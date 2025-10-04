Dấu hiệu cảnh báo ung thư có thể xuất hiện trên giường

Ung thư là một trong những căn bệnh mạn tính, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Việc phát hiện bệnh sớm thông qua các dấu hiệu đóng vai trò quan trọng, giúp quá trình điều trị diễn ra hiệu quả hơn.

Các dấu hiệu cảnh báo có thể đa dạng, từ những dấu hiệu chung chung như sụt cân và kiệt sức đến những dấu hiệu cụ thể hơn, ảnh hưởng đến các vùng cụ thể của cơ thể, bao gồm cả những thay đổi trên da, đau ở các vị trí nhất định,...

Tuy nhiên, có 1 dấu hiệu cảnh báo ung thư mà mọi người có thể phát hiện ngay trên giường khi thức dậy vào buổi sáng nhưng lại thường bị bỏ qua. Đó là tình trạng giường ướt đẫm mồ hôi. Tình trạng này xảy ra là do cơ thể tiết nhiều mồ hôi vào ban đêm.

Theo tổ chức nghiên cứu ung thư Cancer Research (Anh), tình trạng đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm có thể cảnh báo ung thư. Tình trạng này thường xuất hiện khi cơ thể phản ứng với tình trạng nhiễm trùng, cố gắng chống lại tế bào ung thư hoặc do thay đổi nồng độ hormone.

Ngoài ra, một số căn bệnh ung thư có thể gây sốt và khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi hơn để điều hòa thân nhiệt. Ở giai đoạn cuối, bệnh nhân ung thư thường xuyên gặp tình trạng đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Đổ mồ hôi ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. (Ảnh minh họa)

Các cơ quan y tế cho biết, nhiều người chủ quan với tình trạng đổ mồ hôi và bỏ qua dấu hiệu này, đặc biệt là trong mùa hè, khi thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thức dậy và thấy ga giường ướt sũng mồ hôi dù ngủ trong phòng mát mẻ là dấu hiệu bất thường và cần đặc biệt lưu ý.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khẳng định: “Đổ mồ hôi vào ban đêm là bình thường nếu bạn ngủ trong môi trường ngủ quá nóng. Đổ mồ hôi đêm được coi là bất thường khi bạn ngủ trong điều kiện phòng mát mẻ nhưng mồ hôi chảy nhiều đến mức quần áo và chăn ga ướt đẫm”.

Theo báo Anh Mirror, đổ mồ hôi nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo của 10 loại ung thư khác nhau bao gồm:

- Ung thư hạch bạch huyết không Hodgkin

- Ung thư hạch bạch huyết Hodgkin

- U carcinoid.

- Bệnh bạch cầu.

- U trung biểu mô.

- Ung thư xương.

- Ung thư tuyến tiền liệt.

- Ung thư thận.

- U tế bào mầm.

- Ung thư tuyến giáp thể tủy tiến triển.

Cần cảnh giác với tình trạng quần áo, chăn, ga giường ướt đẫm mồ hôi. (Ảnh minh họa)

Khi nào cần đi khám bác sĩ?

Các chuyên gia y tế lưu ý rằng mọi người nên kiểm tra chăn, ga trải giường, gối vào mỗi buổi sáng. Nếu phát hiện chúng “ướt đẫm” mồ hôi, hãy cảnh giác vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo một số căn bệnh ung thư.

Ngoài ra, mọi người nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra nếu:

- Thường xuyên đổ mồ hôi đêm, đổ mồ hôi nhiều, tình trạng đổ mồ hôi kéo dài không thuyên giảm.

- Đổ mồ hôi kèm theo các dấu hiệu khác như sốt cao, ho, tiêu chảy, có cảm giác ớn lạnh bất thường hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân,....