Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

Bước 2: Tiếp theo, người dùng chỉ cần mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng (bao gồm mã số định danh cá nhân và mật khẩu).

Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy bấm vào mục Thủ tục hành chính - Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu, xác thực lại bằng passcode (vân tay hoặc khuôn mặt).

Bước 4: Trong cửa sổ mới hiện ra, người dùng chỉ cần bấm vào tùy chọn Tạo mới yêu cầu đăng ký - Tiếp tục. Lúc này, ứng dụng VNeID sẽ tự động chuyển hướng sang cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bước 5: Tại mục Đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước, bạn hãy nhấn vào nút Nộp hồ sơ.

Bước 6: Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn loại xe (ô tô, xe máy), loại xe mô tô (từ 50 - dưới 175 cm3, trên 175 cm3), chọn điểm đăng ký theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú rồi nhấn Đồng ý và tiếp tục.

Bước 7: Trong trang mới hiện ra, bạn cần phải tải ảnh chụp phương tiện (chụp từ phía trước đầu xe theo góc 45 độ, bảo đảm nhìn rõ kiểu dáng xe), nhập đầy đủ các thông tin cần thiết như phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, thông tin chủ xe, thông tin nộp lệ phí trước bạ, thông tin hóa đơn điện tử, thông tin xe… Lưu ý, các mục có dấu * là bắt buộc, không được bỏ trống.

Bước 8: Tại mục số 100 (hình thức nhận kết quả), người dùng nên chọn nhận qua bưu điện để biển số được gửi về tận nhà, không cần đi lại, sau đó nhấn Đồng ý và tiếp tục.

Bước 9: Sau khi nộp hồ sơ hoàn tất, bạn sẽ được cấp mã hồ sơ để theo dõi tiến độ thực hiện. Khi nhấn vào hồ sơ đăng ký, người dùng sẽ được yêu cầu bấm biển số và thanh toán lệ phí theo yêu cầu.

Cán bộ đăng ký xe tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu từ Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Sau đó thực hiện thủ tục trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe và trả chứng nhận đăng ký xe biển số cho chủ xe qua bưu điện.