Thứ tiếng lọt top 6 ngôn ngữ quyền lực nhất hành tinh: “Hiếm” người học nhưng tỷ lệ ra trường có việc làm lên đến 100%

Trong danh sách những ngoại ngữ có nền tảng lâu đời nhất tại Việt Nam, tiếng Nga vẫn luôn giữ vững vị thế của một ngôn ngữ hàn lâm và chiến lược. Không còn là câu chuyện của những thập kỷ trước, tiếng Nga những năm gần đây đang chứng kiến sự trở lại đầy mạnh mẽ khi quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga được đẩy mạnh trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, công nghệ hạt nhân và du lịch.

Đáng chú ý, theo nghiên cứu mang tên The Power Language Index (PLI - Chỉ số ngôn ngữ quyền lực) của Tiến sĩ Kai L. Chan, tính đến năm 2050, tiếng Nga còn được dự báo sẽ đứng vị trí thứ 6 trong số các ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, khẳng định giá trị bền vững của thứ tiếng này trong tương lai.

Tiếng Nga - ngôn ngữ của khoa học và những tâm hồn vĩ đại

Tiếng Nga là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trong hệ ngôn ngữ Slavo và là một trong sáu ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc. Sử dụng hệ chữ viết Cyrillic (chữ cái Nga) với những ký tự lạ mắt, tiếng Nga mang đến một vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn so với hệ chữ Latinh. Đây được đánh giá là một ngôn ngữ khó, đòi hỏi người học phải có sự kiên trì với hệ thống biến cách phức tạp và các quy tắc phát âm nhấn trọng âm linh hoạt.

Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc khó nhằn đó là một kho tàng văn hóa và tri thức khổng lồ. Học tiếng Nga là cách để bạn tiếp cận trực tiếp với những công trình nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới và những kiệt tác văn chương của Pushkin, Tolstoy hay Dostoevsky. Sự tinh tế trong cấu trúc ngữ pháp giúp người học rèn luyện tư duy logic và khả năng diễn đạt vô cùng sâu sắc.

Ngành ngôn ngữ Nga thì học gì?

Theo học ngành ngôn ngữ Nga, sinh viên không chỉ dừng lại ở việc giao tiếp thông thạo mà còn phải làm chủ các khối kiến thức chuyên sâu để phục vụ công tác chuyên môn. Ở những năm đầu, lộ trình học tập trung vào Thực hành tiếng Nga theo chuẩn khung tham chiếu của Liên bang Nga (TRKI). Sau đó, người học sẽ tiếp cận các học phần nâng cao như ngữ pháp chức năng, từ vựng học và văn học Nga.

Trong chương trình đào tạo hiện nay, bên cạnh các kỹ năng thực hành tiếng cốt lõi, sinh viên còn được tiếp cận với các học phần tiếng Nga chuyên ngành và biên phiên dịch chuyên sâu. Các học phần này thường tập trung vào các lĩnh vực then chốt như kinh tế - thương mại, du lịch và khoa học - kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các liên doanh dầu khí hay các dự án năng lượng trọng điểm.

Điều này đòi hỏi người học không chỉ nắm vững thuật ngữ chuyên môn mà còn phải am hiểu sâu sắc về bối cảnh văn hóa, chính trị của xứ sở Bạch dương để xử lý chính xác các loại tài liệu kỹ thuật phức tạp.

Học ngôn ngữ Nga ở đâu?

Tại Việt Nam, tiếng Nga được đào tạo chính thức từ bậc phổ thông tại các trường chuyên danh tiếng như THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), THPT chuyên Ngoại ngữ - trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội hay THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình)..., tạo tiền đề vững chắc cho các bạn trẻ tiếp cận sớm với ngôn ngữ của quốc gia rộng lớn nhất châu Âu này.

Ở bậc đại học, các cơ sở đào tạo tiếng Nga thường là những trường đại học có bề dày lịch sử và uy tín hàng đầu. Tại khu vực miền Bắc, Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn là đơn vị dẫn đầu với điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Nga năm 2025 là 24.55 điểm trên thang 30. Trường Đại học Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm chuẩn khá cao, dao động khoảng 32.15 điểm trên thang 40 với môn ngoại ngữ nhân hệ số hai.

Ở khu vực miền Trung và miền Nam, người học có thể tìm đến Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng hoặc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM với mức điểm chuẩn năm 2025 dao động từ 21.00 đến 23.50 điểm tùy tổ hợp.

Điểm chung của các trường này là tỷ lệ sinh viên ngành Ngôn ngữ nga ra trường có việc làm cực kỳ ấn tượng, trong đó Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thường xuyên ghi nhận con số 100% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, xóa tan nỗi lo về việc làm trái ngành của các bậc phụ huynh và thí sinh.

Ngoài hệ chính quy, bạn có thể theo học tiếng Nga tại Phân viện Pushkin tại Hà Nội - nơi thường xuyên tổ chức các khóa học chất lượng và kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế TRKI từ cấp độ A1 đến C2.

Cơ hội việc làm tiếng Nga như thế nào?

Thị trường lao động năm 2026 mở ra vô vàn cơ hội cho cử nhân tiếng Nga trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bạn trẻ có thể thử sức ở vị trí giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hoặc làm việc tại các cơ quan trọng yếu của Nhà nước như Bộ Công an, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan thông tấn báo chí. Ngoài ra, nhu cầu biên phiên dịch cho các công ty Nga và Việt Nam, đặc biệt là dịch tài liệu kỹ thuật, phim và sách báo luôn ở mức cao do sự khan hiếm nhân sự giỏi.

Trong ngành dịch vụ, các vị trí hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour và quản trị khách sạn dành cho khách Nga tại các thành phố biển vẫn là mỏ vàng thu nhập, dao động từ 25 đến 40 triệu đồng mỗi tháng. Với những người có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm, việc đảm nhận các vị trí thư ký văn phòng, trợ lý đối ngoại hoặc điều phối dự án tại các tập đoàn lớn có thể mang lại mức thu nhập vượt ngưỡng 50 triệu đồng mỗi tháng. Tiếng Nga thực sự là lựa chọn thông minh cho những ai muốn tìm kiếm một "đất dụng võ" riêng biệt và vững chắc.

Tổng hợp