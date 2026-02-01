Trong cuộc trò chuyện, Quang Lê bất ngờ hé lộ doanh thu cá nhân từ nền tảng YouTube.

“Tiền YouTube của tôi trung bình mỗi tháng khoảng 15.000 USD”, Quang Lê nói. Con số này tương đương gần 400 triệu đồng và được duy trì khá đều đặn, thậm chí có xu hướng tăng mạnh vào các dịp cao điểm cuối năm.

Quang Lê lựa chọn cuộc sống độc thân ở tuổi 47 vì không sẵn sàng thay đổi lối sống cá nhân để bước vào hôn nhân.

Theo giọng ca Về đâu mái tóc người thương , vào những tháng có lễ lớn như Noel hay Tết Nguyên đán, giá quảng cáo trên YouTube tăng cao, kéo theo doanh thu vượt xa mức trung bình. “Có năm Tết tôi nhận khoảng 27.000 USD. Riêng tháng 12 thì năm nào cũng tầm 24.000 USD”, anh tiết lộ.

Quang Lê cho biết không phải video nào cũng cần hàng triệu lượt xem mới mang lại nguồn thu lớn. Anh lấy ví dụ một Vlog ghi lại chuyến thăm nhà ca sĩ Lệ Quyên chỉ đạt khoảng 400.000 lượt xem nhưng vẫn đem về 1.500 USD. Điều này cho thấy giá trị nội dung và tệp khán giả đôi khi quan trọng không kém số lượng view.

Cuối năm 2024, Quang Lê tiết lộ cát-xê của anh dao động khoảng 5.000 USD cho một show diễn. Với mặt bằng chung của thị trường âm nhạc và dòng nhạc bolero, đây là mức cát-xê đáng mơ ước. Tuy nhiên, so với nguồn thu từ YouTube, có thể thấy thu nhập của nam ca sĩ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào sân khấu.

Hiện tại, Quang Lê sở hữu hai kênh YouTube hoạt động song song. Trong đó, kênh Quang Lê Official được lập từ năm 2010, hiện có hơn 1,5 triệu người đăng ký. Đây là kênh mang lại nguồn thu chủ lực với kho nội dung âm nhạc quen thuộc như bolero, nhạc xuân, các trích đoạn chương trình giải trí - đặc biệt “hái ra tiền” mỗi dịp cuối năm.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn vận hành kênh QUANG LE Lifestyle , ra mắt năm 2020 và hiện thu hút khoảng 150.000 người đăng ký. Kênh tập trung vào đời sống thường ngày của Quang Lê, từ nấu ăn, sinh hoạt cá nhân đến những chuyến đi xa, gặp gỡ bạn bè trong giới nghệ sĩ.

Thời gian gần đây, Quang Lê xuất hiện nhiều hơn trong các Vlog đời sống thay vì dồn dập ra sản phẩm âm nhạc mới. Về đời tư, anh lựa chọn cuộc sống độc thân vì không sẵn sàng thay đổi lối sống cá nhân để bước vào hôn nhân.

Quang Lê chia sẻ bản thân anh là người có cái tôi lớn và không quen với sự ràng buộc. “Tôi không bao giờ chịu đựng được ai và cũng không ai chịu nổi tôi”, anh nói.

Theo nam ca sĩ, việc kết hôn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những giới hạn trong sinh hoạt và tự do cá nhân - điều anh chưa sẵn sàng đánh đổi ở thời điểm hiện tại. “Bây giờ tôi sống một mình thì muốn đi đâu, làm gì cũng được. Tôi có thể ngồi nhà bạn bè bao lâu cũng không ai kiểm soát. Nhưng nếu lấy vợ thì đi đâu cũng phải báo, phải giải thích. Tôi không chịu được điều đó”, Quang Lê thẳng thắn.

Nam ca sĩ cũng cho rằng môi trường nghệ thuật và sự yêu thương của khán giả phần nào ảnh hưởng đến việc anh khó tìm được sự cân bằng trong đời sống tình cảm. “Tôi quen với việc được đối xử tử tế, được ‘cưng chiều’, nên khi bước vào một mối quan hệ, rất khó để người yêu có thể đáp ứng điều đó như mọi người xung quanh”, anh nói.