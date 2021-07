Thông tin 100% cán bộ, học viên Cơ sở cai nghiện Bố Lá (Bình Dương) dương tính là sai

Sau khi ghi nhận có ca mắc COVID-19, tất cả 689 cán bộ, học viên tại cơ sở được test nhanh, kết quả có 506 người dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp dương tính được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định RT-PCR và hiện chưa có kết quả chính thức.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, số người mắc COVID-19 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Bố Lá từ 15% đến dưới 30% so với số trường hợp nghi ngờ.

Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá đã ổn định tâm lý học viên và thực hiện công tác phòng chống dịch.

Công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng công an, cảnh sát cơ động bảo vệ tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá; đồng thời tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiên quyết không để xảy ra việc học viên trốn trại. Hiện tâm lý học viên đã ổn định và đang phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, thực hiện công tác phòng, chống COVID-19, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cử lực lượng tổ chức chốt chặn người, phương tiện vào địa bàn tỉnh để tránh lây lan dịch bệnh, đặc biệt là các cửa ngõ giáp ranh với TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước.

Lãnh đạo Bộ Công an thăm các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Bình Dương.

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện phối hợp tổ chức nhiều điểm chốt chặn trên địa bàn và giữ vững an ninh trật tự. Công an các địa phương đã xây dựng phương án “4 tại chỗ” kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình trong các khu, cụm công nghiệp, không để kẻ xấu lợi dụng dịch bệnh kích động công nhân./.