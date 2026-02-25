Ngày vía Thần Tài diễn ra vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Thần Tài bay về trời, vì vậy người dân làm lễ cúng để cầu tài lộc, may mắn và thuận lợi trong làm ăn suốt năm.

Cận ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng tăng cao, nhiều người dân lựa chọn đặt hàng trực tuyến (online) để tránh cảnh chen chúc, xếp hàng tại cửa tiệm. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo thương hiệu tiệm vàng uy tín nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Đà Nẵng, các đối tượng tạo lập fanpage và website có giao diện gần như giống hệt cửa hàng thật, sử dụng logo, hình ảnh, địa chỉ kinh doanh chính thống. Nhiều trang còn chạy quảng cáo rầm rộ, đăng tải hình ảnh khách mua đông đúc, kèm theo hàng loạt bình luận giả mạo để tăng độ tin cậy.

Ảnh minh họa

Để dụ người mua, các đối tượng tung ra chương trình "đặt cọc giữ giá", "giữ chỗ trước, nhận vàng sau" với lý do nguồn hàng khan hiếm dịp cao điểm. Khi khách đồng ý, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc.

Kịch bản lừa đảo thường diễn ra theo nhiều bước. Sau khi nhận tiền, đối tượng thông báo khách “ghi sai nội dung chuyển khoản” hoặc “giao dịch lỗi hệ thống”, rồi yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc đề nghị chia sẻ màn hình điện thoại để “hỗ trợ hoàn tiền”. Chỉ trong vài phút, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đáng chú ý, các fanpage giả mạo được đầu tư kỹ lưỡng, cung cấp cả mã QR thanh toán, thông tin liên hệ và phản hồi tương tác như một cửa hàng thật, khiến nhiều người mất cảnh giác.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai; không chia sẻ màn hình điện thoại, ứng dụng ngân hàng cho người lạ; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi giao dịch mua vàng. Người dân nên mua vàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua các kênh chính thức đã được xác thực.

Cơ quan công an cũng lưu ý, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.