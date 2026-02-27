Thông tin MỚI NHẤT vụ cô giáo Tiểu học ở Phú Thọ bắt học sinh liếm đất!

Liên quan đến thông tin gây bức xúc về việc học sinh lớp 2 phải thực hiện hành động “liếm đất” trong giờ học, trường Tiểu học Trưng Nhị (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) đã chính thức tạm thôi đứng lớp đối với giáo viên phụ trách để phục vụ công tác xác minh.

Diễn biến sự việc từ đề xuất “lạ” đến hành động thiếu kiểm soát

Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày 24/2 tại lớp 2A2, trong giờ Đạo đức do cô Nguyễn Thị S. (giáo viên bộ môn Giáo dục thể chất) phụ trách. Theo tường trình, sau khi yêu cầu học sinh dọn vệ sinh lớp học nhưng vẫn thấy bẩn, cô S. đã yêu cầu các em “đề xuất” biện pháp để lớp sạch hơn.

Đáng chú ý, khi một số học sinh đưa ra phương án dùng “lưỡi liếm, mũi hít”, cô S. đã không ngăn chặn mà còn có lời nói mang tính cổ vũ. Hình ảnh từ camera cho thấy trong khoảng vài chục giây, nhiều học sinh đã cúi xuống thực hiện hành động này. Chỉ đến khi nhận thấy tình hình bất ổn, cô S. mới gõ thước yêu cầu các em quay trở lại vị trí.

Ngay sau giờ học, thông tin lan truyền trên mạng xã hội khiến phụ huynh vô cùng phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu văn hóa, phản giáo dục và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, sức khỏe của trẻ nhỏ.

Hình ảnh lớp học khi vụ việc xảy ra

Động thái quyết liệt từ nhà trường và chính quyền

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Trưng Nhị và UBND phường Phúc Yên đã khẩn trương vào cuộc:

- Về nhân sự: Kể từ ngày 25/2, nhà trường đã tạm dừng công tác giảng dạy đối với cô Nguyễn Thị S., điều chuyển sang phụ trách bộ phận thiết bị trường học cho đến khi có kết luận chính thức.

- Về pháp lý: UBND phường Phúc Yên đã giao Công an phường vào cuộc xác minh, thu thập thông tin từ phía giáo viên, nhà trường và phụ huynh để làm rõ trách nhiệm.

- Về phía giáo viên: Cô S. (người mới được tuyển dụng 1,5 năm) đã thừa nhận lỗi sai và gửi lời xin lỗi đến học sinh cùng phụ huynh. Tuy nhiên, phía phụ huynh vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi này và yêu cầu một hình thức xử lý nghiêm khắc hơn.

Đảm bảo ổn định môi trường học đường

Lãnh đạo nhà trường khẳng định, việc tạm đình chỉ đứng lớp đối với cô S. là cần thiết để đảm bảo tính khách quan trong quá trình điều tra, đồng thời ổn định tâm lý cho học sinh và bảo vệ uy tín của đội ngũ giáo viên.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ vụ việc. UBND phường Phúc Yên khẳng định sẽ dựa trên kết luận điều tra để đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm.

Tổng hợp