ThS.BS Nguyễn Bá Hưng chuyên xử lý những trường hợp mí lỗi

Giữa những tổn thương ấy, ThS.BS Nguyễn Bá Hưng – chuyên gia tạo hình thẩm mỹ mắt với hơn 10 năm kinh nghiệm – được xem như "người giải cứu đôi mắt lỗi", giúp hàng nghìn khách hàng tìm lại ánh nhìn tự nhiên, hài hòa và an toàn chuẩn Y khoa ngay tại bệnh viện.

ThS.BS Nguyễn Bá Hưng – Bản lĩnh chuyên môn trong từng ca tái tạo mí phức tạp

Phía sau mỗi ca "giải cứu" mí lỗi là cả một hành trình đòi hỏi sự chính xác, kiên nhẫn và hiểu biết sâu sắc về cấu trúc vùng mắt. Không phải bác sĩ nào cũng đủ bản lĩnh để xử lý những trường hợp đã từng phẫu thuật nhiều lần, mô sẹo dày hoặc cơ nâng mi yếu. Nhưng với BS Nguyễn Bá Hưng, hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong tạo hình thẩm mỹ mắt đã giúp anh tích lũy được kỹ năng và tư duy y khoa vững chắc để khôi phục lại đôi mắt một cách an toàn và tự nhiên nhất.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Y khoa chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ – Học viện Quân Y, được Sở Y Tế Thành phố Hà Nội cấp chứng nhận hành nghề, ThS.BS Nguyễn Bá Hưng xây dựng nền tảng chuyên môn dựa trên tiêu chuẩn y học chính quy. Trước khi can thiệp, BS Hưng luôn tiến hành đánh giá toàn diện vùng mí: xác định mức độ tổn thương mô, xơ dính, tình trạng cơ nâng mi và sự mất cân đối hai bên mắt, nhằm đưa ra hướng xử lý tối ưu và an toàn nhất. Chính sự phân tích tỉ mỉ này giúp anh hạn chế tối đa rủi ro, đồng thời đảm bảo nếp mí sau sửa mềm mại, cân đối và vận hành hài hòa với khuôn mặt.

Không chỉ giỏi chuyên môn, BS Hưng còn nổi bật bởi phong cách làm việc cẩn trọng và tôn trọng cấu trúc tự nhiên của khách hàng. Với anh, "sửa mí" không đơn thuần là khắc phục lỗi cũ, mà là tái sinh đôi mắt, giúp khách hàng tìm lại sự tự tin đã mất sau những trải nghiệm thẩm mỹ thất bại. Mỗi ca tái tạo là sự kết hợp giữa kỹ thuật chính xác, con mắt thẩm mỹ tinh tế và sự thấu hiểu tâm lý người đối diện.

Để giữ vững phong độ và liên tục cập nhật xu hướng mới, BS Hưng thường xuyên tu nghiệp tại Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore – những quốc gia hàng đầu về phẫu thuật thẩm mỹ mắt. Việc tiếp cận liên tục với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến giúp anh hoàn thiện tay nghề, mang đến giải pháp phù hợp với từng cấu trúc gương mặt người Việt. Chính sự cầu thị và tận tâm đó đã làm nên danh tiếng của "đôi tay vàng" – người luôn mang lại hy vọng cho những đôi mắt từng bị tổn thương.

Công nghệ hiện đại – Trợ thủ đắc lực trong hành trình kiến tạo phẫu thuật mí an toàn

Nếu nền tảng chuyên môn là gốc rễ, thì công nghệ chính là "cánh tay nối dài" giúp BS Nguyễn Bá Hưng hiện thực hóa triết lý thẩm mỹ an toàn – tự nhiên. Trong hàng nghìn ca phẫu thuật mắt đã thực hiện, Cắt mí Plasma 3 in 1 được xem là bước tiến nổi bật, đánh dấu sự khác biệt trong kỹ thuật của anh. Nhờ dao Plasma cao tần, đường cắt đạt độ chính xác gần như tuyệt đối, hạn chế xâm lấn và giảm sưng nề rõ rệt so với phương pháp truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở đường cắt tinh tế, BS Hưng sử dụng chỉ Nano siêu mảnh, khâu hai lớp chuẩn xác giúp nếp mí mảnh mịn và khó để lại sẹo. Song hành cùng kỹ thuật cắt mí hiện đại là phương pháp Giảm đau chủ động PCA (Patient Controlled Analgesia) – điểm khác biệt mà BS Hưng tiên phong áp dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ mắt. Thay vì gây mê sâu, PCA cho phép kiểm soát liều lượng thuốc giảm đau phù hợp với cơ thể, mang lại cảm giác dễ chịu và an toàn trong suốt quá trình thực hiện. Cơ chế tiền mê an toàn, luôn có bác sĩ gây mê hồi sức giám sát, giúp hạn chế tối đa rủi ro – ngay cả với những khách hàng nhạy cảm hoặc từng lo sợ tiểu phẫu. Đặc biệt, các ca phẫu thuật đều được thực hiện tại bệnh viện chính quy, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vô khuẩn và tiêu chuẩn an toàn của Bộ Y tế.

Khi phẫu thuật không chỉ là làm đẹp – mà là hành trình khôi phục niềm tin

Với nhiều người từng trải qua ca cắt mí thất bại, nỗi sợ hãi không chỉ nằm ở vết sẹo hay nếp mí lệch, mà còn ở cảm giác mất niềm tin vào chính mình. ThS.BS Nguyễn Bá Hưng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Mỗi khách hàng tìm đến, anh không chỉ nhìn thấy một đôi mắt cần chỉnh sửa, mà còn là một câu chuyện – một hành trình cần được lắng nghe, thấu hiểu và khôi phục bằng cả chuyên môn lẫn sự tinh tế trong từng thao tác.

Không ít trường hợp đã tìm lại được ánh nhìn tự tin dưới bàn tay của BS Hưng. Có người từng bị mí trợn nặng sau nhiều lần phẫu thuật thất bại, đôi mắt không thể khép kín và luôn trong tình trạng khô rát. Có người lại mang mí lệch, hai bên không đều, khiến khuôn mặt mất cân đối và biểu cảm kém tự nhiên. Mỗi trường hợp như vậy đều được anh thăm khám kỹ lưỡng, tỉ mỉ: quan sát cấu trúc mí cũ, xác định mô sẹo, độ co kéo và tình trạng cơ nâng mi để thiết kế lại dáng mí hài hòa – vừa đẹp, vừa an toàn.

Dưới bàn tay của BS Hưng, cắt mí không chỉ là một ca thẩm mỹ, mà là hành trình y khoa chuẩn mực – nơi khách hàng được chăm sóc trọn vẹn từ chuyên môn đến cảm xúc. Mỗi ca phẫu thuật thành công là một lần anh giúp khách hàng lại niềm tin: niềm tin vào vẻ đẹp tự nhiên, vào sự an toàn y khoa, và vào chính lựa chọn của bản thân.

