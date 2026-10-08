Chiều 7/10, phường Kim Liên, TP. Hà Nội tổ chức cuộc họp về phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ Kim Liên.

Phó Chủ tịch UBND phường Kim Liên Trương Minh Quang thông tin chợ Kim Liên được xây dựng từ năm 1992, trải qua nhiều năm đã xuống cấp. Các hạng mục như hệ thống bể nước, hành lang, khu vực thoát hiểm không thể thực hiện cải tạo mà phải tính đến phương án xây dựng mới.

Về dự án xây dựng chợ mới, ông Trương Minh Quang cho biết phường Kim Liên là chủ đầu tư và đây là dự án đầu tư công, sử dụng 100% vốn ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, chợ mới tiếp tục được xây dựng với chức năng là chợ dân sinh.

Bên trong chợ Kim Liên trước khi cải tạo.

UBND phường Kim Liên đã phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 1/8/2026. Dự kiến trước ngày 20/10 sẽ niêm yết các bản vẽ tại khu vực xây dựng chợ để lấy ý kiến cộng đồng dân cư; khoảng tháng 9/2027 có chợ mới hoàn thiện để các hộ kinh doanh trở lại.

Về địa điểm kinh doanh tạm, trên địa bàn phường Kim Liên không có vị trí được quy hoạch làm chợ ngoài khu vực chợ Kim Liên hiện nay. Tuy nhiên, phường đã chủ động làm việc với các phường lân cận để giới thiệu cho tiểu thương lựa chọn.

UBND phường Kim Liên cam kết sẽ làm việc với chính quyền các phường để hỗ trợ tiểu thương thuê địa điểm theo đúng giá nhà nước, không để xảy ra trường hợp phải thuê với mức giá ngoài quy định hoặc chênh lệch.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Kim Liên nói thêm việc chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo. "Trong tuần tới chúng tôi sẽ công khai bản vẽ cho người dân và tiểu thương để lấy ý kiến", đại diện phường thông tin.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có chỉ đạo kiểm tra việc đóng cửa chợ Kim Liên nhưng không bố trí chợ tạm khiến 200 tiểu thương hoang mang. Trong đó, ông Thắng yêu cầu UBND phường Kim Liên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, nghiên cứu, đề xuất phương án hỗ trợ, bố trí địa điểm kinh doanh tạm thời phù hợp, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và các quy định có liên quan.

UBND phường có trách nhiệm giải quyết, trả lời các kiến nghị chính đáng của tiểu thương theo thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp trên địa bàn.