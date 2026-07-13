Thông tin mới nhất về chiếc ca nô lật ở Phú Quốc khiến 15 người tử vong

Theo tài liệu PV Tiền Phong tiếp cận, phương tiện gặp nạn là tàu khách mang số đăng ký AG-26751, thuộc sở hữu Công ty TNHH Du lịch Minh Huy PQ, có địa chỉ tại số 99 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa thể hiện, đây là tàu cao tốc chở khách (ca nô), được đóng mới năm 2025, tại TPHCM, vỏ làm bằng vật liệu FRP (composite), có cấp hoạt động Vùng - SB (được phép chạy ven bờ biển và các tuyến từ bờ ra đảo trong giới hạn cho phép).

Theo thông số kỹ thuật, phương tiện có chiều dài 11,35 m, rộng 2,65 m, chiều chìm (mớm nước) 0,55 m, được trang bị 2 động cơ Yamaha, công suất 250 CV mỗi động cơ (tổng công suất 500 CV).

Chiếc ca nô AG-26751 được kéo lên khu vực Hòn Mây Rút Ngoài sau tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Hồ sơ đăng ký và thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy phương tiện đủ điều kiện hoạt động, có tải trọng toàn phần 2,89 tấn và được phép chở 34 hành khách, chưa bao gồm thuyền trưởng và các thành viên thủy thủ đoàn.

Trước đó, trả lời Tiền Phong , ông Diệp Nguyên Quốc - Giám đốc Công ty TNHH Du Lịch Minh Huy PQ - cũng cho biết: “Ca nô gặp nạn được đóng mới 100% và mới đưa vào sử dụng được vài tháng, đăng kiểm đầy đủ. Lái tàu có bằng lái đầy đủ, có kinh nghiệm lái tàu nhiều năm. Tàu và du khách đều được mua bảo hiểm, thủ tục bảo hiểm đang được công ty liên hệ với công ty bảo hiểm để xử lý”.

Dù tàu được kéo lên, công ty cũng chưa được phép tiếp cận, phải giữ nguyên hiện trường để phục vụ điều tra.

Liên quan vụ tai nạn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú đặc khu Phú Quốc), thuyền trưởng ca nô gặp nạn, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật, liên quan đến vụ lật ca nô làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.

Khoảng 13h ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island (của Cty Du lịch Minh Huy PC) khi chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới, đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong.