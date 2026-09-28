Thông tin mới vụ hàng trăm học sinh nghỉ học vì phụ huynh phản đối sáp nhập trường

Sáng 28/9, thầy Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) cho biết, hiện đã có 39 học sinh ở thôn Tiến Sơn trở lại trường, tăng 1 em so với tuần trước. Tuy nhiên, 127 học sinh còn lại vẫn chưa đến lớp khi tuần học thứ 4 đã bắt đầu.

Chính quyền địa phương, giáo viên thường xuyên xuống các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động để học sinh được đến trường.

Theo thầy Triều, nguyên nhân của sự việc là do phụ huynh chưa đồng ý với việc sáp nhập, giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn và chuyển học sinh về học tại điểm trường chính, phân hiệu.

“Nhà trường cùng các đơn vị chức năng liên tục vào tận nơi tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đến lớp. Nhà trường cũng bố trí 3 xe ô tô đưa đón học sinh vào buổi sáng và cuối buổi chiều nhưng vẫn còn nhiều em chưa đi học. Có trường hợp hôm trước giáo viên vận động, phụ huynh đồng ý, nhưng sáng hôm sau xe đến đón thì học sinh không có ở nhà”, thầy Triều cho hay.

Nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em học sinh thôn Tiến Sơn đi và về hàng ngày.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, yêu cầu ưu tiên điều kiện để học sinh đến trường

Trước đó, chiều 27/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến xã Quỳnh Tam kiểm tra thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc liên quan việc sáp nhập điểm trường lẻ Tiến Sơn.

Tại đây, đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm trường chính, phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam và điểm trường lẻ Tiến Sơn; tìm hiểu điều kiện dạy học, quãng đường di chuyển cũng như những khó khăn của phụ huynh, học sinh khi chuyển đến nơi học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng đoàn công tác đến kiểm tra điểm trường lẻ Tiến Sơn. (Ảnh: P.Quỳnh).

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành khẳng định việc sáp nhập điểm trường lẻ Tiến Sơn đúng với thực tiễn, có đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý, phù hợp với định hướng sắp xếp mạng lưới trường, lớp và yêu cầu thực tiễn.

Theo ông Thành, việc tổ chức lại điểm trường còn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là trong bối cảnh ngành giáo dục đang triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với cơ sở vật chất hạn chế, điểm trường lẻ khó đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng học bộ môn, thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên để tổ chức các môn như Tin học, Ngoại ngữ, STEM...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải lắng nghe nguyện vọng của phụ huynh, học sinh; tiếp tục tuyên truyền, vận động và rà soát hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất dạy và học, bán trú tại Trường tiểu học Quỳnh Tam. (Ảnh: P.Quỳnh).

Đặc biệt, những trường hợp cha mẹ đi làm sớm, không có điều kiện đưa đón con cần được xem xét để có phương án hỗ trợ phù hợp. Việc bố trí phương tiện đưa đón, tổ chức bán trú và các hình thức hỗ trợ khác phải bảo đảm an toàn, thuận lợi, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là bảo đảm học sinh được đến trường đầy đủ, an toàn và được học tập trong điều kiện đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục.

Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, điểm trường có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn đã xuống cấp, không còn đảm bảo cho dạy và học.

Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn nguy hiểm đối với học sinh và giáo viên.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Trước thực trạng cơ sở vật chất không còn bảo đảm an toàn, ngày 26/6/2026, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027.

Học sinh Trường tiểu học Quỳnh Tam.

Trước khi bước vào năm học mới, chính quyền địa phương và nhà trường đã tổ chức các buổi làm việc, tuyên truyền với phụ huynh về chủ trương sáp nhập. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng tình, chủ yếu vì lo ngại khoảng cách từ nhà đến nơi học mới xa, gây khó khăn trong việc đưa đón con.

Nhà trường sau đó bố trí 3 xe ô tô đưa đón học sinh và tổ chức bán trú nhằm hỗ trợ các gia đình. Dù vậy, đến sáng 28/9, vẫn còn 127 học sinh chưa trở lại trường.