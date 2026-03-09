Thứ tiếng có lượng thí sinh thi chứng chỉ tại Việt Nam đông nhất thế giới, thu nhập có thể chạm mốc 50 triệu đồng

Trong những năm gần đây, tiếng Hàn đã vươn mình mạnh mẽ, từ một ngôn ngữ mang tính sở thích của giới trẻ trở thành "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa sự nghiệp tại Việt Nam. Bước sang năm 2026, học tiếng Hàn không chỉ đơn thuần là việc theo đuổi làn sóng Hallyu mà đã trở thành một khoản đầu tư chiến lược trong bối cảnh quan hệ Việt - Hàn đạt đến tầm cao mới về kinh tế và văn hóa.

Sự bùng nổ này được minh chứng qua số liệu từ các cơ quan giáo dục Hàn Quốc vào đầu năm 2026 khi Việt Nam hiện dẫn đầu thế giới về lượng thí sinh đăng ký kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, chiếm tới 15,2% tổng số thí sinh toàn cầu.

Ngôn ngữ của tư duy logic và sự tương đồng văn hóa

Tiếng Hàn được đánh giá là một trong những ngôn ngữ có hệ thống chữ viết khoa học bậc nhất thế giới - Hangul. Với chỉ 24 ký tự cơ bản, người học có thể nắm vững cách đọc và viết chỉ trong vòng một tuần. Tuy nhiên, độ khó thực sự nằm ở cấu trúc câu ngược (chủ ngữ - tân ngữ - động từ) và hệ thống kính ngữ phức tạp, phản ánh đậm nét văn hóa trọng lễ nghĩa của người Á Đông.

Điểm thuận lợi lớn nhất đối với người Việt khi học tiếng Hàn chính là hệ thống từ vựng gốc Hán (Hanja) chiếm tới 60%. Điều này giúp chúng ta có khả năng đoán nghĩa từ mới nhanh hơn so với người học từ các quốc gia sử dụng chữ Latinh. Việc học tiếng Hàn trong những năm sắp tới không chỉ là học từ vựng, mà là học cách tư duy theo tôn ty trật tự và sự tinh tế trong giao tiếp.

Chuyển dịch từ kỹ năng ngôn ngữ sang năng lực chuyên môn

Trong thị trường lao động năm 2026, chỉ biết nghe - nói - đọc - viết là chưa đủ. Người học tiếng Hàn cần trang bị bộ kỹ năng đa nhiệm để tăng sức cạnh tranh:

- Tư duy liên văn hóa: Hiểu sâu về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc, từ văn hóa "Pali-pali" đến các quy tắc trên bàn tiệc.

- Biên phiên dịch chuyên sâu: Nhu cầu không còn dừng lại ở dịch đuổi thông thường mà tập trung vào các lĩnh vực ngách như IT, bán dẫn, y tế và luật pháp quốc tế.

- Kỹ năng số và công cụ AI: Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ dịch thuật (CAT tools) và biết cách điều phối trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa công việc.

Cơ sở đào tạo và điểm chuẩn năm 2025

Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc và Hàn Quốc học luôn nằm trong nhóm những ngành có điểm đầu vào cao nhất tại Việt Nam. Đặc biệt từ năm 2026, khi chứng chỉ TOPIK từ cấp độ 3 trở lên chính thức được quy đổi điểm để xét tuyển đại học, sức nóng của ngành này lại càng gia tăng.

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc năm 2025 có điểm chuẩn là 24.69 điểm trên thang 30, trong khi ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc lấy 27.81 điểm. Trường Đại học Hà Nội cũng ghi nhận mức điểm trúng tuyển rất cao cho ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc là 34.10 điểm (theo thang 40, ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Ở khối khoa học xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội công bố điểm chuẩn ngành Hàn Quốc học năm 2025 là 29.05 điểm đối với khối C00. Tại khu vực phía Nam, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM ghi nhận mức điểm trúng tuyển ngành này là 15.00 điểm trên thang điểm 30.

Cơ hội việc làm và thu nhập

Thị trường lao động những năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ nhu cầu nhân lực tiếng Hàn tại các khu công nghiệp trọng điểm như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bình Dương và Đồng Nai.

Biên phiên dịch viên hiện có mức lương khởi điểm từ 15 - 25 triệu đồng mỗi tháng. Đối với những phiên dịch viên cấp cao hoặc làm freelance tại các hội nghị quốc tế, thu nhập có thể lên tới 3 - 8 triệu đồng cho mỗi ngày làm việc. Tại các tập đoàn đa quốc gia, các vị trí nhân sự như HR, quản lý chuỗi cung ứng hay chuyên viên Marketing thạo tiếng Hàn thường nhận mức lương từ 18 - 30 triệu đồng mỗi tháng ngay từ giai đoạn đầu.

Ngành dịch vụ và du lịch cũng đóng góp đáng kể vào thị trường việc làm khi lượng khách Hàn Quốc vẫn dẫn đầu thị trường du lịch Việt Nam. Các hướng dẫn viên và quản lý khách sạn thạo tiếng Hàn có thể đạt thu nhập tổng hợp từ 20 - 35 triệu đồng mỗi tháng nhờ các khoản thưởng và hoa hồng.

Sau khoảng 3 đến 5 năm kinh nghiệm, khi người học đạt trình độ năng lực tiếng Hàn TOPIK 5 hoặc 6, lộ trình thăng tiến sẽ mở rộng lên các vị trí Trưởng phòng hoặc Trợ lý cấp cao cho ban giám đốc người Hàn với mức đãi ngộ có thể vượt mốc 50 triệu đồng mỗi tháng kèm theo các gói tu nghiệp tại Seoul.

