Thua cờ bạc dẫn đến nợ nần, con trai về trộm luôn lư đồng thờ tổ tiên

Ngày 29/12, theo thông tin từ Công an Tp.Cần Thơ, Công an huyện Thới Lai, Tp.Cần Thơ đã khởi tố, tạm giam đối với Trần Thanh Hoàng Anh (30 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều) về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thới Lai đến hiện trường xác minh vụ việc ban đầu. Qua nắm tình hình, lực lượng làm nhiệm vụ xác định vụ việc mất trộm tài sản khả năng là người thân trong gia đình, qua đó đã mời Trần Thanh Hoàng Anh là con ruột của bà Lầm lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Hoàng Anh thừa nhận hành vi trộm 2 bộ lư đồng tại nhà mẹ ruột của mình là bà Lâm Thị Lầm. Do thua bạc dẫn đến nợ nần, sau khi lấy xe máy của vợ đi cầm bán, đến ngày 9/12, Hoàng Anh tiếp tục về nhà mẹ ruột, lợi dụng lúc mọi người không để ý, đã lén lấy trộm bộ lư để vào bao rồi kêu xe ôm chở về đem bán cho một chủ tiệm trên địa bàn phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ với giá 10 triệu đồng để tiêu xài.

Công an huyện Thới Lai đã tạm giữ tang vật của vụ trộm là hai bộ lư đồng, ra quyết định tạm giam đối với Trần Thanh Hoàng Anh để tiếp tục điều tra làm rõ.