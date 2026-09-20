Thu nhập của Shizuka

Doraemon là bộ truyện tuổi thơ gắn liền với nhiều thế hệ độc giả, xoay quanh cậu học sinh tiểu học Nobita cùng chú mèo máy đến từ tương lai. Trong nhóm bạn thân của Nobita, Shizuka luôn được xây dựng là hình mẫu nữ sinh hoàn hảo, xinh xắn, học giỏi, tính cách dịu dàng và biết quan tâm đến người khác.

Cô cũng là người mà Nobita theo đuổi suốt bộ truyện và cuối cùng nên duyên vợ chồng ở hầu hết các phiên bản tương lai được Fujiko F. Fujio xây dựng. Chính vì vai trò quan trọng này, không ít độc giả tò mò khi trưởng thành, Shizuka sẽ làm nghề gì và có mức thu nhập ra sao.

Shizuka là một trong những nhân vật được yêu thích nhất Doraemon

Thế nhưng khi lật lại toàn bộ nguyên tác cũng như các tập truyện mô tả tương lai như Đêm Trước Đám Cưới Của Nobita, câu trả lời lại không hề xuất hiện. Khác với Nobita được xác nhận trở thành nhân viên Cục Môi trường, Fujiko F. Fujio chưa từng hé lộ bất kỳ chi tiết nào về công việc của Shizuka sau khi trưởng thành. Toàn bộ những gì được biết chỉ dừng lại ở việc cô kết hôn với Nobita, sống hạnh phúc bên chồng con, còn nghề nghiệp cụ thể thì gần như là một khoảng trống hoàn toàn trong nguyên tác.

Một số ý kiến trên các diễn đàn Nhật Bản cho rằng sau khi kết hôn, Shizuka trở thành nội trợ toàn thời gian, dựa trên suy luận rằng Nobita đã có thu nhập ổn định từ công việc công chức nên vợ không cần đi làm thêm. Đây chỉ là suy đoán cá nhân từ người hâm mộ, không xuất phát từ chi tiết chính thức nào trong nguyên tác, nhưng suy đoán này cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ nếu nhìn vào bối cảnh văn hóa Nhật Bản.

Shizuka sau này đã kết hôn với Nobia

Ngay trong chính gia đình Nobita, mẹ cậu là bà Nobi Tamako cũng được nguyên tác xác nhận rõ là một người nội trợ toàn thời gian, không đi làm bên ngoài. Ở phạm vi xã hội rộng hơn, mô hình chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ từng là chuẩn mực phổ biến tại Nhật Bản suốt nhiều thập kỷ, dù tỷ lệ này đã giảm dần theo thời gian.

Nếu như thập niên 1960 số hộ gia đình có vợ nội trợ toàn thời gian từng áp đảo hoàn toàn số hộ có cả hai vợ chồng cùng đi làm thì đến năm 2021, tỷ lệ hộ gia đình vợ nội trợ chỉ còn chiếm khoảng 23% trong số các hộ có vợ dưới 64 tuổi. Việc fan liên tưởng Shizuka theo mô hình gia đình tương tự mẹ chồng mình vì vậy không phải là suy đoán quá vô lý, chỉ tiếc là nguyên tác chưa từng xác nhận trực tiếp.

Một chi tiết khác đôi khi bị nhầm thành nghề nghiệp tương lai của Shizuka là khả năng chơi đàn của cô. Trong nguyên tác, Shizuka học cả piano lẫn violin, trong đó piano chơi khá tốt còn violin lại được xây dựng theo hướng hài hước là chơi rất dở, gần như trở thành một chi tiết gây cười quen thuộc mỗi khi cô mang đàn ra biểu diễn.

Tuy nhiên, đây đơn thuần là sở thích và năng khiếu thời đi học của cô. Không có bất kỳ chi tiết nào cho thấy Shizuka theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi trưởng thành, nên bạn cũng không thể dùng nó làm cơ sở để ước tính thu nhập.

Ngoài ra, còn có một chi tiết thú vị liên quan đến gia đình Shizuka là mẹ của cô cũng có thể kể đến. Theo bộ truyện ngoại truyện Friendship Legend Doraemons, trước khi kết hôn, mẹ Shizuka từng nuôi ước mơ trở thành nghệ sĩ violin chuyên nghiệp và chơi violin rất giỏi, khác hẳn với Shizuka sau này lại nổi tiếng vì chơi violin dở. Tuy nhiên cần lưu ý đây là chi tiết đến từ một bộ truyện phái sinh, không phải nguyên tác chính của Fujiko F. Fujio, nên độ tin cậy sẽ thấp hơn so với các chi tiết trong bộ truyện gốc. Dù vậy, việc mẹ Shizuka từng có định hướng nghề nghiệp âm nhạc trước khi lập gia đình cũng phần nào gợi ý rằng việc phụ nữ gác lại sự nghiệp riêng sau khi kết hôn không phải là điều xa lạ trong bối cảnh gia đình mà Shizuka lớn lên.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cặp đôi

Nhìn chung, dù chưa thể khẳng định chắc chắn Shizuka làm nghề gì hay có thu nhập cụ thể ra sao khi trưởng thành, những gì nguyên tác hé lộ vẫn đủ để phác họa một bức tranh tương đối rõ ràng về gia đình nhỏ của cô. Nếu đi theo mô hình quen thuộc của chính gia đình Nobita, nhiều khả năng Shizuka sẽ là người quán xuyến việc nhà trong khi chồng là nguồn thu nhập chính, còn nếu đi theo hướng ngược lại, cô hoàn toàn có thể là một phụ nữ hiện đại vừa có sự nghiệp riêng vừa chu toàn gia đình, giống như xu hướng ngày càng phổ biến của phụ nữ Nhật Bản hiện nay. Câu trả lời chính xác, có lẽ chỉ Fujiko F. Fujio mới có thể giải đáp trọn vẹn.