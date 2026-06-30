Thúc đẩy chuyển đổi từ xăng sang xe điện, YADEA triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người dùng tại Hà Nội và TP.HCM

Tuy nhiên, dù nhận được nhiều sự quan tâm, việc chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe điện vẫn tồn tại không ít rào cản. Đối với nhiều người dùng, chi phí đầu tư ban đầu, việc xử lý xe cũ hay tâm lý quen thuộc với phương tiện truyền thống là những yếu tố khiến họ còn cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Cùng với những thay đổi trong định hướng phát triển giao thông đô thị, nhu cầu chuyển đổi sang xe điện đang ngày càng được quan tâm. Đặc biệt, việc Hà Nội triển khai lộ trình vùng phát thải thấp (LEZ) và từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại một số khu vực trung tâm từ năm 2026 (giai đoạn đầu bắt đầu từ ngày 1/7) đang khiến nhiều người dùng chủ động tìm hiểu các giải pháp thay thế phù hợp hơn cho nhu cầu di chuyển lâu dài

Nhằm đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam, YADEA chính thức triển khai chương trình "Đổi Xe Xăng Sang Xe Điện" tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ nay đến hết ngày 31/07/2026. Qua đó, người dùng có cơ hội tiếp cận các dòng xe máy điện thông minh YADEA với chi phí sở hữu tối ưu hơn nhờ chính sách ưu đãi Chuyển đổi Xanh cùng những hỗ trợ thiết thực.

Người dùng chỉ cần mang phương tiện hiện tại đến cửa hàng YADEA gần nhất để được kiểm tra và thẩm định giá. Toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện minh bạch trong từ 10 đến 15 phút. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dùng có thể lựa chọn mẫu xe máy điện YADEA phù hợp và nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng quyền lợi thiết thực như voucher Ưu đãi Chuyển đổi Xanh lên đến 10% giá trị xe mới, hỗ trợ trả góp 0%, bảo dưỡng miễn phí theo chính sách YADEA, thu mua xe cũ với mức định giá cạnh tranh.

Chương trình "Đổi xe xăng sang xe điện" khởi động ở TP.HCM & HN

Theo đại diện YADEA, việc mở rộng phạm vi áp dụng nhằm tạo điều kiện để nhiều người dùng tiếp cận xe điện dễ dàng hơn. Ngay cả khách hàng không mang xe cũ đến đổi vẫn có thể hưởng các chính sách ưu đãi khi mua xe trong thời gian diễn ra chương trình. Ngoài hình thức mua trực tiếp, chương trình cũng được triển khai trên TikTok Shop YADEA Việt Nam.

Hàng loạt mẫu xe YADEA tham gia chương trình "Đổi xe xăng sang xe điện"

Ông Liu Jia – Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng quá trình điện hóa giao thông không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang diễn ra từng ngày. Để thúc đẩy quá trình đó, điều quan trọng là giúp xe điện trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho mọi người dùng. Với chương trình ‘Đổi Xe Xăng Sang Xe Điện’, YADEA mong muốn tạo thêm động lực cho hành trình xanh hoá di chuyển tại Việt Nam. Mỗi chuyển đổi hôm nay đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường sống và diện mạo giao thông đô thị trong tương lai."

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các chương trình hỗ trợ chuyển đổi cho thấy thị trường xe điện đang bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm mà còn bằng những giải pháp giúp người dùng giảm bớt chi phí và rủi ro khi thay đổi phương tiện.