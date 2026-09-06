Thủ khoa đầu vào đại học với điểm kỷ lục, mê code từ lớp 8

Mê lập trình từ nhỏ

Đỗ Phú Quang, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Đà Nẵng, trở thành trở thành thủ khoa tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM), đồng thời trúng tuyển vào ngành Trí tuệ nhân tạo. Đây là ngành học lấy 100/100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp, tương đương 30/30 - mức điểm cao nhất cả nước trong mùa tuyển sinh vừa qua.

Niềm yêu thích lập trình của Phú Quang được hình thành từ những năm học THCS. Nam sinh bắt đầu tìm hiểu Tin học và say mê với những dòng code. Không chỉ hoàn thành những bài tập được giao, cậu học trò nhỏ còn tìm tòi, thử nghiệm và tự mình tìm cách giải quyết vấn đề.

Đỗ Phú Quang trở thành trở thành thủ khoa tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ Thông tin

Càng học, Quang càng nhận ra mình thích cảm giác tìm được lời giải cho một bài toán khó. Những đoạn chương trình chưa chạy đúng, những lần phải tìm lại lỗi trong lời giải hay một bài toán mất nhiều thời gian để xử lý đều trở thành một phần quen thuộc trong quá trình học.

Niềm yêu thích ấy cũng đưa Quang đến với các kỳ thi học sinh giỏi. Nam sinh từng đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Tin học và giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Quang đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Tin học và 9,5 điểm môn Vật lý.

Phía sau những kết quả ấy là một bí quyết học khá đơn giản: duy trì việc học đều đặn. Quang không chờ đến trước kỳ thi mới bắt đầu ôn luyện mà giữ thói quen làm bài mỗi ngày. Với nam sinh, điều quan trọng không phải lúc nào cũng là giải được bài ngay, mà là tiếp tục suy nghĩ khi chưa tìm ra đáp án.

"Trong lập trình, có những bài toán cần hàng giờ để tìm lời giải, có những chương trình phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Chính quá trình ấy giúp em hình thành tính kiên trì và nhận ra rằng một kết quả tốt thường được tạo nên từ rất nhiều ngày học tập bình thường", Quang nói.

Không nhìn AI như một đối thủ

Từ niềm yêu thích lập trình, Quang lựa chọn ngành Trí tuệ nhân tạo bởi sự quan tâm đến cách công nghệ có thể mô phỏng và hỗ trợ trí thông minh của con người. Nhưng càng tìm hiểu về AI, nam sinh càng quan tâm đến một câu hỏi khác: trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, con người nên làm gì?

Đây cũng là vấn đề Quang lựa chọn để chia sẻ khi đại diện hơn 2.300 tân sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng năm học của trường. Theo Quang, sự phát triển của AI mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra những áp lực vô hình. Không ít người lo rằng máy móc sẽ thay thế con người, hoặc những kiến thức được học hôm nay sẽ nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Quang không chọn cách nhìn AI như một đối thủ. Theo nam sinh, AI có thể tính toán nhanh, xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và hỗ trợ con người trong nhiều công việc. Sức mạnh điện toán của AI có thể vượt xa khả năng xử lý của con người, nhưng công nghệ vẫn cần con người định hướng, đặt câu hỏi và quyết định cách sử dụng.

Thủ khoa Đỗ Phú Quang sẵn sàng nhập học đại học

"AI có thể xử lý thông tin trong thời gian rất ngắn, nhưng không có tính kỷ luật để theo đuổi một mục tiêu, không có khát khao muốn thấu hiểu bản chất của thế giới như con người. Vì vậy, thay vì sợ hãi hay né tránh, người trẻ cần chủ động tìm hiểu để có thể làm chủ công nghệ" Quang bày tỏ.

Nếu những năm phổ thông, kết quả học tập có thể được thể hiện qua điểm số hay giải thưởng, thì ở giảng đường đại học, nam sinh cho rằng điều quan trọng hơn là khả năng tư duy độc lập, biến kiến thức thành những sản phẩm có giá trị thực tế.

"Phía trước em vẫn là những kiến thức mới, những bài toán khó và những thử thách chưa từng gặp. Những gì đã đạt được chỉ là hành trang để em bước vào một môi trường học tập hoàn toàn khác", Quang nói.

Từ khi còn sớm, nam sinh từng có dịp chứng kiến một robot có thể nhận diện từng người và tương tác với con người khá tự nhiên. Trải nghiệm ấy khiến Quang đặt ra nhiều câu hỏi về cách công nghệ có thể “hiểu” và phản hồi trước con người, từ đó dần hình thành định hướng theo đuổi AI.

Trong những năm học đại học sắp tới, Quang dự định tìm hiểu sâu hơn về thị giác máy tính. Nam sinh cho rằng đây vẫn là lĩnh vực còn nhiều dư địa để khám phá và mong muốn tìm ra những hướng ứng dụng có tính thiết thực. Một ý tưởng Quang đã ấp ủ từ lâu là sử dụng thị giác máy tính để hỗ trợ người khiếm thị trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Hình dung về bản thân trong 10 năm tới, Quang không đặt nặng một vị trí hay danh hiệu cụ thể. Nam sinh mong muốn trở thành người có năng lực chuyên môn tốt, đồng thời biết sử dụng những năng lực mình có theo hướng tích cực, tạo ra giá trị cho công việc và xã hội.