Thủ khoa Đại học Ngân hàng TP.HCM đi hát cháy vé từ châu Úc sang đến Mỹ, nay vào rạp xiếc làm show

Mới đây, ca sĩ Hà Anh Tuấn và công ty giải trí Viet Vision đã chính thức công bố thông tin về dự án live concert cá nhân mang tên CIRCUS OF FRIENDS. Đêm nhạc dự kiến diễn ra vào ngày 17/12/2026 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, TP.HCM. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc tròn 20 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nam ca sĩ. Đáng chú ý, đây cũng chính là chương trình âm nhạc đầu tiên được cấp phép và tổ chức tại công trình văn hóa mới này của thành phố, mở ra một không gian thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn mới cho khán giả.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn công bố dự án live concert cá nhân mang tên Circus Of Friends tại tại Rạp Xiếc Phú Thọ, TP.HCM

Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc tròn 20 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nam ca sĩ

Nhìn lại chặng đường sự nghiệp, Hà Anh Tuấn là một trong những nghệ sĩ sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng trước khi chính thức theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp của thị trường âm nhạc Việt Nam. Thời phổ thông, anh là học sinh chuyên Hóa tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nam ca sĩ từng thi đỗ cùng lúc hai trường đại học lớn với thành tích đỗ Thủ khoa Đại học Ngân hàng TP.HCM và và Á khoa Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Dù nhận được học bổng du học tại Mỹ, Hà Anh Tuấn đã lựa chọn sang Đức theo học ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Darmstadt (TU Darmstadt).

Hà Anh Tuấn sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng trước khi chính thức theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp

Nam ca sĩ từng là sinh chuyên Hóa tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, thi đỗ Đại học Ngân hàng TP.HCM với thành tích thủ khoa trước khi du học Đức

Sau khi rẽ hướng sang con đường âm nhạc, Hà Anh Tuấn từng bước xây dựng vị thế riêng trong lòng khán giả yêu nhạc ballad bằng chất giọng truyền cảm và tư duy nghệ thuật nhất quán. Trong suốt 20 năm qua, anh liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, khởi đầu từ các album và dự án như Ngày hát đôi, Saigon Radio, Rhythm of the Time, cho đến Fragile, Acous'84, Lava, cùng album Truyện ngắn hợp tác với nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Bên cạnh đó, các bản hit gắn liền với tên tuổi anh như Cơn Mưa Tình Yêu, Tháng 4 Là Lời Nói Dối Của Em, Chuyện Của Mùa Đông, Xuân Thì hay Tháng Mấy Em Nhớ Anh đã giúp anh ghi dấu ấn đậm nét trên các bảng xếp hạng và giải thưởng âm nhạc uy tín.

Sau khi rẽ hướng sang con đường âm nhạc, Hà Anh Tuấn từng bước xây dựng vị thế riêng trong lòng khán giả yêu nhạc ballad bằng chất giọng truyền cảm và tư duy nghệ thuật nhất quán

Trong suốt 20 năm qua, anh liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng giúp anh ghi dấu ấn đậm nét trên các bảng xếp hạng và giải thưởng âm nhạc uy tín

Trong 5 năm trở lại đây, Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp Viet Vision liên tục khẳng định năng lực tổ chức khi lựa chọn những không gian biểu diễn mang tính biểu tượng và liên tục ghi nhận tình trạng cháy vé. Năm 2023, anh tổ chức thành công live concert Chân Trời Rực Rỡ giữa không gian di sản Ninh Bình. Đến năm 2024, dự án Sketch A Rose đưa nam ca sĩ trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện concert cá nhân tại các nhà hát danh tiếng thế giới như Esplanade (Singapore) và Sydney Opera House (Úc). Tiếp nối đà phát triển này, đầu năm 2025, anh đưa show diễn đến thánh đường nghệ thuật Dolby Theatre tại Los Angeles, Mỹ, trước khi khởi động năm 2026 bằng concert The Rose.

Trong 5 năm trở lại đây, Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp Viet Vision liên tục khẳng định năng lực tổ chức khi lựa chọn những không gian biểu diễn mang tính biểu tượng và liên tục ghi nhận tình trạng cháy vé

Concert Sketch A Rose tại Dolby Theatre (Los Angeles), “thánh đường” của lễ trao giải Oscar danh giá từ năm 2002

Sân khấu Sketch A Rose tại Sydney Opera House (Úc)

Khác với quy mô hàng nghìn đến hàng chục nghìn khán giả của các đêm diễn trước, dự án CIRCUS OF FRIENDS đánh dấu bước ngoặt mới khi quy mô chương trình được giới hạn ở mức khoảng 2.000 chỗ ngồi. Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ được thiết kế chuyên biệt cho nghệ thuật xiếc và các loại hình trình diễn đa năng, sở hữu khán phòng chính hiện đại. Việc lựa chọn không gian này xuất phát từ mong muốn tối ưu hóa trải nghiệm thị giác lẫn thính giác, đồng thời tạo ra khoảng cách gần gũi nhất giữa nghệ sĩ và người tham dự trong một không gian mang tính khép kín và tối ưu về mặt trải nghiệm.

Dự án CIRCUS OF FRIENDS đánh dấu bước ngoặt mới khi quy mô chương trình được giới hạn ở mức khoảng 2.000 chỗ ngồi

Việc nam ca sĩ lựa chọn không gian này xuất phát từ mong muốn tối ưu hóa trải nghiệm thị giác lẫn thính giác, đồng thời tạo ra khoảng cách gần gũi nhất giữa nghệ sĩ và người tham dự

Chương trình được định vị là một exclusive concert hay cuộc gặp gỡ thân mật mang tên Friends Meeting, nơi khán giả không chỉ đóng vai trò người thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia vào việc định hình trải nghiệm nghệ thuật. Thông qua nền tảng trực tuyến do cộng đồng người hâm mộ khởi tạo, khán giả có quyền bình chọn các ca khúc muốn nghe lại trong kho tàng sản phẩm 20 năm của nam ca sĩ để góp phần định hình setlist của CIRCUS OF FRIENDS. Hoạt động này tạo ra sự tương tác trực tiếp, giúp danh sách biểu diễn phản ánh chính xác những ký ức âm nhạc mà người nghe đã gắn bó cùng anh trong suốt chặng đường đã qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, bảng xếp hạng bình chọn trực tuyến đang ghi nhận lượt tương tác cao cho nhiều ca khúc quen thuộc. Dẫn đầu danh sách bình chọn là tác phẩm Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng với 2.223 lượt đánh giá. Xếp ở các vị trí tiếp theo trong Top 5 lần lượt là ca khúc Em với 650 lượt, Hoa Hồng đạt 617 lượt, Vẹn Nguyên ghi nhận 538 lượt và Xuân Thì đạt 518 lượt bình chọn. Dù đây chưa phải là danh sách tiết mục chốt hạ cuối cùng của đêm nhạc, số liệu này cho thấy xu hướng thưởng thức và sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với những bản phối mới trong không gian rạp xiếc.

Sự kiện sắp tới không chỉ đánh dấu mốc tròn 20 năm làm nghề của nam ca sĩ mà còn tiếp nối hành trình khai phá những không gian trình diễn âm nhạc riêng biệt mà Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp đã theo đuổi trong nhiều năm qua

Sự kết hợp giữa một không gian văn hóa hoàn toàn mới tại TP.HCM, quy mô khán phòng giới hạn 2.000 chỗ cùng cơ chế xây dựng setlist từ sự tương tác trực tiếp của khán giả đang đưa CIRCUS OF FRIENDS trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của thị trường biểu diễn âm nhạc giai đoạn cuối năm 2026. Sự kiện không chỉ đánh dấu mốc tròn 20 năm làm nghề của nam ca sĩ mà còn tiếp nối hành trình khai phá những không gian trình diễn âm nhạc riêng biệt mà Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Ảnh: FBNV