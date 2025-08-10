Liên quan đến vụ cô gái bị sát hại bỏ xác vào vali ở TPHCM như đã thông tin, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Võ Bá Thành (sinh năm 1993, ngụ TPHCM) và một người khác về tội Giết người.

Theo Công an Thành là nghi phạm chính, người còn lại có vai trò đồng phạm. Theo điều tra, Thành có quan hệ tình cảm với chị N.T.N.H. (sinh năm 2002, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Bến Tre cũ). Cả hai cùng câm điếc bẩm sinh.

Hiện trường vụ việc

Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành trong hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ), TPHCM. Trong quá trình tại căn nhà này, Thành và chị H. nói chuyện dẫn tới mâu thuẫn. Bực tức, Thành dùng dao tấn công chị H. khiến cô gái này tử vong. Sau đó, Thành để xác chị H. trong nhà 2 ngày.

Tiếp đó, nghi phạm lên mạng mua vali đặt thi thể nạn nhân vào trong. Đến rạng sáng 25/7, Thành kéo chiếc vali chứa thi thể vứt trong con hẻm, cách nhà thành khoảng 20m.

Sau đó, nghi phạm bỏ trốn đến tỉnh Đồng Nai và bị công an bắt giữ. Từ lời khai của Thành, Công an TPHCM bắt thêm một người đàn ông câm điếc, có vai trò đồng phạm.

Công an điều tra vụ việc

Trước đó, ngày 25/7, bà T. (38 tuổi) cùng một người phụ nữ trong hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, phát hiện chiếc vali bốc mùi hôi thối trước nhà. Nghi ngờ có chuyện không lành, hai nhân chứng trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Công an sau đó đã đến hiện trường, mở chiếc vali, phát hiện thi thể chị N. bên trong.