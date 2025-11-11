Thông báo gây thiện cảm từ một trường tiểu học ở tỉnh nghèo

Bản thông báo ngắn gọn của Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý phát hành ngày 10/11/2025, đã trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội . Trong đó, nhà trường yêu cầu giáo viên và phụ huynh không bàn bạc, quyên góp tiền để thăm hỏi thầy cô nhân dịp 20/11 cũng như các ngày lễ, tết khác; không trích quỹ hội phụ huynh để thăm hỏi ban giám hiệu nhà trường ; nghiêm cấm thu quỹ lớp và mọi khoản thu ngoài quy định; nghiêm cấm dạy thêm, học thêm…

Thông báo gây thiện cảm của Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý.

Chia sẻ với Tiền Phong, cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là thông báo nội bộ, nhưng không ngờ lại được lan truyền nhanh như vậy. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: việc phụ huynh thể hiện tấm lòng với thầy cô là điều đáng quý, nhưng việc bàn nhau góp tiền, cào bằng hay ép buộc thì phản cảm và không phù hợp trong bối cảnh nhiều gia đình còn khó khăn .”

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận bày tỏ sự ủng hộ, xem đây là “một động thái văn minh và thực tế”, góp phần giữ gìn sự trong sáng của nghề giáo và giảm áp lực cho phụ huynh.

Nhiều người kỳ vọng tinh thần của Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý sẽ được nhân rộng ra nhiều trường học khác, để ngày 20/11 thật sự là ngày của tình cảm, sự tri ân chân thành chứ không bị vật chất hóa. “Một văn bản giản dị nhưng đầy nhân văn. Mong các trường khác cũng mạnh dạn như vậy” - một phụ huynh viết.

Phụ huynh trật tự chờ đón con tan học trước cổng trường Tiểu học số 2 Bắc Lý.

Thông báo của Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý không chỉ nhận được sự đồng thuận lớn mà còn gợi lại giá trị cốt lõi của nghề giáo – đó là dạy bằng tâm, nhận lại bằng lòng biết ơn chân thành của học trò và phụ huynh.