Tuần 23/11-29/11 gửi đến 12 con giáp những lời nhắn rất đời thường. Có người cần hỏi lại một câu để khỏi mất thêm mấy ngày chờ đợi. Có người nên gửi đi bản nháp đã sửa đủ lâu. Cũng có người chỉ cần giữ lời hẹn với chính mình, dành một buổi tối để làm điều mình thích.

Càng gần cuối tháng, người ta càng dễ có cảm giác việc gì cũng cần giải quyết ngay. Tin nhắn chưa trả lời, kế hoạch còn dang dở, một lời hẹn cứ dời mãi sang tuần sau. Nếu thấy mình đang ôm quá nhiều chuyện cùng lúc, hãy thử chọn lấy một việc mà khi giải quyết xong, đầu óc sẽ nhẹ đi rõ rệt. Với mỗi con giáp, việc ấy có thể rất khác nhau.

Tuổi Tý - Hỏi một câu để khỏi chờ thêm một tuần

Nếu một lịch hẹn còn bỏ ngỏ hay công việc đang chờ người khác xác nhận, tuổi Tý có thể chủ động hỏi lại. Một câu như “Mình chốt lịch vào thứ Năm được chứ?” dễ trả lời hơn lời nhắn “Khi nào rảnh báo mình nhé”. Bạn cũng có thể nói rõ mình cần phản hồi trước lúc nào để còn thu xếp. Tuần này, cái lợi của việc lên tiếng sớm là bạn lấy lại được quyền sắp xếp thời gian của mình.

Tuổi Sửu - Người làm chắc tay cũng cần được chia việc

Bạn có thể đã quen với cảnh cuối buổi cả nhóm về gần hết, còn mình ngồi rà nốt từng đầu việc. Lần tới, hãy chia phần ngay từ đầu, nhất là những việc có thể giao rõ cho một người và hẹn giờ nhận lại. Trong nhà cũng vậy, việc đưa đón con, mua đồ hay đặt lịch hẹn đều có thể san sẻ. Ai quen thấy bạn tự thu xếp có thể cần nghe một lời nhờ cụ thể mới biết bạn đang quá tải.

Tuổi Dần - Cứ hào hứng, rồi hỏi cho rõ phần mình

Nếu được rủ đứng tên một dự án, nhận thêm khách hoặc thử một vị trí mới, tuổi Dần có thể rất muốn gật đầu ngay. Hãy dành vài phút hỏi về phần việc mình phụ trách, quyền quyết định và cách ghi nhận công sức. Nói những chuyện này lúc đôi bên đang hào hứng thường dễ hơn đợi đến khi đã làm được một nửa. Một cơ hội đáng nhận sẽ càng dễ bắt đầu khi bạn biết mình có những gì để làm tốt.

Tuổi Mão - Có thắc mắc thì hỏi người trong cuộc

Một tin nhắn cụt ngủn hay một cuộc hẹn bị dời có thể khiến tuổi Mão nghĩ mãi về giọng điệu của người kia. Nếu chuyện đó cứ quay lại trong đầu, hãy tìm một lúc cả hai rảnh để hỏi về đúng điều đã xảy ra. “Hôm qua thấy cậu về sớm, có chuyện gì à?” là một cách mở lời nhẹ nhàng. Dù câu trả lời là gì, ít nhất bạn có thông tin từ người cần nghe nhất.

Tuổi Thìn - Giữ lời hẹn nhỏ trước khi nói chuyện lớn

Có những mối làm ăn bắt đầu từ một việc rất nhỏ, như gửi đúng tài liệu đã hứa hoặc gọi lại đúng giờ. Tuần này, tuổi Thìn nên để ý những lời “để mình gửi sau” đã nói trong mấy ngày bận rộn. Việc nào chỉ mất vài phút thì tranh thủ làm ngay. Nếu đã lỡ hẹn, một tin nhắn nhận phần chậm trễ và báo thời gian gửi mới sẽ giúp người kia dễ thu xếp hơn.

Tuổi Tỵ - Xem lại một khoản vẫn đều đặn trừ tiền

Có thể bạn đang trả phí cho một ứng dụng từng dùng hằng ngày, một gói tập đã lâu chưa ghé hoặc một dịch vụ cả nhà quên mất. Tuần này, tuổi Tỵ có thể dành mười phút nhìn lại các khoản tự gia hạn và giữ những gì mình còn dùng. Việc ấy cũng hợp để áp dụng với lịch cá nhân. Một cuộc hẹn định kỳ đã hết cần thiết có thể trả lại cho bạn một buổi tối mỗi tháng.

Tuổi Ngọ - Việc vừa nảy ra cứ để qua một đêm

Tuổi Ngọ có thể muốn đổi lịch, đăng ký một chuyến đi hay nhận ngay lời rủ hấp dẫn. Nếu quyết định ấy sẽ ảnh hưởng tới cả tuần sau, hãy thử để qua một đêm rồi mở lịch ra xem mình thực sự còn bao nhiêu thời gian. Vẫn thấy thích vào sáng hôm sau thì tiến tới. Lúc đó, bạn cũng dễ nhắn cho những người có liên quan và thu xếp phần việc còn lại mà chẳng phải cuống lên vì đã lỡ hứa.

Tuổi Mùi - Nói rõ mình muốn người kia giúp gì

Thay vì hy vọng người thân tự nhận ra mình đang mệt, tuổi Mùi có thể thử nói “Tối nay anh lo bữa cơm giúp em nhé” hoặc “Cuối tuần này mình muốn gặp nhau một lúc”. Lời nhờ càng cụ thể, người nghe càng dễ đáp lại. Nếu họ bận, hai bên vẫn có thể tìm một cách thu xếp khác. Bạn cũng sẽ biết mình có thể trông cậy vào đâu, thay vì giữ trong lòng rồi tự xoay xở cho xong.

Tuổi Thân - Một ý hay nên được thử ở quy mô nhỏ

Nếu đang nghĩ ra cách làm gọn một quy trình hay muốn bắt đầu một dự án riêng, tuổi Thân có thể dành một buổi để làm bản thử. Chọn một việc đủ nhỏ để biết ý tưởng có dùng được ngay tuần này hay cần sửa tiếp. Chẳng hạn, hãy thử mẫu báo cáo mới với một đầu việc rồi nhờ đúng người sẽ đọc nó góp ý. Một lần dùng thật có thể cho bạn câu trả lời nhanh hơn cả buổi ngồi hình dung.

Tuổi Dậu - Đọc lại lần cuối rồi gửi đi

Tuổi Dậu có thể đang giữ một bản nháp đã mở ra sửa nhiều lần. Hãy kiểm tra tên, số liệu, thời hạn và phần người nhận cần phản hồi. Nếu những chỗ ấy đã rõ, bạn có thể gửi đi và chờ ý kiến. Người đọc đôi khi chỉ mất vài phút để chỉ ra đúng điều bạn đang băn khoăn suốt cả buổi. Phần thời gian vừa lấy lại đủ để bạn bắt tay vào việc tiếp theo với đầu óc nhẹ hơn.

Tuổi Tuất - Bạn có thể quan tâm mà vẫn đứng ngoài cuộc cãi vã

Khi hai người thân quen bất đồng, tuổi Tuất dễ thành người nghe cả hai phía, rồi tiện thể nhận luôn việc chuyển lời. Nếu đã thấy mệt, bạn có thể nói mình sẵn lòng lắng nghe và để họ trực tiếp trao đổi với nhau. Nhiều khi điều họ cần nhất từ bạn chỉ là một cuộc trò chuyện bình tĩnh. Giữ được ranh giới ấy, bạn sẽ dễ tiếp tục đối xử tử tế với cả hai sau khi chuyện qua đi.

Tuổi Hợi - Hẹn với mình một buổi rồi giữ lịch

Hãy nhớ xem gần đây có việc gì bạn thích mà cứ thuận miệng bảo “để hôm nào”. Có thể là ghé hiệu sách, nấu một món lâu rồi chưa ăn hay đi bộ qua con phố mình thích lúc trời còn sáng. Tuần này, tuổi Hợi có thể chọn hẳn một buổi cho việc đó. Khi đã có giờ cụ thể, bạn cũng dễ trả lời những lời rủ đến sau và giữ được cuộc hẹn nhỏ mà mình thật sự mong chờ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.