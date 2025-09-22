Ảnh minh hoạ

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra cảnh báo về thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái mang đi cầm cố và làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều Công an tỉnh Quảng Ninh vừa nhận được đơn của chị V.T.L trú tại phường Cẩm Phả tố giác Vũ Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Phả) có hành vi thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và cầm cố ô tô để vay tiền sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền 1.130.000.000đ.

Điều tra viên làm việc với Vũ Mạnh Hùng tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025, do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Vũ Mạnh Hùng đã đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng. Sau đó, đối tượng thuê nhiều xe ô tô tự lái trên địa bàn tỉnh rồi mang cầm cố cho chị V.T.L để vay tiền rồi chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhận thêm 7 đơn tố giác của công dân tại phường Hạ Long, Cẩm Phả, đặc khu Vân Đồn tố giác Hùng có hành vi thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô để mang đi cầm cố vay tiền rồi không trả, chiếm đoạt của những người này với số tiền lớn.

Cơ quan điều tra đề nghị cá nhân, tổ chức nào bị Vũ Mạnh Hùng chiếm đoạt tài sản tương tự như trên đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: số 2 đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Bùi Đức Cảnh; SĐT: 0913.196.559 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Mạnh Hùng,để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Ninh