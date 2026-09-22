Thu nhập thật của ông Mori

Thám Tử Lừng Danh Conan là bộ truyện trinh thám nổi tiếng của Gosho Aoyama, xoay quanh cậu học sinh trung học Kudo Shinichi bị đầu độc và hóa thân thành cậu bé tiểu học Edogawa Conan. Trong bộ truyện, ông Mori Kogoro là bố của Mori Ran, đồng thời là chủ nhân văn phòng thám tử nơi Conan tá túc suốt hành trình đi tìm thuốc giải.

Vốn là cựu cảnh sát chuyển sang làm thám tử tư, ông Mori nổi tiếng khắp nước Nhật với biệt danh Thám tử ngủ gật, nhờ hàng loạt vụ án hóc búa được phá giải, dù trên thực tế phần lớn công lao đều đến từ Conan đứng sau giật dây. Hình ảnh một ông thám tử suốt ngày mê gái đẹp, thích rượu và ăn nói bốc đồng khiến nhiều độc giả mặc định rằng gia đình ông sống khá chật vật, nhất là khi vợ ông, luật sư Kisaki Eri, từng nhiều lần phàn nàn về chuyện tiền bạc và cả hai hiện đang sống ly thân.

Ông Mori Kogoro nổi tiếng khắp nước Nhật với biệt danh Thám tử ngủ gật nhờ hàng loạt vụ án được phá giải trong Thám Tử Lừng Danh Conan

Trên thực tế, nghề thám tử tư tại Nhật Bản có mức thu nhập trung bình dao động khá rộng tùy theo nguồn thống kê, phổ biến nhất rơi vào khoảng 4 đến 6,5 triệu yên (khoảng 660 triệu - 1 tỷ đồng) một năm. Nếu chỉ tính theo độ tuổi 38 như nhân vật Mori Kogoro được xây dựng, mức thu nhập trung bình của một thám tử cùng độ tuổi chỉ khoảng 4 triệu yên, tương đương với một nhân viên văn phòng bình thường.

Tuy nhiên, đây là mức dành cho thám tử làm thuê hoặc mới mở văn phòng, còn với những người đứng đầu văn phòng riêng và có lượng khách hàng ổn định, mức thu nhập thực tế của giới chủ văn phòng thám tử có thể vượt 10 triệu yên (khoảng 1,65 tỷ đồng) một năm. Xét theo mức độ nổi tiếng và tần suất phá án dày đặc của Mori Kogoro trong truyện, nhiều khả năng ông thuộc nhóm thu nhập cao trong ngành chứ không hề nghèo túng như hình ảnh bên ngoài.

Điểm thú vị là ngoài thu nhập từ nghề thám tử, ông Mori Kogoro còn sở hữu một nguồn thu nhập thụ động ít ai để ý. Tòa nhà nơi đặt văn phòng thám tử của ông không phải đi thuê mà là tài sản thừa kế từ gia đình, với tầng một được cho quán cà phê Poirot thuê lại. Nếu tính mức giá thuê tham khảo khoảng 300.000 yên (khoảng 49,5 triệu đồng) mỗi tháng, riêng khoản tiền cho thuê mặt bằng này đã mang về cho ông khoảng 3,6 triệu yên (khoảng 594,8 triệu đồng) một năm, một con số không hề nhỏ nếu cộng thêm vào thu nhập chính từ nghề thám tử.

Văn phòng thám tử của ông Mori đặt tại tòa nhà gia đình sở hữu, tầng một cho quán cà phê Poirot thuê lại, mang về khoản thu nhập cho thuê đáng kể mỗi năm

Bên cạnh đó, truyện còn có chi tiết ông từng nhận một khoản khoảng 10 triệu yên từ bố mẹ của Kudo Shinichi để nhờ chăm sóc Conan trong thời gian cậu tá túc tại nhà, càng cho thấy tài chính của gia đình Mori thực chất vững vàng hơn nhiều so với vẻ ngoài xuề xòa mà ông Mori vẫn thể hiện.

Bố mẹ của Shinichi đã âm thầm gửi cho ông Mori 10 triệu yên như một khoản "phí nuôi dưỡng" để ông chăm sóc Conan

Xét cho cùng, những lời than nghèo kể khổ của ông Mori trước mặt vợ con nhiều khả năng chỉ là thói quen ăn nói bộc trực vốn có của nhân vật này, chứ không phản ánh đúng thực lực tài chính phía sau. Một ông thám tử vừa có tiếng tăm nhờ danh xưng Thám tử ngủ gật, vừa sở hữu sẵn bất động sản cho thuê ổn định, rõ ràng là kiểu nhân vật mà nhiều người làm nghề tự do ngoài đời cũng phải mơ ước.

Theo FinancialField