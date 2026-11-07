Thủ tướng yêu cầu 8 tỉnh, thành phố sẵn sàng ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở

Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Công điện được gửi chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, và các bộ, ngành liên quan.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11, tại khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Mưa lớn có khả năng gây lũ trên sông, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, đặc biệt nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Miền Trung đối mặt với nguy cơ ngập úng do mưa lớn kéo dài. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong bối cảnh tác động của El Nino, thiên tai diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lớn có thể gây lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân.

Trong đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố báo cáo cấp ủy và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.

Các địa phương cần rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến thiên tai; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân.