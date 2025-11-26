Ngày 26/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare, của chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa, trong 6 tháng.

Quyết định này được Cục Quản lý Dược đưa ra hôm 26/11, sau một ngày thông báo thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan Mailisa.

Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và chồng Hoàng Kim Khánh bị bắt về tội buôn lậu. Ảnh: Bộ Công an.

Lý do tạm ngừng là Công ty MK Skincare không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu tại công ty, vi phạm quy định của Bộ Y tế. Thiếu PIF khiến cơ quan quản lý không thể đánh giá tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn rủi ro đối với người tiêu dùng.

Khi hết thời hạn ngừng tiếp nhận, công ty đã khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo, Cục Quản lý Dược sẽ xem xét tiếp nhận hồ sơ trở lại.

Ngay sau khi có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 loại mỹ phẩm, theo ghi nhận của báo Lao động ngày 26/11, website chính thức của thẩm mỹ viện Mailisa vẫn hoạt động nhưng mục "Sản phẩm" đã bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, khi gõ tìm kiếm tên các sản phẩm của Doctor Magic trên mạng vẫn hiện ra.

Sản phẩm chủ lực của thẩm mỹ viện Mailisa có thể kể đến như Bộ N3 - bộ kem dưỡng hỗ trợ cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi bán với giá 2,3 triệu đồng; Combo da nám Doctor Magic (N3+M23) bán với giá 2,74 triệu đồng; Bộ B1 - bộ kem dưỡng hỗ trợ sáng da bán với giá 1,7 triệu đồng vẫn cho ra kết quả tìm kiếm trên Google.

Trên website của Mailisa (https://mailisa.com/), phần “Sản phẩm” từng bị gỡ bỏ nhưng khi gõ tìm kiếm trên Google sản phẩm M50 - kem hỗ trợ dưỡng trắng ban ngày vẫn hiện ra kết quả. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, trên trang Facebook THẨM MỸ VIỆN MAILISA với 2,8 triệu người theo dõi, đến thời điểm ngày 21/11 cơ quan chức năng khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, trang này vẫn hoạt động, đăng nhiều quảng cáo. Sau ngày 22/11, trang này đã ngừng cập nhật.

Nhiều giỏ hàng TikTok của Mailisa đều trống, toàn bộ sản phẩm bị ẩn hoặc gỡ dù trước đó thương hiệu này thường xuyên livestream bán mỹ phẩm Doctor Magic và đạt doanh số rất lớn. Trang Tiktok TMV MAILISA với hơn 3 triệu follower cũng ngừng cập nhật quảng cáo từ ngày 22/11.

Cũng theo ghi nhận từ báo Lao động, sáng 26/11 tại Thẩm mỹ viện Mailisa tại số 132 Nguyễn Văn Cừ (phường Trường Vinh, Nghệ An) ghi nhận cơ sở này đang đóng cửa.

Một người bảo vệ ngồi tại đây cho biết cơ sở này đã tạm ngừng hoạt động, chờ kết quả giải quyết vụ án của cơ quan chức năng. “Có thể sau Tết, sau khi vụ án được giải quyết, thẩm mỹ viện này mới mở cửa hoạt động trở lại” - người bảo vệ cho hay.

Trước đó, theo ghi nhận của báo Dân Việt vào ngày 22/11, sau khi bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam, 22/11, cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại 86 – 88 – 91 đường Huỳnh Văn Bánh, TP.HCM, đã đóng cửa chính. Theo ghi nhận, một nhân viên giữ xe tại tầng hầm xác nhận cơ sở đang tạm ngưng hoạt động. Mọi liệu trình làm đẹp của khách hàng cũng được tạm thời dừng lại.