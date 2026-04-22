ThS.BS Hải Lê - Hành trình theo đuổi chuẩn mực y khoa trong thẩm mỹ

ThS.BS Hải Lê - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê là một trong những bác sĩ kiên định theo đuổi định hướng này, với hơn 18 năm gắn bó trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Kiên định với nền tảng y khoa

Với bác sĩ Hải Lê, mỗi can thiệp thẩm mỹ không đơn thuần là thay đổi diện mạo mà là một quyết định y khoa cần được cân nhắc toàn diện. Ông cho rằng, giá trị cốt lõi không chỉ nằm ở kết quả bên ngoài mà còn ở sự an toàn và tính phù hợp lâu dài với từng cá nhân.

Trong quá trình đào tạo và tu nghiệp tại các quốc gia có nền y học phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đài Loan…, bác sĩ Hải Lê không chỉ tiếp cận kỹ thuật hiện đại mà còn hình thành tư duy hành nghề dựa trên nền tảng khoa học, đề cao cá nhân hóa và hiệu quả bền vững. Định hướng này được duy trì xuyên suốt, trở thành nguyên tắc trong mọi chỉ định chuyên môn.

Hệ thống chuyên sâu, chuẩn hóa theo y khoa

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê là bệnh viện chuyên khoa thuộc Hệ thống y tế Dr.Hải Lê Med Group, phát triển theo định hướng chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ. Địa chỉ Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê tại 219-229 Khuất Duy Tiến, Đại Mỗ, Hà Nội là nơi triển khai các hoạt động khám chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ theo quy trình y khoa.

Đồng hành với hệ thống là đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm lâm sàng, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn và trực tiếp thăm khám, thực hiện phẫu thuật, điều trị. Đây là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo tính chính xác, an toàn và hiệu quả trong từng can thiệp thẩm mỹ.

Hiện nay, bệnh viện được tổ chức với 8 khoa, phòng chuyên môn, gồm: Khoa Cận lâm sàng, Khoa Khám bệnh, Khoa Tạo hình - Thẩm mỹ, Khoa Da liễu, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Khoa Dược, Phòng Kế hoạch tổng hợp và Quản lý chất lượng, cùng Phòng Điều dưỡng và Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh viện Tạo hình Thẩm mỹ Dr.Hải Lê đồng thời triển khai đa dạng các dịch vụ từ thẩm mỹ khuôn mặt đến tạo hình cơ thể như: cắt mí, sửa mí, nâng mũi, độn cằm, căng da mặt, chỉnh hình hàm hô móm, nâng ngực, treo sa trễ, tạo hình thành bụng, giảm mỡ… Các can thiệp đều được thực hiện theo nguyên tắc cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm giải phẫu và nhu cầu của từng người bệnh.

Gắn chuyên môn với trách nhiệm xã hội

Yếu tố con người được xem là nền tảng trong hoạt động chuyên môn. Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật kiến thức thông qua các hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và hệ thống thiết bị hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác trong đánh giá phẫu thuật và điều trị.

Trong đội ngũ đó, ThS.BS Hải Lê giữ vai trò định hướng chuyên môn, góp phần xây dựng sự đồng bộ trong cách tiếp cận, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ tại Dr.Hải Lê.

Song song với chuyên môn, hệ thống duy trì các hoạt động vì cộng đồng như hỗ trợ điều trị u máu, chàm bớt, tiếp nhận các ca thẩm mỹ biến chứng, trao học bổng và hỗ trợ nhà ở cho hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này thể hiện định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội, khi giá trị y khoa không chỉ dừng lại ở làm đẹp mà còn hướng tới đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Sau hơn 18 năm hình thành và phát triển, Hệ thống y tế thẩm mỹ Dr.Hải Lê Med Group với các cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam cho thấy một hướng đi thận trọng nhưng bền vững. Hành trình của bác sĩ Hải Lê gắn liền với định hướng lấy chuẩn mực y khoa làm nền tảng, đầu tư vào chuyên môn và duy trì trách nhiệm xã hội.

Trong bối cảnh ngành thẩm mỹ ngày càng đa dạng, hướng tiếp cận này góp phần xây dựng niềm tin và định hình một chuẩn mực an toàn, bài bản hơn cho lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại Việt Nam.

