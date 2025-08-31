Thu nhập 70 triệu nhưng nói chồng chỉ 20 triệu, cô vợ có quỹ đen 1,5 tỷ

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ về việc giấu chồng xây quỹ đen khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Mỗi người một cảm nhận, một quan điểm, thế là thành ra tranh cãi.

Thu nhập 40-70 triệu/tháng, quỹ đen hiện có 1,5 tỷ đồng

Theo thông tin cô vợ này chia sẻ, thu nhập của cô không cố định, có tháng kiếm 40 triệu nhưng cũng có tháng lên tới 70 triệu. Tuy nhiên, vì chồng "gia trưởng" và 2 vợ chồng không tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc, nên cô quyết định chỉ nói với chồng là mình có 20 triệu/tháng. Phần còn lại, cô tiết kiệm và mua vàng coi như một khoản quỹ phòng thân trong hôn nhân. Hiện tại, khoản này là 1,5 tỷ đồng bao gồm cả vàng và tiền mặt.

Ảnh minh họa

"Em sinh năm 1995 đã có chồng và 2 con. Bọn em cũng đã xây được nhà để ở riêng. Chồng em từ đợt làm ăn thua lỗ cách đây mấy năm, tự nhiên giờ sinh ra lười, không chịu đi làm lại còn hay cáu bẳn với gia trưởng. Gần như 1 mình em lo hết, thu nhập em 40-70 triệu thùy tháng nhưng em chỉ nói ra tầm 20 triệu thôi.

Hiện em giấu được 1,5 tỷ rồi bao gồm tiền mặt với vàng. Chồng em không biết, giờ em muốn mua đất nhưng băn khoăn vụ pháp lý, có cách nào để 1 mình em đứng tên được không mọi người?" - Cô viết.

Trong phần bình luận, cộng đồng mạng chia làm 2 phe: Một bên ủng hộ việc cô đang làm và đang suy tính, dù sao chừa cho mình đường lui cũng không sai. Một bên lại ra sức phản đối, cho rằng việc cô đang làm là không tôn trọng chồng, quỹ đen thì không xấu, ai cũng cần nhưng cách làm mới là thứ đáng bàn.

"Nếu đây mà là tâm sự của một ông chồng thì mình đoán nhiều chị em sẽ bất bình lắm. Chẳng mấy bà vợ muốn chồng có quỹ đen, nhưng mà chị em giấu chồng làm quỹ đen thì mọi người lại cứ ủng hộ. Mình là phụ nữ mình thấy tư duy như thế là rất buồn cười. Quỹ đen không xấu, ai cũng cần phòng thân cả nhưng giấu nhau là không tôn trọng, không tin tưởng nhau rồi" - Một người bày tỏ.

"Chồng đã không chịu đi làm rồi thì phòng thân là đúng, ai mà biết trước được tương lai, cũng phải chừa cho mình đường lui chứ" - Một người khác cho hay.

"Vẫn đang trong hôn nhân mà muốn mua đất, chỉ mình mình đứng tên còn chồng không có tên trên sổ thì hơi khó, trừ khi chồng ký giấy từ chối tài sản thôi" - Một người trả lời thắc mắc cô vợ đặt ra.

"Nhà mình cả vợ cả chồng đều có quỹ đen, và cả hai cũng biết việc đối phương có quỹ đen, chỉ không rõ là bao nhiêu thôi. Gọi là quỹ đen nên cảm tưởng nó xấu chứ thực ra là cần thiết, nhưng cách làm của bạn thì đang chưa đúng đâu, mình nghĩ vậy" - Một người chia sẻ.

Vì sao vợ chồng cần trung thực với nhau trong chuyện tài chính?

Trong hôn nhân, tiền bạc không chỉ là phương tiện để duy trì cuộc sống, mà còn là một phần của niềm tin và sự gắn kết. Khi cả hai cùng chia sẻ, bàn bạc và thống nhất các vấn đề tài chính, bao gồm cả các khoản tiền riêng như quỹ đen, cả hai không chỉ đang quản lý dòng tiền, mà còn đang củng cố nền tảng mối quan hệ.

Ảnh minh họa

Ngược lại, việc giấu giếm thu nhập, hoặc các khoản chi tiêu - tiết kiệm lớn dễ dẫn đến hiểu lầm, nghi ngờ. Từ đó dẫn đến tình trạng mất kết nối. Nếu sự thật vỡ lở ra, cảm giác tổn thương không chỉ gói gọn trong chuyện tiền bạc, mà còn vì cảm thấy bản thân không được đối phương tôn trọng, tin tưởng.

Trung thực với nhau trong vấn đề tài chính là yếu tố quan trọng vì lẽ đó. Khi mọi thông tin rõ ràng, mỗi người sẽ biết cách điều chỉnh chi tiêu cá nhân và chủ động hơn trong việc hỗ trợ đối phương, cũng như duy trì quỹ dự phòng của riêng mình.

Cuối cùng, minh bạch tài chính không có nghĩa là xâm phạm quyền riêng tư. Mỗi người vẫn có thể giữ một khoản "quỹ cá nhân" cho những sở thích riêng, nhưng các vấn đề ảnh hưởng đến ngân sách chung nên được trao đổi thẳng thắn. Nói về tiền đôi khi khó, nhưng chính những cuộc trò chuyện khó khăn ấy mới giúp vợ chồng hiểu nhau hơn và duy trì sự đồng hành dài lâu.