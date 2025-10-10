Thu Yêu Thương 2025 – Trao nước về làng, mang tình về tim

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là Lễ Khánh Thành Công Trình Hệ Thống Máy Lọc Nước Sạch tại làng Hvắk, xã Al Bá. Công trình được Đông Ấm Group thực hiện với sự đồng hành thân thiết của Hafele Vietnam, mang đến nguồn nước sạch thiết yếu cho hàng trăm hộ dân người Gia Rai và Ba Na – những cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt. Từ nay, những giọt nước sạch đầu tiên sẽ tuôn chảy giữa buôn làng, thay thế những nguồn nước phèn ô nhiễm, giúp người dân cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và thêm hy vọng vào tương lai.

Đông Ấm Group cùng đơn vị đồng hành Hafele Vietnam cắt băng khánh thành Hệ thống lọc nước sạch tại làng Hvắk, xã Al Bá, tỉnh Gia Lai.

Song song với công trình nước sạch, chương trình Thu Yêu Thương 2025 đã mang đến chuỗi hoạt động nhân văn và giàu cảm xúc: chiếu phim thiếu nhi, hội thi Rung Chuông Vàng, tô tượng, cắt tóc miễn phí, sân chơi dân gian cho trẻ nhỏ; tặng học bổng, quà Trung thu và đồ dùng học tập cho 850 học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi – ngôi trường chung của sáu làng: Keo, Achông, Vơng Chép, Tung Ke, Hvắk, Amil; cùng đêm nhạc "Thu Yêu Thương 2025" lung linh ánh trăng, nơi tiếng hát, tiếng cười và ánh đèn lồng hòa cùng niềm hạnh phúc của bà con và tình nguyện viên.

Hoạt động hội thi Rung Chuông Vàng hoạt động thường niên do Đông Ấm Group tổ chức

Được thành lập từ năm 2013, Đông Ấm Group đã trở thành một trong những nhóm thiện nguyện hoạt động tích cực, lan tỏa giá trị nhân. Từ miền Trung nắng gió đến tận vùng sông nước miền Tây, dấu chân Đông Ấm đều gắn với những chương trình ý nghĩa.

Các phần quà động viên tinh thần vượt khó của cac em học sinh địa phương

Hafele Vietnam – "bạn đồng hành" nhiều năm liền – tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chương trình năm nay, không chỉ đồng hành hỗ trợ các hạng mục quan trọng mà còn cùng chung tay trong khâu tổ chức và trao tặng tận tay những phần quà đến bà con.

"Chúng tôi không chỉ mang về nguồn nước sạch, mà còn muốn trao đi niềm tin và hy vọng – để tình người được lan tỏa từ những điều giản dị nhất." – Đại diện Đông Ấm Group chia sẻ.

Tri ân những tấm lòng đồng hành

Đông Ấm Group trân trọng gửi lời biết ơn sâu sắc đến quý mạnh thường quân, đơn vị đồng hành Hafele Vietnam, chính quyền xã Al Bá và tập thể anh chị em tình nguyện viên. Chính nhờ sự sẻ chia và đồng hành ấy, mùa thu năm nay đã thực sự rực rỡ và tràn ngập tiếng cười.

"12 năm – hành trình của những bàn tay nắm chặt, những trái tim cùng đập vì yêu thương. Mỗi giọt nước trao đi hôm nay, là một đóa yêu thương được nảy mầm trong ngày mai."

Các phần quà ý nghĩa luôn được trao tận tay các em học sinh như một lời động viên ấm áp.

Đông Ấm Group trên những chặng đường tiếp theo vẫn sẽ luôn miệt mài cùng nhau mang những chương trình ý nghĩa đến những địa phương gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ. Mong rằng sẽ luôn nhân được sự tin tưởng và quan tâm đồng hành của quý mạnh thường quân.

Thông tin liên hệ: 0379.27.12.13