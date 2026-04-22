Thông báo mới nhất của Jun Phạm về MV dung tục khiến Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vào cuộc

Thông báo của công ty Jun Phạm

Tối 21/4, công ty quản lý KAIZEN Gumi cùng nghệ sĩ Jun Phạm tiếp tục phát đi thông báo chính thức liên quan đến việc xử lý MV Truth or Dare sau loạt phản ứng trái chiều từ dư luận.

Toàn văn nội dung được công bố:

“THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ VIỆC XỬ LÝ

NỘI DUNG DỰ ÁN “TRUTH OR DARE”

Ngày 21 tháng 04 năm 2026 - Tiếp nối tinh thần trách nhiệm và sự cầu thị trong việc tiếp nhận ý kiến từ các cơ quan quản lý và công chúng, Công ty Giải trí KAIZEN Gumi cùng nghệ sĩ Jun Phạm xin được cập nhật tiến độ xử lý liên quan đến dự án MV gây tranh cãi phản cảm Truth or Dare.

1. Phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chức năng

Trong ngày hôm nay (21/04/2026), đại diện KAIZEN Gumi và nghệ sĩ Jun Phạm đã có buổi làm việc chính thức cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi đã trực tiếp báo cáo về các biện pháp xử lý mà ekip đã chủ động triển khai ngay sau khi nhận được các phản hồi đa chiều từ dư luận.

Gỡ bỏ hoàn toàn MV "Truth or Dare" đã được gỡ bỏ khỏi kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ Jun Phạm từ lúc 21:00 ngày 09/04/2026.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã chủ động ẩn và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, hình ảnh, cũng như các đoạn quảng bá (teaser/trailer) liên quan trên tất cả các kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nghệ sĩ và công ty.

2. Cam kết tiếp tục xử lý triệt để

KAIZEN Gumi đang nỗ lực tối đa trong việc rà soát và chủ động liên hệ với các đơn vị báo chí, các đối tác truyền thông cùng các kênh thông tin cộng đồng (Community Pages) có tầm ảnh hưởng lớn để phối hợp gỡ bỏ các hình ảnh, nội dung liên quan.

Chúng tôi xác định đây là một quá trình cần thời gian và sự đồng thuận từ nhiều bên để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất.

3. Lời kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng

Do phạm vi lan truyền trên không gian mạng rất rộng, KAIZEN Gumi và nghệ sĩ Jun Phạm hiểu rằng chúng tôi không thể tiếp cận trực tiếp từng cá nhân hay tổ chức. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, cộng đồng mạng đang lưu trữ hoặc đăng tải các nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV "Truth or Dare" vui lòng hỗ trợ nghệ sĩ bằng cách gỡ bỏ các nội dung này.

Đồng thời, nếu phát hiện bất kỳ bài đăng hoặc nội dung nào có sử dụng hình ảnh MV, rất mong quý khán giả gửi đường link về hòm thư của KAIZEN Gumi tại địa chỉ letter@kaizengumi.com để ekip kịp thời xử lý và báo cáo vi phạm.

KAIZEN Gumi trân trọng sự thấu hiểu và đồng hành của quý khán giả, các đối tác truyền thông trong nỗ lực xử lý vấn đề một cách chuyên nghiệp và trách nhiệm nhất.

Trân trọng,

Nghệ sĩ Jun Phạm và KAIZEN Gumi.

KAIZEN

CHANGE FOR GOOD”

Ồn ào của Jun Phạm khiến Sở VH-TT TP.HCM vào cuộc

MV Truth or Dare của Jun Phạm phát hành tối 28/3/2026 trở thành tâm điểm tranh cãi khi vấp phải làn sóng phản ứng mạnh từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm chứa các hình ảnh nhạy cảm, mang tính gợi dục và không phù hợp với tệp khán giả đại chúng, đặc biệt trong bối cảnh không có bất kỳ cảnh báo độ tuổi nào được đính kèm.

Jun Phạm đã gỡ MV gây tranh cãi

Điểm gây chú ý lớn nằm ở sự “lệch pha” giữa hình ảnh quen thuộc của nam nghệ sĩ và hướng đi mới trong sản phẩm lần này. Từ một gương mặt được yêu mến với hình tượng hiền lành, gần gũi, việc chuyển sang phong cách táo bạo, thậm chí bị nhận xét là dung tục, đã tạo nên cú sốc không nhỏ với khán giả.

Trước phản ứng lan rộng, ngày 9/4/2026, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận thông tin, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn để thẩm định nội dung MV. Đến ngày 15/4, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng lên tiếng, cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm theo quy định hiện hành, bao gồm các điều khoản liên quan đến biểu diễn nghệ thuật.

Cập nhật mới nhất cho thấy phía nghệ sĩ đã có buổi làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng vào ngày 21/4, đồng thời chủ động triển khai hàng loạt biện pháp khắc phục. Không chỉ gỡ bỏ MV khỏi YouTube từ ngày 9/4, ekip còn tiến hành rà soát, ẩn và xóa toàn bộ nội dung liên quan trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời liên hệ với các bên thứ ba nhằm hạn chế tối đa việc lan truyền lại hình ảnh từ sản phẩm.

Đáng chú ý, động thái kêu gọi cộng đồng cùng tham gia gỡ bỏ các nội dung phái sinh cho thấy mức độ quyết liệt trong việc xử lý hậu quả truyền thông. Tuy nhiên, với đặc thù lan truyền nhanh của môi trường số, quá trình này được dự báo sẽ kéo dài và phụ thuộc vào sự phối hợp từ nhiều phía. Hiện tại, vụ việc vẫn đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về mức độ vi phạm và hình thức xử lý.

Xuất thân từ nhóm nhạc 365daband, Jun Phạm sớm tạo dấu ấn nhờ hình ảnh tri thức, khả năng viết lách và tư duy nghệ thuật rõ nét. Sau khi tách nhóm, Jun Phạm hoạt động độc lập với loạt ca khúc mang màu sắc hoài cổ, đồng thời mở rộng sang nhiều lĩnh vực như điện ảnh, biên kịch và văn học với các đầu sách được giới trẻ đón nhận. Trên truyền hình, anh là gương mặt quen thuộc của các show thực tế như Running Man Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ồn ào lần này, xét ở góc độ rộng hơn, phản ánh rõ ranh giới nhạy cảm giữa sáng tạo cá nhân và chuẩn mực văn hóa đại chúng. Với một nghệ sĩ xây dựng hình ảnh an toàn như Jun Phạm, đây có thể xem là bài học đắt giá trong quá trình thử nghiệm và định hình lại bản sắc nghệ thuật.