch rủ hội "cạ cứng" đặt chung, từ team văn phòng muốn mở tiệc "xả stress" cuối năm đến khối sinh viên đang tìm những món ngon với giá hợp ví để quẩy cùng nhau? Đại tiệc đã mở, chỉ thiếu bạn tham gia!

Loạt thương hiệu fast-food đồng loạt giảm sâu giúp bạn no bụng mà ví vẫn rủng rỉnh.

Tiệc nước mát lạnh với trà và cà phê "uống là thích mê"

Sau phần tiệc chính no nê, ShopeeFood tiếp tục chiêu đãi thực khách bằng cả vũ trụ đồ uống tươi mát, sảng khoái.

Starbucks không chỉ nổi bật với các món thức uống như latte, macchiato hay cold brew, mà còn gây ấn tượng với món trà Black Tea with Ruby Grapefruit chua ngọt. Hương trà đen thơm nhẹ kết hợp với mứt bưởi ruby mọng nước mang đến cảm giác sảng khoái ngay tức thì. Đặc biệt, vào ngày 12.12, thức uống này sẽ được giảm đến 30%, chỉ còn 67.900 đồng (không giới hạn số lượng). Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng mã STARBUCKS50K (số lượng có hạn) để được giảm thêm tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng từ 180.000 đồng.

Các "fan cứng" của Highlands Coffee cũng hãy chuẩn bị tinh thần "chớp" deal vì thương hiệu này đổ bộ ShopeeFood với ưu đãi không tưởng. Cụ thể, từ ngày 8 đến 12.12, với mỗi đơn hàng từ 99.000 đồng, người dùng có thể mua thêm 1 món với giá chỉ 1.000 đồng (áp dụng cho các món: trà sen vàng (củ năng), trà thanh đào, PhinDi hạnh nhân, phin kem dừa…). Buổi chiều đang "ỉu xìu" mà được nạp năng lượng bằng một ly trà hoặc cà phê mát lạnh thì còn gì tuyệt vời bằng?

Các thương hiệu khuấy động bữa tiệc 12.12 bằng những ưu đãi đồ uống cực đã cho team nghiện trà và cà phê.

Nhận voucher đầy túi, sinh nhật càng thêm vui

Năm nào ShopeeFood cũng "khao" linh đình vào dịp sinh nhật, nhưng độ hào phóng thì luôn khiến hội mê ăn uống phải trầm trồ. Năm nay, duy nhất tại "12.12 ShopeeFood x B.O.F Khao - Siêu Đại Tiệc, Vạn Món Ngon Mừng Sinh Nhật", ShopeeFood cùng đại sứ "Ngũ Đại Hoa Thần" B.O.F tiếp tục chơi lớn khao voucher trà sữa giảm 30.000đ áp dụng cho đơn 30.000đ khi nhập mã "SPFKHAOSINHNHAT1212" (số lượng có hạn). Ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 12.12, hãy nhanh tay săn deal ngay tại đây .

Món quà "độc quyền sít-rịt" này được chính các đại sứ gửi tặng riêng để chúc mừng tuổi mới của ShopeeFood, vừa ngọt ngào, vừa khiến không khí đại tiệc 12.12 thêm phần rộn ràng. Chỉ cần mở ứng dụng ShopeeFood, nhập mã voucher là bạn đã có ngay ly trà sữa được "khao" siêu xịn để hòa mình vào tuần lễ sinh nhật đầy bất ngờ và ngập tràn ưu đãi này!

Túi voucher trà sữa "đầy ắp" từ ShopeeFood và B.O.F giúp bữa tiệc sinh nhật thêm trọn vẹn và tiết kiệm.

Lời mời sinh nhật từ ShopeeFood đã sẵn sàng gửi đến bạn! Hãy để ShopeeFood cùng B.O.F "khao" bạn một bữa sinh nhật hoành tráng đúng nghĩa, càng đặt càng vui, càng săn càng lời, càng ăn càng mê! Không vào là lỡ mất một mùa sinh nhật ngon - vui - đã nhất năm đó!