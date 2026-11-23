V-Beyond Concert do Tập đoàn YeaH1 phối hợp cùng iMe Entertainment Group và AlphaZ sản xuất. Trong đó, iMe Entertainment Group là đơn vị tổ chức concert đa quốc gia, đứng sau nhiều chuyến lưu diễn quốc tế của các ngôi sao K-pop và nghệ sĩ nổi tiếng châu Á. Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một chương trình giải trí do ê-kíp người Việt thực hiện, quy tụ dàn nghệ sĩ Việt Nam được tổ chức tại Honda Center, địa điểm biểu diễn từng đón tiếp nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Toàn cảnh sân khấu V-Beyond Concert tại Honda Center, Mỹ. Ảnh: BTC

Thu Phương, Minh Tuyết nghẹn ngào trước khán giả tại Mỹ

Đứng trước hàng nghìn khán giả kiều bào và quốc tế tại Honda Center, nhiều nghệ sĩ gạo cội không giấu được sự xúc động. Ca sĩ Thu Phương bày tỏ: "Suốt hành trình 40 năm ca hát của mình, Thu Phương có một ngày mơ cũng không nghĩ được mình đứng ở đây với tất cả quý vị ngày hôm nay. I love you so much".

Cùng chung niềm hạnh phúc ấy, ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ: "Đã hơn 30 năm rồi Minh Tuyết đứng trên sân khấu hát và trình diễn cho tất cả mọi người xem. Có rất nhiều kỷ niệm đẹp, và sự may mắn lớn nhất của Minh Tuyết là được tất cả quý vị yêu mến cho tới ngày hôm nay. Vẫn còn đứng được ở đây, vẫn được yêu thương như thế này và nhất là ngày hôm nay được hát cho tất cả quý vị tại Mỹ để được yêu thương thêm một lần nữa, đó là điều Minh Tuyết cảm thấy mình thật may mắn. Một lần nữa, cho phép Minh Tuyết xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều".

Các Chị Đẹp trên sân khấu V-Beyond Concert. Ảnh: BTC

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng không giấu được niềm vui: "Bình rất hạnh phúc vì được đứng trên một sân khấu lớn như thế này ở nước Mỹ. Niềm hạnh phúc thứ hai là mình được hát cùng thần tượng từ thuở bé là anh Bằng Kiều và 'con trai' Hà An Huy".

Một tiết mục của các nghệ sĩ nam trong đêm diễn. Ảnh: BTC

Sân khấu đa tầng và hành trình âm nhạc 4 hồi

Với chủ đề "The Journey Of Voices", để đáp ứng quy mô biểu diễn cho khoảng 30 nghệ sĩ cùng đội ngũ vũ đoàn chuyên nghiệp, ban tổ chức thiết kế hệ thống sân khấu đa tầng có bậc thang, kết hợp màn hình LED cỡ lớn và công nghệ laser.

V-Beyond không dừng ở việc trưng bày di sản mà muốn khắc họa một Việt Nam năng động, hiện đại và giàu sức sáng tạo. Pop hiện đại, R&B, Underground Hip-Hop, vũ đạo phức hợp, hiệu ứng sân khấu 3D thiết kế riêng và thời trang Việt đương đại được hòa quyện trong cùng một đêm diễn hướng tới khán giả đa sắc tộc tại Mỹ.

Xuyên suốt 32 tiết mục, khán giả được dẫn dắt qua 4 hồi cảm xúc, trải dài từ nhạc trẻ hiện đại đến âm hưởng truyền thống. Đêm diễn mở màn tươi sáng với Cầu Vồng Lấp Lánh qua sự hòa giọng của 8 Chị Đẹp: Thu Phương, Minh Tuyết, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Ái Phương, Tuimi, Ngọc Thanh Tâm và Xuân Nghi.

Tiếp nối là bản mashup Đường Xa Ướt Mưa x Đừng Qua Lối Đó của Bằng Kiều, Jun Phạm, Bùi Công Nam và Thanh Duy. Nhóm nhạc trẻ UPRIZE có màn chào sân năng lượng với Temple và Không Cần Nói Nhiều.

Khán đài lắng lại với loạt bản hit quen thuộc như Lỗi Tại Mưa, Nợ Em Cả Bầu Trời. Bản tình ca Dẫu Có Lỗi Lầm khiến người hâm mộ thổn thức với sự hòa quyện của 6 giọng ca thuộc nhiều thế hệ: Thu Phương, Bằng Kiều, Bùi Công Nam, Thanh Duy, Hà An Huy và Thái Lê Minh Hiếu. Bản hit Người Ấy cũng lần đầu được làm mới qua màn kết hợp của Bằng Kiều, Trịnh Thăng Bình và Hà An Huy.

Dàn Chị Đẹp trong một tiết mục tại V-Beyond Concert. Ảnh: BTC

Sân khấu sau đó chuyển sang không khí lễ hội và được đẩy lên cao trào với ca khúc 60 Năm Cuộc Đời do dàn Anh Tài, Chị Đẹp cùng các đàn em UPRIZE kết hợp.

Hồi cuối khai thác đậm nét chất liệu dân ca Huế, Nam Bộ và âm hưởng ngũ cung qua Lý Ngựa Ô Huế, Tình Anh Bán Chiếu, Gương Vỡ Làm Lành và Tích Tịch Tình Tang. Toàn bộ dàn nghệ sĩ cùng hội tụ, khép lại đêm diễn bằng ca khúc chủ đề của chương trình.

Hồi cuối đêm diễn khai thác chất liệu dân ca và âm hưởng ngũ cung. Ảnh: BTC

Những màn "ghép đội" độc bản giữa Chị Đẹp và Anh Tài

Khác biệt lớn nhất của V-Beyond nằm ở cách dàn dựng đội hình. Nghệ sĩ từ hai vũ trụ Chị Đẹp Đạp Gió và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, vốn thuộc hai chương trình riêng biệt, cùng hòa giọng và làm mới những tiết mục làm nên tên tuổi.

Ở Mộng Hoá, It's Charles là nam nghệ sĩ duy nhất kết hợp cùng 5 Chị Đẹp (Minh Tuyết, Minh Hằng, Ái Phương, Xuân Nghi, Tuimi), trong khi Will mang đến màu sắc mới khi đứng cùng Xuân Nghi và Ngọc Thanh Tâm trong Đợi Bàn.

Sự thay đổi gây bất ngờ nhất thuộc về Chạm Làn Môi Em. Từng là tiết mục của đội Tình Đầu Rực Cháy (Toki Thành Thỏ, K.O, Will, Hồ Đông Quan) tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, sang đến Honda Center, nữ ca sĩ Tuimi đảm nhận vị trí thứ tư, mang chất giọng nữ quyến rũ thổi làn gió mới vào bản tình ca vốn dành cho nhóm nam.

Nghệ sĩ từ Chị Đẹp và Anh Tài cùng đứng chung sân khấu. Ảnh: BTC

Một điểm nhấn giàu cảm xúc khác là hoạt cảnh tái hiện không khí Tết và đám cưới miền quê Tết "Gòy" Cưới "Luông". Rapper Thái VG, người có nhiều năm hoạt động tại Mỹ và quen thuộc với các bản rap tiếng Anh, cùng Bùi Công Nam, Bùi Lan Hương, Minh Hằng, Xuân Nghi và Ngọc Thanh Tâm mang hương vị quê nhà lên sân khấu ngay tại California, nơi anh gắn bó lâu năm.

Với các tiết mục cũ, ê-kíp giữ nguyên tinh thần bài hát nhưng hoán đổi nghệ sĩ giữa hai mùa Anh Tài. Mưa Trên Phố Huế (từng thuộc về nhà Chín Muồi mùa 2024) được Bùi Công Nam làm mới cùng Thanh Duy và Hà An Huy, Chiến tướng của mùa 2026. Tình Anh Bán Chiếu có thêm sự góp mặt của Mew Amazing, còn Tích Tịch Tình Tang do bộ tứ Hà An Huy, Cheng, Hồ Đông Quan và Will thể hiện. Riêng Lý Ngựa Ô Huế (Jun Phạm, Thanh Duy, Mew Amazing) và Dạt Vào Tim Em (Thái VG, It's Charles, Cheng) giữ nguyên đội hình gốc.

Hoạt cảnh mang không khí làng quê Việt trên sân khấu Honda Center. Ảnh: BTC

Cuộc hội ngộ hiếm hoi của ba thế hệ nhóm nhạc nam Việt

V-Beyond còn là điểm hẹn của ba thế hệ nhóm nhạc nam V-pop: Will (cựu thành viên 365daband), K.O (cựu thành viên Uni5) và UPRIZE, nhóm nhạc 7 thành viên trưởng thành từ Tân Binh Toàn Năng 2025.

Will là Anh Tài xuất hiện dày đặc nhất đêm diễn với 5 tiết mục. Hai gương mặt trẻ bước ra từ Tân Binh Toàn Năng là Hồ Đông Quan và Thái Lê Minh Hiếu có màn kết hợp ăn ý cùng đàn anh Hoàng Tôn và Will qua ca khúc Move On.

UPRIZE trình diễn 4 tiết mục riêng (Temple, Không Cần Nói Nhiều, Gương Vỡ Làm Lành, Bass Âm), đồng thời đứng chung sân khấu cùng Bằng Kiều, Cheng và It's Charles trong bản mashup Bao Tiền Một Mớ Bình Yên x First Dance (Mải Mê). Nhóm gây ấn tượng khi đưa chất liệu ngũ cung vào hai bản phối hiện đại Gương Vỡ Làm Lành và Bass Âm. Trong đó, Bass Âm mở ra bối cảnh đô thị Việt Nam với cột đèn, dây điện, chiếc xích lô cùng tiếng rao đường phố được lồng ghép vào bản phối, biến những thanh âm bình dị thường ngày thành "nốt nhạc".

Bối cảnh đô thị Việt được đưa lên sân khấu V-Beyond Concert. Ảnh: BTC

Thành viên LAVM (UPRIZE) bày tỏ: "Chúng em đứng tại V-Beyond và cảm thấy vô cùng tự hào khi được góp phần mang nền âm nhạc trẻ của Việt Nam đến với khán giả quốc tế. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ các anh chị nghệ sĩ".

Sự trỗi dậy của V-Pop cũng được nhiều cơ quan báo chí quốc tế ghi nhận. Tháng 6/2026, tạp chí Fortune (Mỹ) nhận định chính sách phát triển công nghiệp văn hóa cùng thế hệ sáng tạo trẻ đang đưa Việt Nam trở thành điểm sáng văn hóa mới của châu Á. Nikkei Asia (Nhật Bản) đánh giá cao bước tiến đưa nghệ sĩ Việt ra quốc tế thông qua các liên minh chiến lược như sự hợp tác giữa YeaH1 và Sony Music Entertainment, còn Business Times (Singapore) ghi nhận chuỗi đêm nhạc cháy vé và sức hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng số của V-Pop. Mới đây, tạp chí Variety (Mỹ) khắc họa UPRIZE như nhóm nhạc nam thần tượng tiên phong theo mô hình K-pop của Việt Nam, với sự hậu thuẫn của liên doanh giữa YeaH1 và Sony Music (SYE).

V-Beyond được công bố từ tháng 7 với tham vọng đưa V-pop chinh phục cả cộng đồng người Việt lẫn khán giả bản địa tại Bắc Mỹ. Sau đêm mở màn, người hâm mộ đang chờ đợi điểm đến tiếp theo cùng những công thức kết hợp đội hình mới của hành trình này.