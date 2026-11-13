Thu nhập 76 triệu/tháng nhưng không có nổi một chiếc túi hàng hiệu: Bị bạn bè chê bai, tôi càng thấy mình tiêu tiền đúng

"Tôi kiếm được hơn 76 triệu đồng mỗi tháng, nhưng đến một chiếc túi hàng hiệu cũng không có. Trong mắt một số người, như vậy có lẽ là sống quá tiết kiệm, thậm chí có phần keo kiệt. Nhưng chỉ mình tôi biết, đây là quyết định tài chính khiến tôi hài lòng nhất trong nhiều năm qua".

Đó là chia sẻ của một phụ nữ ngoài 30 tuổi khi kể về hành trình từ một người nghiện mua sắm, luôn muốn sở hữu những món đồ đắt tiền để bằng bạn bằng bè, đến khi lựa chọn lối sống tối giản và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc tích lũy tài sản.

Điều thú vị là sự thay đổi ấy không bắt nguồn từ việc cô gặp khó khăn tài chính. Ngược lại, khi thu nhập ngày càng tốt hơn, cô lại càng ít muốn tiêu tiền cho những món đồ xa xỉ.

Thu nhập hơn 76 triệu/tháng vẫn mặc đồ bình dân, đi một đôi giày suốt nhiều năm

Trong một buổi gặp gỡ bạn bè, một người quen bất ngờ nhìn cô từ đầu đến chân rồi nửa đùa nửa thật:

"Nghe nói bây giờ thu nhập của cậu hơn 70 triệu mỗi tháng rồi đúng không? Sao vẫn mặc đồ bình dân thế? Đến một chiếc túi hàng hiệu cũng chẳng có à?".

Cả bàn bật cười. Có người còn nói thêm rằng phụ nữ kiếm được nhiều tiền thì cũng nên biết đầu tư cho vẻ ngoài, ít nhất phải có vài món đồ đắt giá để những dịp gặp gỡ không bị lép vế.

Cô chỉ mỉm cười, không giải thích. Nhưng trên đường về, câu nói ấy khiến cô suy nghĩ khá lâu.

Đúng là trong tủ đồ của cô không có túi Louis Vuitton hay Chanel. Quần áo chủ yếu là những món cơ bản, dễ phối. Có những đôi giày cô đi suốt vài mùa vì vẫn còn tốt và phù hợp với nhu cầu.

Điện thoại chưa hỏng thì chưa đổi. Túi xách còn dùng tốt thì chẳng có lý do gì phải mua thêm.

Với mức thu nhập hiện tại, cô hoàn toàn có thể dành vài chục triệu đồng mua một chiếc túi hàng hiệu. Nhưng điều đó không còn khiến cô hào hứng.

"Bản thân tôi không thiếu khả năng mua sắm. Tôi chỉ không còn muốn dùng tiền để chứng minh rằng mình có khả năng mua sắm nữa", cô chia sẻ.

Từng mua túi trả góp, sắm hàng chục món đồ chỉ để không thua kém bạn bè

Ít ai biết rằng trước tuổi 30, cô từng là một người mua sắm khá mạnh tay. Khi ấy, cô luôn nghĩ phụ nữ trưởng thành cần có vài món đồ đắt giá để thể hiện vị thế của bản thân.

Thấy đồng nghiệp mua túi hàng hiệu, cô cũng muốn sở hữu một chiếc tương tự. Tiền tiết kiệm chưa đủ thì chia nhỏ khoản thanh toán để mua trước.

Dù không thường xuyên tham dự tiệc tùng, cô vẫn mua vài đôi giày cao gót vì nghĩ có ngày sẽ cần đến.

Những bộ mỹ phẩm được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội cũng liên tục xuất hiện trong giỏ hàng. Từ son môi, nước hoa đến các sản phẩm dưỡng da, món nào được khen nhiều cô cũng muốn thử.

Lúc nhận hàng, cảm giác vui vẻ rất rõ ràng. Nhưng niềm vui ấy thường chẳng kéo dài quá lâu.

Một chiếc túi mới mua được vài tháng đã trở nên kém hấp dẫn khi có mẫu khác ra mắt. Những thỏi son đắt tiền nằm kín ngăn kéo nhưng mỗi sáng cô vẫn chỉ sử dụng một vài màu quen thuộc.

Càng mua nhiều, cô càng thấy mình thiếu.

Tủ quần áo chật kín nhưng lúc ra đường vẫn không biết mặc gì. Bàn trang điểm có hàng chục món nhưng nhiều sản phẩm gần như chưa được sử dụng.

Điều đáng nói là dù thu nhập không thấp, số tiền thực sự giữ lại sau mỗi tháng lại chẳng đáng bao nhiêu.

Cô bắt đầu nhận ra một nghịch lý: Mình đi làm để kiếm tiền, nhưng lại dùng phần lớn số tiền ấy để duy trì hình ảnh mà người khác mong đợi.

Một lần chuyển nhà khiến tôi sững sờ: 11 chiếc áo trắng, 12 chai nước hoa và cả đống tiền nằm im trong tủ

Bước ngoặt đến khi cô chuyển nhà.

Trước đó, cô luôn cảm thấy đồ đạc của mình không quá nhiều. Phải đến khi tự tay phân loại từng món để đóng thùng, cô mới nhận ra mình đã mua sắm thiếu kiểm soát đến mức nào.

Riêng tủ quần áo có tới 11 chiếc áo sơ mi trắng, nhiều chiếc gần như giống nhau, thậm chí còn nguyên nhãn mác.

Trong ngăn tủ khác là 12 chai nước hoa không được sử dụng suốt nhiều năm.

Cô còn tìm thấy 6 hộp thực phẩm bổ sung từng được mua theo lời giới thiệu trên mạng, nhưng chỉ dùng hết khoảng một nửa rồi bỏ dở.

Năm đôi giày cao gót vẫn nằm trong hộp vì cô luôn nghĩ rằng sẽ có một dịp đặc biệt nào đó để mang chúng. Nhìn đống đồ trải khắp sàn, cô không khỏi tiếc tiền.

Nếu tính cả quần áo, mỹ phẩm, túi xách và những món đồ mua theo cảm hứng, số tiền đã bỏ ra chắc chắn không nhỏ.

Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất không phải là giá trị của từng món đồ, mà là việc phần lớn chúng chưa từng thực sự phục vụ cuộc sống của mình.

"Tôi mua nhiều thứ cho một phiên bản tưởng tượng của bản thân. Một người phụ nữ thường xuyên dự tiệc, lúc nào cũng ăn mặc cầu kỳ và cần có hàng chục món đồ để thay đổi. Trong khi cuộc sống thực tế của tôi đơn giản hơn rất nhiều".

Chính lần chuyển nhà ấy khiến cô bắt đầu nghiêm túc xem xét lại thói quen tiêu dùng.

Cô nhận ra rằng mua được một món đồ không đồng nghĩa với việc mình cần nó. Và sở hữu càng nhiều chưa chắc đã khiến cuộc sống tốt hơn.

Tôi bắt đầu dọn nhà mỗi ngày và ngừng mua những thứ chỉ để giữ thể diện

Sau lần chuyển nhà, cô quyết định thay đổi từ những việc nhỏ nhất.

Không phải ngay lập tức vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi một căn nhà trống trải, cô bắt đầu bằng việc phân loại đồ đạc theo tần suất sử dụng. Quần áo không vừa, không còn phù hợp được đem tặng hoặc thanh lý nếu vẫn còn tốt.

Những món mỹ phẩm đã quá hạn sử dụng được loại bỏ. Các sản phẩm còn nguyên nhưng không phù hợp được cân nhắc chuyển cho người thực sự có nhu cầu.

Cô giữ lại một chai nước hoa yêu thích thay vì cả bộ sưu tập. Trên bàn trang điểm chỉ còn ba thỏi son thường xuyên sử dụng.

Tủ quần áo cũng thay đổi rõ rệt. Không còn những món đồ mua chỉ vì đang giảm giá, không còn váy áo dành cho những dịp chưa biết bao giờ mới xảy ra. Thay vào đó là những bộ trang phục cơ bản, vừa vặn và có thể phối với nhau.

Điều bất ngờ là sau khi giảm bớt đồ đạc, cô không hề cảm thấy thiếu thốn.

Ngược lại, mỗi buổi sáng chọn quần áo nhanh hơn. Việc dọn dẹp nhà cửa cũng nhẹ nhàng hơn vì không còn quá nhiều đồ cần sắp xếp.

Quan trọng nhất, cô dần bỏ được thói quen mua sắm mỗi khi căng thẳng hoặc cảm thấy thua kém người khác.

"Trước đây, cứ thấy ai có món đồ đẹp là tôi lại muốn mua. Bây giờ, tôi có thể ngắm một chiếc túi rất đẹp, công nhận rằng nó đẹp, nhưng vẫn vui vẻ đi về mà không cần sở hữu".

Thu nhập 76 triệu/tháng, tôi chọn để tiền trong tài khoản thay vì biến tất cả thành quần áo, túi xách

Khi không còn chạy theo những món đồ xa xỉ, cô bắt đầu nhìn nhận tiền bạc theo một cách khác.

Trước đây, thu nhập tăng đồng nghĩa với việc ngân sách mua sắm cũng tăng. Cứ có thưởng là cô lại nghĩ đến chuyện đổi điện thoại, mua thêm túi xách hoặc tự thưởng bằng một món đồ đắt tiền.

Giờ đây, thu nhập tăng trở thành cơ hội để tích lũy nhiều hơn.

Cô vẫn chi tiền cho những bữa ăn ngon, những chuyến du lịch và một số món đồ chất lượng thật sự cần thiết. Tuy nhiên, chi tiêu không còn xoay quanh việc người khác sẽ đánh giá mình như thế nào.

Đối với cô, việc có một khoản dự phòng đủ lớn để không hoảng hốt khi gặp sự cố quan trọng hơn nhiều so với việc sở hữu một chiếc túi đắt tiền.

Câu chuyện của người phụ nữ này cũng gợi ra một phép tính đáng suy ngẫm.

Giả sử một người thu nhập khoảng 76 triệu đồng mỗi tháng, chỉ cần giảm được 5-10 triệu đồng từ những khoản mua sắm không cần thiết, số tiền tích lũy sau vài năm đã rất đáng kể.

Bảng minh họa số tiền có thể giữ lại khi giảm mua sắm tùy hứng

Số tiền giảm chi mỗi tháng Sau 1 năm Sau 5 năm 3 triệu đồng 36 triệu 180 triệu 5 triệu đồng 60 triệu 300 triệu 8 triệu đồng 96 triệu 480 triệu 10 triệu đồng 120 triệu 600 triệu

Nhìn vào bảng có thể thấy, sự khác biệt tài chính đôi khi không đến từ việc kiếm được thêm bao nhiêu, mà nằm ở khả năng giữ lại bao nhiêu từ khoản thu nhập hiện có.

Một chiếc túi đắt tiền có thể khiến người sở hữu vui vẻ trong một thời gian. Nhưng 300–600 triệu đồng tích lũy được sau 5 năm có thể giúp họ chủ động hơn trước nhiều quyết định quan trọng: nghỉ việc, chuyển nghề, chăm sóc sức khỏe hoặc thực hiện những dự định cá nhân.

Tất nhiên, mua hàng hiệu không phải là một lựa chọn sai nếu người mua thực sự yêu thích và có khả năng tài chính. Vấn đề chỉ xuất hiện khi một món đồ được mua không phải vì nhu cầu, mà vì nỗi lo bản thân kém giá trị trong mắt người khác.

Sau nhiều năm, tôi mới hiểu thế nào là một cuộc sống thực sự sang trọng

Khi được hỏi có bao giờ tiếc nuối vì không sở hữu những món đồ đắt tiền như bạn bè, cô trả lời rằng bản thân vẫn yêu cái đẹp, vẫn thích những sản phẩm chất lượng và đôi khi vẫn muốn tự thưởng.

Chỉ có điều, tiêu chuẩn của cô đã thay đổi.

- Trước đây, sự sang trọng là một chiếc túi khiến người khác phải ngoái nhìn. Bây giờ, đó là một căn nhà sạch sẽ, thoáng đãng, nơi mọi món đồ đều có công dụng.

- Trước đây, cô từng cảm thấy tự hào khi mua được chiếc áo đắt tiền giống người nổi tiếng. Bây giờ, cô thích cảm giác mở tủ và biết rằng mọi bộ quần áo bên trong đều vừa vặn, thoải mái, không có món nào khiến mình hối hận vì đã mua.

- Trước đây, sau mỗi kỳ lương, cô thường tính toán xem có thể mua thêm gì. Bây giờ, điều khiến cô hài lòng là nhìn thấy khoản tiết kiệm tăng dần mà không phải đánh đổi bằng việc nhịn ăn hay sống kham khổ.

"Có thể tôi không có chiếc túi vài chục triệu đồng để mang đến buổi gặp mặt bạn bè. Nhưng tôi có một cuộc sống không cần phải cố gắng gây ấn tượng với ai. Với tôi, đó mới là sự thoải mái đáng giá".

Cô cũng không cho rằng mọi người cần phải sống tối giản hay từ bỏ hàng hiệu. Mỗi người có một cách tận hưởng cuộc sống và những ưu tiên tài chính riêng.

Điều cô muốn nhấn mạnh chỉ là đừng để áp lực so sánh quyết định cách mình tiêu tiền.

Đặc biệt, khi bước qua tuổi 30, 40, những khoản tiền dành cho dự phòng, chăm sóc sức khỏe và tích lũy dài hạn ngày càng có ý nghĩa.

Một người có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng vẫn thường xuyên căng thẳng tài chính nếu thu nhập tăng đến đâu, nhu cầu mua sắm tăng đến đó.

Ngược lại, người biết xác định đâu là nhu cầu thực sự sẽ dễ duy trì sự chủ động hơn, ngay cả khi thu nhập không thuộc nhóm cao.

Cuối cùng, cô nhận ra rằng không sở hữu đồ xa xỉ không có nghĩa là sống thiếu thốn. Đôi khi, sự giàu có lại nằm ở khả năng bước vào một cửa hàng, nhìn thấy rất nhiều món đồ đẹp nhưng không cảm thấy mình bắt buộc phải mua bất cứ thứ gì.

Và nếu có ai tiếp tục hỏi vì sao thu nhập hơn 76 triệu đồng mỗi tháng mà vẫn không có một chiếc túi hàng hiệu, cô nghĩ mình đã có câu trả lời.

"Tôi không mua không phải vì không xứng đáng có những món đồ ấy. Tôi chỉ không còn cần chúng để chứng minh giá trị của mình".



