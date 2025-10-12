Thu nhập 35 triệu đang thuê nhà Hà Nội, nuôi 1 con nhỏ: Mỗi tháng dư đều 1 chỉ vàng!

Thu nhập 35 triệu, đang ở nhà thuê, nuôi 1 con nhỏ: Mỗi tháng dư đều 1 chỉ vàng! Phàm là mọi sự trên đời, nếu có kế hoạch thì khả năng đạt được mục tiêu sẽ cao hơn. Và đương nhiên, chuyện chi tiêu, tiết kiệm cũng không phải ngoại lệ. Người biết mình cần tiết kiệm bao nhiêu tiền mỗi tháng sẽ tường tận về ngân sách được chi. Còn người cứ đợi tiêu pha xong xuôi cả rồi mới để dành, thường chẳng tháng nào dư dả.

Việc lên kế hoạch chi tiêu trở thành chuyện cấp thiết cũng vì lẽ đó.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ về mục tiêu tiết kiệm, đã khiến nhiều người phải trầm trồ, khen không ngớt lời.

Chi tiêu ra sao để mỗi tháng dư được 1 chỉ vàng?

Cô cho biết hiện tại thu nhập hàng tháng của vợ chồng cô khoảng 35 triệu đồng. Dù đang phải đi thuê nhà và nuôi 1 con nhỏ, cô vẫn khéo tiêu để dư được khoảng 13,9 triệu/tháng - tương đương 1 chỉ vàng.

Kế hoạch chi tiêu do cô chia sẻ

"Nhà mình tổng thu nhập và tổng chi tiêu chừng này, lâu lâu có làm thêm được 1-2 triệu nhưng cũng không thường xuyên lắm. Cả nhà đang trọ ở Hà Nội. Lúc trước thì mình vẫn cảm thấy ổn với việc mua được 1 chỉ vàng mỗi tháng nhưng giờ lại thấy cứ thế này, không biết bao giờ mới đủ tiền đặt cọc 1 căn hộ nhỏ, chứ chưa nói đến mua đứt hay sinh thêm bé nữa..." - Cô trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người dành lời khen cho cách chi tiêu của cô vợ vì nó "vừa đẹp" - Không thừa, không thiếu. Đương nhiên nếu muốn tiết kiệm tối đa thì có thể cắt giảm khoản tiền thuê nhà, mua sắm nhưng như vậy, chất lượng cuộc sống không được đảm bảo thì suy cho cùng vẫn là không nên.



"Giờ nhắc đến chuyện giá nhà với mua nhà thì tình cảnh chung là ai cũng nản cả thôi mom ạ. Mỗi tháng dư 1 chỉ vàng, có bảo hiểm, công việc thu nhập ổn định thì là đã rất đáng mừng rồi. Cố nhìn vào những mặt tích cực thôi chứ chăm chăm vào cái chưa có, thì áp lực mệt mỏi lắm" - Một người khuyên.

"35 triệu/tháng nuôi con nhỏ lại phải đi thuê nhà Hà Nội mà dư đều 1 chỉ vàng là quá giỏi rồi mẹ nó ơi! Để tiền đầu tư cho con học hành (đi chơi đúng cách cũng là học là tốt cho sự phát triển của con), còn hơn chăm chăm nghĩ chuyện mua nhà" - Một người động viên.

"Tiêu quá khéo" - Một người bày tỏ.

Chi tiêu đã rất ổn rồi, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

Đây là tình huống quen thuộc, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn, thu nhập không quá cao. Vấn đề lúc này không còn nằm ở việc kiểm soát chi tiêu nữa, mà là làm sao để tối ưu hóa nguồn thu và tối đa hóa khả năng tiết kiệm từ chính mức sống hiện tại.

Ảnh minh họa

Nếu cũng đang trong tình trạng chẳng biết phải cắt gọt chỗ nào trong bảng chi tiêu được nữa, bạn có thể tham khảo các gợi ý dưới đây, biết đâu sẽ tìm được "lối ra".

1 - Tự hỏi chính mình: Tiết kiệm để làm gì?

Lời khuyên này nghe có vẻ hơi văn mẫu quá, nhưng đây là bước quan trọng nhất nếu bạn muốn nâng tỷ lệ tiết kiệm một cách bền vững. Khi không có mục tiêu rõ ràng, tiền để dành rất dễ bị tái sử dụng cho những việc không cần thiết, chẳng hạn như bù chi phí cho một chuyến đi bất ngờ hoặc nâng cấp điện thoại dù cái cũ vẫn dùng tốt.

Nếu bạn biết rõ mình cần 200 triệu để khởi nghiệp, hay muốn có 50 triệu để học kỹ năng mới trong năm nay, bạn sẽ tự khắt khe hơn trong việc giữ lại từng đồng. Mục tiêu càng rõ, tiết kiệm càng dễ thành thói quen chứ không chỉ là một nỗ lực nhất thời.

2 - Tăng thu nhập từ chính công việc hiện tại

Ngoài công việc chính, không phải ai cũng có thời gian để làm freelance hay buôn bán online vào buổi tối. Nhưng ngay cả khi chỉ làm một công việc toàn thời gian, bạn vẫn có cách để tăng thu nhập. Có thể đó là đề xuất tăng lương hợp lý, chuyển nội bộ sang vị trí có đãi ngộ cao hơn, hoặc học thêm kỹ năng để nhận nhiều việc hơn, từ đó lương cũng cao hơn.

Ảnh minh họa

Khi chi tiêu không còn dư địa để cắt giảm, thì chỉ có tăng thu mới giúp bạn nâng tỷ lệ tiết kiệm. Và việc tăng thu từ nền tảng công việc bạn đang có sẽ ít rủi ro, ít mệt mỏi hơn nhiều so với việc chạy thêm 1-2 công việc ngoài giờ.

3 - Phân bổ lại danh mục tiết kiệm

Nếu đã có quỹ tiết kiệm, hãy cân nhắc phân bổ một phần tiền vào các kênh đầu tư hợp lý với mức độ hiểu biết của mình: Chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp uy tín, cổ phiếu cơ bản, vàng,...

Không nên để tiền nằm yên trong két sắt, cũng không nên dồn hết tiền vào khoản tiết kiệm gửi ngân hàng. Nếu đầu tư cần đa dạng hóa danh mục thì tiết kiệm cũng thế. Bạn có thể phân bổ tiền tiết kiệm thành 3 khoản: Tiền gửi ngân hàng, tiền mua vàng, tiền đầu tư với tỷ lệ tùy theo khẩu vị rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên phải nhớ kỹ một điều: Hãy đầu tư với tư duy của người tiết kiệm có kế hoạch, không được ham giàu nhanh, không chạy theo đám đông và chỉ đầu tư vào những thứ bản thân hiểu rõ, hoặc chí ít là cũng không mù mờ!