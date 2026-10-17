Thư ký báo chí Nhà Trắng rời ghế chỉ sau 5 ngày

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết bà Katie Zacharia rời vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng chưa đầy một tuần sau khi đảm nhận chức vụ.

Trong những ngày qua, bà liên tục đối mặt với các câu hỏi liên quan đến bằng cấp, tư cách hành nghề luật sư, đồng thời hứng chịu chỉ trích về cách thể hiện trong buổi họp báo và các cuộc phỏng vấn truyền thông.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra khi chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ không hài lòng với hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng của chính quyền và đảng Cộng hòa.

Trước khi thông tin sa thải được công bố, Tổng thống Trump cho biết ông đã khuyên bà Zacharia cân nhắc lại việc tiếp tục đảm nhận chức vụ.

Bà Katie Zacharia rời vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng chỉ 5 ngày sau khi đảm nhận chức vụ. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi nghĩ cô sẽ tốt hơn nếu được hạnh phúc, và tôi không chắc cô có thể tìm thấy hạnh phúc trong công việc này hay không. Không có gì dễ dàng trong công việc này cả” , ông Trump chia sẻ với các phóng viên khi rời Nhà Trắng hôm 16/10.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh nếu ở vị trí của bà Zacharia, ông sẽ cân nhắc lại quyết định tiếp tục công việc.

Bà Zacharia bắt đầu làm việc từ ngày 12/10 và tổ chức buổi họp báo đầu tiên vào ngày hôm sau. Bà được Tổng thống Trump lựa chọn thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt, sau khi ông bày tỏ lo ngại về cách truyền thông đưa tin đối với chính quyền.

Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu nhậm chức, bà Zacharia phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi liên quan đến quá trình làm việc trước đây, đặc biệt là tư cách hành nghề luật sư.

Bà từng giới thiệu bản thân có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực giao dịch quốc tế. Tổng thống Trump cũng gọi bà là một luật sư khi công bố quyết định bổ nhiệm.

Trong tuyên bố gửi qua email hôm 14/10, bà Zacharia khẳng định: “ Tôi từng hành nghề luật trong lĩnh vực giao dịch quốc tế, với đầy đủ các chứng chỉ và điều kiện cần thiết”.

Tuy nhiên, Reuters cho biết không tìm thấy hồ sơ chứng minh bà Zacharia, người tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine, từng đăng ký hành nghề hoặc là thành viên đoàn luật sư tại bất kỳ bang nào của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 15/10, bà Zacharia thừa nhận không vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Theo quy định tại Mỹ, người tốt nghiệp trường luật không được phép hành nghề luật sư nếu chưa được chính thức công nhận tư cách hành nghề tại một bang.

Bên cạnh những tranh cãi về hồ sơ nghề nghiệp, bà Zacharia còn bị chỉ trích về cách thể hiện trong buổi họp báo đầu tiên. Theo The New York Times, bà chủ yếu đọc nội dung chuẩn bị sẵn và kết thúc phần trả lời câu hỏi của phóng viên chỉ sau khoảng 5 phút 30 giây.

Theo Reuters, Tổng thống Trump chưa có kế hoạch lập tức bổ nhiệm người thay thế. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News, ông cho biết không vội lựa chọn Thư ký báo chí mới.

Với thời gian tại nhiệm chỉ 5 ngày, bà Zacharia được cho là người giữ chức Thư ký báo chí Nhà Trắng ngắn nhất trong lịch sử.