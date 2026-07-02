Lê Thành Danh là học sinh lớp 12A1, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương (TPHCM). Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Danh đạt 38,25 điểm và trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT của TPHCM, đồng thời đạt 29,75 điểm khối A00, là thủ khoa khối A của TPHCM và Á khoa toàn quốc khối A00.

Lê Thành Danh - thủ khoa tốt nghiệp THPT của TPHCM, đồng thời đạt 29,75 điểm khối A00, là thủ khoa khối A của TPHCM và á khoa toàn quốc khối A00.

Cú sốc từ tiết Toán đầu tiên

Ít ai biết rằng, chỉ một năm trước, Danh từng nhiều lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, chuyển trường vì không theo kịp môi trường học tập mới.

Danh kể, hai năm lớp 10 và 11 em học tại Trường THPT Phước Vĩnh (xã Phú Giáo, TPHCM).

Khi bước vào lớp 12, em chuyển đến Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương. Đây là một môi trường hoàn toàn mới, khác xa so với những gì em từng tưởng tượng.

Danh đã bị choáng ngợp ngay tiết học đầu tiên. "Em bị sốc bởi tiết Toán đầu tiên vì nhịp độ học của các bạn vừa nhanh vừa nâng cao. Em hoàn toàn không theo kịp, mọi suy nghĩ trước đó gần như tan vỡ. Có nhiều lúc em đã nghĩ đến việc bỏ cuộc", Danh nhớ lại.

Danh cùng các bạn trong lớp 12A1.

Theo Danh, bước ngoặt lớn nhất đến từ giáo viên chủ nhiệm. Khi biết em nản chí, muốn bỏ cuộc, thầy chủ nhiệm đã nhiều lần động viên, phân tích và kiên quyết không đồng ý để em bỏ cuộc.

Sự tin tưởng của thầy khiến nam sinh quyết định ở lại, bắt đầu từng bước thay đổi. "Từ một học sinh rụt rè, không tự tin vào năng lực bản thân, em quyết tâm học tập bằng sự tự kỷ luật. Em tự đặt mình vào khuôn khổ, buộc bản thân phải thay đổi từng ngày. Sau một năm, em tự tin hơn và dần tăng tốc để có được kết quả hôm nay."

Nếu được gặp lại chính mình của một năm trước - cậu học trò từng muốn chuyển trường vì nghĩ mình không đủ giỏi - Danh chỉ muốn nói: "Cứ tiến về phía trước nhé và đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng sợ hãi gì cả, hãy tin vào bản thân mình."

"Ở tuổi 17, có lẽ điều khiến em thay đổi nhiều nhất không phải là điểm số mà chính là cảm giác đã đến lúc mình phải trưởng thành. Nó vừa là động lực để em thay đổi bản thân về phẩm chất lẫn năng lực, vừa là người thầy nhắc nhở em phải chín chắn hơn, có trách nhiệm hơn với từng hành động, suy nghĩ". (Lê Thành Danh - Thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2026 của TPHCM)

Ước mơ thành người truyền cảm hứng

Sau tất cả, điều khiến nhiều người bất ngờ là Danh không lựa chọn những ngành nghề đang được nhiều thí sinh ưu tiên, mà quyết định theo đuổi Sư phạm Toán.

Theo em, Toán là môn khoa học nền tảng, có thể mở ra nhiều hướng phát triển khác. Quan trọng hơn, em yêu cảm giác được truyền đạt kiến thức cho người khác.

"Em thích cảm giác được truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm để giúp đỡ các bạn thế hệ sau."Ước mơ ấy cũng được nuôi dưỡng từ những người thầy đã đồng hành cùng em, đặc biệt là thầy chủ nhiệm Phan Thanh Tùng và cô giáo Ngữ văn Kim Trọng.

Danh cùng thầy chủ nhiệm Phan Thanh Tùng.

Khi được hỏi sau 10 năm muốn học sinh nhớ đến mình vì điều gì, Danh không nói đến thành tích hay danh hiệu.

"Em muốn học sinh nhớ đến tâm huyết và sự quyết tâm. Em luôn ao ước bản thân mình sẽ truyền cảm hứng cho người khác, giúp họ có thêm động lực để bước tiếp dù chỉ là vài bước nhỏ. Em mong công việc của mình không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là 'truyền lửa' cho những bạn trẻ theo đuổi ước mơ."

Theo thầy Phan Thanh Tùng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Danh luôn là học sinh nổi bật của lớp. Em từng giành giải Nhì học sinh giỏi Hóa học cấp TPHCM, đạt 1.074/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.

"Danh có khả năng tự học rất tốt, thường xuyên đọc thêm tài liệu tham khảo. Em cũng hay đặt ra những câu hỏi thú vị khiến giáo viên phải suy nghĩ để trả lời", thầy Tùng nhận xét.

Hành trình của Lê Thành Danh cho thấy điều làm nên một thủ khoa không chỉ là bảng điểm gần như tuyệt đối. Đó còn là bản lĩnh đứng dậy sau những lần muốn bỏ cuộc, là sự trưởng thành từ những thất bại và lòng biết ơn dành cho gia đình, thầy cô. Đôi khi, thành công bắt đầu từ một quyết định rất giản dị: ở lại, tiếp tục cố gắng và không từ bỏ ước mơ.

Động lực mang tên gia đình Điều khiến Danh quyết tâm thay đổi không chỉ là mong muốn khẳng định bản thân, mà còn xuất phát từ tìn h yêu dành cho gia đình. Nam sinh chia sẻ, mỗi lần bố mẹ đóng học phí, em đều cảm thấy bản thân chưa thực sự xứng đáng với những hy sinh ấy. "Em cảm thấy vô cùng có lỗi mỗi khi bố mẹ đóng tiền học, dù bố mẹ luôn nói em đừng bận tâm. Em nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chính suy nghĩ đó giúp em vượt qua sự lười biếng, vượt qua những cám dỗ để tập trung học tập." Đó cũng là động lực giúp Danh duy trì kỷ luật suốt năm cuối cấp và từng bước chinh phục mục tiêu.

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