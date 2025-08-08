Thu nhập 30 triệu, 4 năm tiết kiệm được 1 tỷ mua đất: Bảng chi tiêu hé lộ điều đáng nể!

Hóa ra điều tạo nên sự khác biệt giữa người có tài sản và những người "chưa có gì", không nằm ở mức thu nhập. Người biết vun vén, tiết kiệm thì kể cả lương chưa cao vẫn có dư. Ngược lại, người lương cao mà tháng nào "xào" tháng đó thì cũng chẳng có gì trong tay.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây đã chứng minh điều đó.

Thu nhập 30 triệu, vừa nuôi con vừa tiết kiệm: 4 năm mua được mảnh đất 1,4 tỷ đồng!

Tình hình tài chính của gia đình này có thể tóm tắt như sau: Lương vợ 7 triệu đồng/tháng, lương chồng 23 triệu đồng/tháng, tổng thu nhập của cả nhà là 30 triệu/tháng cố định. Hiện tại, vợ chồng có 2 con nhưng chi tiêu hàng tháng chỉ khoảng 23,5 triệu quay đầu.

Các khoản chi hàng tháng do cô vợ chia sẻ

Với cách chi tiêu và mức thu nhập như vậy, sau 4 năm kết hôn, vợ chồng cô đã mua được 1 mảnh đất rộng 600m2 trị giá 1,4 tỷ đồng ở quê. Trong đó, 1 tỷ đồng là tiền tiết kiệm và tiền bán vàng, còn 400 triệu đồng là đi vay.

"Vợ chồng em đều sinh năm 1994. Ngoài mảnh đất ra thì hiện tại, tài sản của vợ chồng em chỉ có 2,4 cây vàng. Trước đây lúc chưa sinh bé thì em hay tăng ca với làm thêm, nên thu nhập cũng được tầm 13 triệu/tháng chứ không phải 7 triệu như bây giờ. Giờ em đang băn khoăn không biết làm gì để tăng thu nhập. Các khoản chi tiêu như em liệt kê thì cũng khó mà cắt giảm được thêm. Chồng em làm kỹ sư cũng khá bận rồi nên không làm thêm được gì, em thì muốn làm thêm nhưng những việc hành chính đúng chuyên môn của em thì ở quê khó kiếm việc. Mong mọi người cho em lời khuyên" - Cô vợ chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều phải trầm trồ, dành lời khen cho cách phân bổ chi tiêu của gia đình này. Khoản nào khoản ấy đều vừa vặn. Bên cạnh đó, suy nghĩ tìm việc làm thêm để tăng thu nhập cũng là điều mà nhiều người cho là đúng đắn. Bởi cố giảm chi thì khó đảm bảo chất lượng cuộc sống của gia đình.

"Không biết mom ở đâu chứ làm hành chính mà lương tháng 7 triệu thì thấp quá ấy. Thử cân nhắc đổi công ty xem có deal được lương cao hơn không vì sinh năm 1994 thì cũng có kinh nghiệm rồi mà chứ có phải mới ra trường đâu" - Một người khuyên.

"Đúng là chi tiêu thế này thì cũng không cắt giảm vào đâu được nữa. Làm mảng hành chính tính công, tính lương thì cũng hơi khó kiếm việc làm thêm kể cả ở thành phố, nên là cân nhắc học thêm kỹ năng khác mới kiếm việc được ấy" - Một người chia sẻ.

Nên làm gì để tăng thu nhập lúc này?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng "chưa được khai phá". Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,... Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.