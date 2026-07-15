Thủ tướng: Vụ vi phạm quy chế thi ở THPT Chuyên Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, chiều 15/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo, niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức kỳ thi.

Để có đủ cơ sở xử lý vụ việc đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh, theo Thủ tướng, phải đảm bảo 3 nguyên tắc.

Thứ nhất, phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc; bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, phải xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; trong đó phân hóa rõ vai trò trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân.

Thứ ba, phương án xử lý đề xuất theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi, quy định của pháp luật có liên quan; bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định. Đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín kỳ thi.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng liên quan vi phạm quy chế thi, vi phạm các quy định của pháp luật trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt sai phạm; đánh giá toàn diện, công tâm, khách quan kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Tuyên Quang cần kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể.

Thủ tướng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, các cán bộ trong các cơ quan chức năng của tỉnh Tuyên Quang phải chỉ đạo theo dõi sát tình hình, không để phát sinh những vấn đề tiêu cực trên địa bàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu, sau khi có kết luận và báo cáo chính thức của cơ quan chức năng, UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì, báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất, quyết định phương án xử lý.

“ UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời cho công luận và cho xã hội; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ”, Thủ tướng lưu ý.

Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, xác định rõ bản chất vi phạm để căn cứ quy định pháp luật và đề xuất hình thức xử lý nghiêm, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị có liên quan, các lãnh đạo có liên quan cũng phải kiểm điểm rất nghiêm túc.

Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vi phạm, đối tượng trong vụ việc và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan; đề xuất xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ; đề xuất phương án xử lý phải đúng quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quy định của pháp luật, quy chế thi và kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND tỉnh Tuyên Quang rà soát kỹ lưỡng, thống nhất và quyết định phương án xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên cả nước; trường hợp phát hiện sai phạm, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho tất cả các khâu, các bước kỳ thi, bảo đảm không tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng đề nghị, trong quá trình chờ kết luận của các cơ quan chức năng, người dân cần phải hết sức bình tĩnh và tin tưởng vào sự trách nhiệm, nghiêm minh, khách quan, công tâm của các cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan điều tra, đến khi có kết quả báo cáo chính thức.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của tỉnh đã đưa vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo; nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hết sức quyết liệt trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc báo cáo tại cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng và đoàn công tác về vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xảy ra tại điểm thi của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, tính đến ngày 15/7, các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ việc và tỉnh xác định xử lý vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe, cảnh tỉnh cho Tuyên Quang cũng như cả nước.